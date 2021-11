Trải nghiệm điểm đến ẩm thực hấp dẫn khách du lịch dịp Tháng Di sản Thổ dân Mỹ

Các cộng đồng thổ dân Bắc Mỹ luôn nỗ lực gìn giữ các giá trị văn hóa của tổ tiên, bao gồm cả di sản ẩm thực truyền thống. (Ảnh: CNN)

Bất chấp mọi biến động xã hội qua bao thế kỷ, các cộng đồng thổ dân Bắc Mỹ luôn gìn giữ các giá trị văn hóa của tổ tiên mình, bao gồm cả di sản ẩm thực truyền thống chủ yếu dựa trên các nguồn tự nhiên, hoang dã mà tổ tiên họ đã săn bắt và hái lượm nuôi sống cộng đồng.

Thế hệ thổ dân trẻ tại một cộng đồng tham gia hoạt động tôn vinh ẩm thực truyền thống dịp Tháng Di sản Thổ dân Mỹ 11/2021. (Ảnh: news.nau.edu)

Đáp ứng nhu cầu lớn dịp Tháng Di sản Thổ dân Mỹ, tạp chí du lịch online của Mỹ Atlas Obscura vừa giới thiệu 18 điểm đến ẩm thực thổ dân nổi tiếng tại Mỹ, Canada và Mexico. Dưới đây là một số điểm đến ẩm thực đang rất đắt khách ở Mỹ:

Khách du lịch thích thú xem màn trình diễn của các vũ công thổ dân dịp Tháng Di sản Thổ dân Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Điểm đến ẩm thực thổ dân Off the Rez Café tại Seattle, Washington

Được đánh giá như "cốt lõi" ẩm thực truyền thống của thổ dân châu Mỹ thời hậu thuộc địa, điểm đến ẩm thực Off the Rez Café là một trong số ít nhà hàng do thổ dân làm chủ tại thành phố Seattle, luôn cố định thực đơn với món "tủ" là Frybread (bánh mì chiên/rán) truyền thống.

Một trong hai người đồng sở hữu điểm đến ẩm thực thổ dân Off the Rez Café là anh Mark McConnell - người được nuôi lớn bằng món bánh mì chiên do mẹ anh là một thành viên bộ lạc thổ dân Blackfeet Nation làm. Năm 2011 Mark McConnell cùng đối tác của mình là Cecilia Rikard khởi nghiệp bằng một chiếc xe tải được gọi là Off the Rez bán "những màn trình diễn kinh điển" các món truyền thống như: bánh mì kẹp thịt đặc sản dịp lễ hội Powwow, bánh Taco, bánh mì chiên ngọt…

Điểm đến ẩm thực Off the Rez Café là một trong số ít nhà hàng do thổ dân làm chủ tại thành phố Seattle, bang Washington. (Ảnh: Facebook)

Sau đó Mark McConnell và Cecilia Rikard được Bảo tàng lịch sử tự nhiên và văn hóa Burke nằm trong khuôn viên Đại học Washington ở Seattle khuyến khích chuyển đổi Off the Rez thành Off the Rez Café, nằm trong tòa nhà mới được cải tạo của Bảo tàng. Thực đơn của điểm đến ẩm thực thổ dân này từ đó được mở rộng hơn bao gồm cả các món kinh điển được ưa chuộng tại địa phương và các món ngon từ thời tiền thuộc địa, nên càng hút khách hơn.

Điểm đến ẩm thực thổ dân Café Ohlone tại Berkeley, California

Điểm đến ẩm thực thổ dân Café Ohlone nằm ở mặt sau một hiệu sách ở thành phố Berkeley, bang California. Tại đây nền ẩm thực truyền thống của thổ dân địa phương được phục hồi bởi Vincent Medina và Louis Trevino - hai thành viên hậu duệ của bộ lạc thổ dân Ohlonec từng sinh sống ở vùng ven biển Bắc California.

Tất cả món ăn của điểm đến ẩm thực thổ dân Café Ohlone đều thể hiện hương vị thực sự đặc trưng ẩm thực truyền thống của những bộ lạc thổ dân đầu tiên từng sinh sống tại khu vực California. (Ảnh: latimes)

Thực đơn của điểm đến ẩm thực thổ dân Café Ohlone được lên theo mùa, nhưng bất kể mùa nào cũng là các món chế biến theo công thức gia truyền của các thành viên lớn tuổi trong một số gia đình thổ dân hiện nay. Nguyên liệu từ nguồn thảo mộc hoang dã do thổ dân thu hái tại địa phương như quả mâm xôi, quả lý gai, rau dền, hạt dền gai, cây me chua… được ưa chuộng vì vừa độc lạ vừa có lợi cho sức khỏe.

Điểm đến ẩm thực thổ dân Indian Pueblo Kitchen tại Albuquerque, New Mexico

Điểm đến ẩm thực thổ dân Indian Pueblo Kitchen nằm trong Trung tâm Văn hóa Pueblo của thổ dân ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico. Nhà hàng này phục vụ theo thực đơn bao gồm các món ăn độc lạ hiếm có từ thời tiền Colombo, bao gồm: Carpaccio (món ăn sống như gỏi bao gồm thịt bò rừng Bison tẩm gia vị thái mỏng, bí ngâm chua trộn dầu bí ngô), thịt nai nướng, rau rừng, khoai lang nghiền…

Điểm đến ẩm thực thổ dân Indian Pueblo Kitchen phục vụ các món ăn độc lạ hiếm có từ thời tiền Colombo. (Ảnh: Atlas Obscura)

Đặc biệt sự xuất hiện trở lại của bò rừng Bison được cho là góp phần giúp kết nối khách du lịch với các nền văn hóa thổ dân đặc sắc và phong phú. Bởi thế từ bang Montana của Mỹ tới tỉnh Alberta của Canada, các cộng đồng thổ dân đều đang phát triển du lịch sinh thái gắn liền với nỗ lực phục hồi các loài vật "then chốt" như bò rừng Bison…

Sự xuất hiện trở lại của bò rừng Bison được cho là góp phần giúp kết nối khách du lịch với các nền văn hóa thổ dân đặc sắc và phong phú. (Ảnh: Gardian)