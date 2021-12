Trải nghiệm dịch vụ tại PGD thông minh của LienVietPostBank với nhiều phần quà hấp dẫn

Việc triển khai PGD thông minh là một trong những bước đi cụ thể hóa chiến lược số hóa toàn hệ thống của Ngân hàng trong 10 năm từ 2018 – 2028.



Công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên khắp các lĩnh vực và công nghệ 4.0 đã làm thay đổi thói quen cũng như hành vi khách hàng sang hướng "tự thân". Nắm bắt rất kịp thời xu hướng này, LienVietPostBank đã nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng bằng không gian giao dịch tiện lợi và hiện đại tại PGD thông minh.

Tại PGD thông minh, tất cả khách hàng đều được trải nghiệm dịch vụ ngân hàng với 100% thủ tục được số hóa như nhận diện khách hàng bằng Camera AI, tự động xếp hàng chờ giao dịch với Smart Queue và đăng ký dịch vụ hoàn toàn bằng Smart Form - không cần điền bất cứ thủ tục giấy tờ nào, hệ thống thẻ thông minh thanh toán không tiếp xúc…

Không gian PGD thông minh rộng rãi được tối ưu công năng, sắp xếp tinh tế các khu vực quầy giao dịch, quầy tư vấn, ghế chờ theo hướng tối đa diện tích. Thiết kế tổng thể cũng gợi cảm giác sang trọng.

Chị Thanh Huyền (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thực sự choáng ngợp với không gian PGD rất rộng lớn và ngập tràn công nghệ. Và tôi đặc biệt ưng ý với khu vực được trang bị hệ thống màn hình cảm biến thông minh, máy tính bảng,… để khách giao dịch chủ động tự tạo các giao dịch sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, thay vì bị động chờ đợi đến lượt được giao dịch viên phục vụ như quy trình giao dịch truyền thống.

Cùng cảm nhận trên, Anh Lê Tuấn Anh (27 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Là Khách hàng của LienVietPostBank đã lâu, mình thấy PGD thông minh này hoàn toàn khác biệt so với PGD truyền thống, mọi dịch vụ đều được số hóa với các công nghệ hiện đại và không cần phải điền bất cứ biểu mẫu nào. Do đó, rất dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, PGD này được áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất hiện nay, điều này cũng khiến mình rất an tâm khi sử dụng dịch vụ".

Việc ra đời của PGD thông minh không chỉ giúp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, mà còn giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, nâng cao trải nghiệm và tối đa mức độ hài lòng của khách hàng.

Với mục tiêu mang tới trải nghiệm ngân hàng an toàn và thuận tiện nhất cho khách hàng, LienVietPostBank cam kết liên tục đầu tư, cải tiến hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp các giải pháp bảo mật, đồng thời cập nhật thêm các tính năng, tiện ích mới giúp khách hàng an tâm sử dụng các dịch vụ của ngân hàng trên nền tảng số.

Đặc biệt, từ nay đến hết 30/6/2022, khách hàng khi đăng ký thành công một trong các dịch vụ: Xác thực giao dịch qua khuôn mặt; Đăng ký Combo sản phẩm; Đăng ký LienViet24h; Phát hành thẻ các loại… tại PGD số sẽ có cơ hội trúng thưởng sổ tiết kiệm online trị giá 5 triệu đồng, tiền mặt lên tới 500.000 đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Chi tiết vui lòng liên hệ PGD thông minh LienVietPostBank tại địa chỉ: 210 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc liên hệ Tổng đài CSKH (Miễn phí 24/7): 1800 6665.