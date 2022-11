Cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Chiều 14/11, lãnh đạo phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, công an tỉnh này đang truy bắt một nghi phạm liên quan đến vụ cướp tại một ngân chi nhánh TP Sông Công.

Hình ảnh nghi phạm bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, 14h15 ngày 14/11, sau khi dừng xe máy trước cửa chi nhánh ngân hàng, nghi phạm đi bộ vào quầy giao dịch, ngồi ở ghế khách hàng.

Hắn ta sau đó dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên, cướp tiền. Gây án xong, nghi phạm cầm theo bọc tiền bỏ chạy ra cửa lấy xe máy màu trắng đen tẩu thoát. Hai bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng đuổi theo song bất thành.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ. Số tiền bị cướp khoảng 700 triệu đồng.

Có thể bị xử lý 2 tội danh?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, từ thông tin ban đầu thấy hành vi của nghi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cướp tài sản.

Bởi, theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản được xem là cướp tài sản.

Người thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Theo chuyên gia Cường, trong nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản, tội cướp tài sản là tội danh có hình phạt cao nhất bởi hành vi này được đánh giá là nguy hiểm nhất.

Vì hành vi cướp tài sản không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn đe dọa uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân.

Trước đây tội cướp tài sản có hình phạt cao nhất là tử hình, tuy nhiên Bộ luật hình sự hiện hành đã bỏ hình phạt tử hình ở tội danh này nên hình phạt cao được pháp luật quy định hiện nay là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên.

Quay lại vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Thái Nguyên, ông Cường cho rằng đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trong, nghi phạm thực hiện hành vi giữa ban ngày. Nghi phạm rất manh động khi sử dụng một vật giống như súng quân dụng để đe dọa nhân viên rồi cướp tiền.

Vì vậy, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ huy động lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ để truy tìm nghi phạm. Việc phát hiện, bắt giữ, xử lý càng nhanh chóng, hiệu quả sẽ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tránh hoang mang lo lắng trong dư luận.

Với số tiền chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng như như thông tin ban đầu, khi bị bắt giữ, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hung khí mà nghi phạm sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không.

Trường hợp đây là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, nghi phạm có thể bị xử lý hình sự thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.