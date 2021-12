Trái cây độc, lạ Tết 2022: Vì sao ở miền Tây có tiền cũng chưa chắc mua được bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng?

Trái cây độc lạ bán Tết 2022 sẽ hạn chế về số lượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là thông tin do nhiều nhà vườn chuyên sản xuất trái cây tạo hình bán vào dịp Tết hằng năm ở miền Tây cho hay.

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc đi lại khó khăn và dự đoán sức mua của thị trường sẽ giảm nên ông Võ Trung Thành không sản xuất bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng. Trong ảnh, bưởi hồ lô do ông Thành sản xuất năm trước. Ảnh: Huỳnh Xây

Cụ thể, ông Võ Trung Thành ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - người đầu tiên sản xuất trái cây tạo hình ở miền Tây cho biết: "Năm nay, tôi không sản xuất trái cây tạo hình để bán vào dịp Tết 2022 tới".

Theo ông Thành, do tình hình dịch bệnh kéo dài, việc đi lại khó khăn và dự đoán sức mua của thị trường sẽ giảm nên ông không sản xuất trái cây tạo hình, cụ thể là bưởi hồ lô và dưa hấu thỏi vàng.

"Bưởi bị rụng trái nhiều, nếu không rụng thì trái cũng không lớn đủ sức để tạo hình. Tôi cũng không sản xuất dưa hấu thỏi vàng vì thời tiết không thuận lợi, nếu làm rủi ro sẽ rất cao" - ông Thành chia sẻ.

Cũng theo ông Thành, vài năm trước, ở xã Phú Tân có một số hộ hợp tác với ông sản xuất bưởi hồ lô nhưng năm nay không ai làm. Riêng có 1 hộ tạo hình đào tiên hồ lô nhưng với số lượng rất ít, khoảng vài trăm trái.

Như ông Thành, anh Huỳnh Thanh Tâm ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho hay, do dịch Covid-19 kéo dài nên năm nay, anh không sản xuất dừa hồ lô, bưởi hồ lô, bưởi vuông như những năm trước.

Thay vào đó, anh Tâm chỉ sản xuất dừa tròn, in chữ nổi theo đơn đặt hàng, với số lượng ít. Về giá cả, anh Tâm cho biết, ở mức tương đương với năm trước.

Anh Huỳnh Thanh Tâm không sản xuất bưởi hồ lô, bưởi thỏi vàng bán Tết như những năm trước. Ảnh: Huỳnh Xây

Được biết, tuy không trực tiếp sản xuất nhưng anh Tâm chuyển giao kỹ thuật và có bán 1.500 khuôn bưởi tạo hình cho khách hàng. Trong đó, có 700 khuôn bưởi thỏi vàng và khuôn bưởi hồ lô cho một hộ dân ở huyện Thạnh Phú (Bến Tre), 500 khuôn cho một khách hàng ở miền Bắc,...

Anh Bùi Văn Thức ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chuyên sản xuất xoài in chữ thư pháp thì chia sẻ, ban đầu anh chỉ dự định làm 500 trái xoài in chữ bán Tết 2022. Tuy nhiên, do nhiều nơi không làm trái cây tạo hình nên lượng đặt hàng "dồn" về xoài in chữ thư pháp của anh.

Sản phẩm xoài in chữ thư pháp để giới thiệu cho khách hàng của anh Bùi Văn Thức ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Bùi Văn Thức)

"Hiện khách đã đặt gần 1.000 trái xoài in chữ thư pháp, có thể khách sẽ đặt mua thêm trong thời gian tới" - anh Thức nói.

Ngoài chữ thư pháp Tài - Lộc in trên trái xoài như những năm trước, sản phẩm của anh Thức năm nay sẽ đa dạng kiểu chữ hơn.

Anh Thức chia sẻ: "Hiện tôi đang tìm hiểu thêm nhu cầu thị trường, để có những thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, bản thân chỉ muốn sản xuất với số lượng "gói ghém" vì dịch bệnh".