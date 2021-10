Thổ dân cúng tế người thân đã khuất tại nghĩa trang ở Santa Maria Atzompa, Oaxaca, Mexico dịp Día de los Muertos - Ngày của người chết. (Ảnh: Reuters)

Khám phá nghi thức truyền thống cổ xưa dịp Halloween tại quán rượu "ma ám"

Thời Cổ đại những người đưa tang Vua Midas của Vương quốc Phrygia từng thực hiện nghi thức ăn món hầm cay cạnh quan tài, sau đó mới đặt nó vào lăng mộ.

Tại Mỹ thời những năm 1800 có phong trào Nghĩa trang nông thôn (phản ánh sự thay đổi thái độ đối với cái chết qua những hình ảnh của hy vọng và sự bất tử, vốn phổ biến tại các nghĩa trang nông thôn). Dịp đó người ta đi picnic và ăn uống quanh mộ những người thân để tưởng nhớ họ.

Các tour "săn ma" đặc biệt hút khách là những người ưa mạo hiểm, sẵn sàng thử nghiệm nỗi sợ hãi… dịp Halloween. (Ảnh: visitkc)

Người Mexico tới nay vẫn giữ phong tục lập bàn thờ với nhiều đồ ăn để cúng người thân đã khuất tại các nghĩa trang, dịp Día de los Muertos (Ngày của người chết) từ ngày 1-2/11 hàng năm… Ngày nay có một số nhà hàng hoạt động quanh năm ngay cạnh các nghĩa trang, hầm mộ và nơi hỏa táng để giúp người dân và khách du lịch tham gia vào những nghi thức truyền thống cổ xưa như vậy.

Dưới đây là một số điểm đến đang hút khách du lịch tới trải nghiệm ẩm thực "cùng các linh hồn" mùa Halloween này:

Mug House Pub (Anh):

Mug House vốn là một ngôi nhà công cộng truyền thống của Anh có niên đại từ thế kỷ 15 ở làng Claines, cách thành phố Worcester khoảng 5km về phía bắc. Mug House nằm phía sau nhà thờ Claines, với Mug House Pub (Quán rượu Mug House) ở tầng trệt bao gồm 4 không gian công cộng và 1 phòng phía sau có quầy bar.

Mug House Pub độc đáo vì là một trong 2 quán rượu hiếm hoi ở Anh tồn tại trên khu đất "thánh hiến" (nơi được coi là đất thiêng để mai táng người theo đạo Thiên Chúa). (Ảnh: geograph.org.uk)

Mug House Pub càng nổi tiếng hơn với lời đồn "ma ám" do có những hiện tượng kỳ lạ như kính cửa bỗng bị đập vỡ, những tiếng gõ mơ hồ phát ra từ hầm bia vào ban đêm… Vì thế dù phải đi bộ qua hoặc sát nghĩa trang mới vào được Mug House Pub, nhiều thực khách vẫn tới đây chủ yếu vào bữa trưa để vừa nhâm nhi vài ly, vừa ngắm cảnh những cánh đồng hoa dại rực rỡ sắc màu trên đồi Malvern.

Trải nghiệm "cà phê nghĩa trang", "ăn uống cùng các linh hôn" cầu may mắn dịp Halloween

Café Strauss (Đức):

Café Strauss được cho là quán "cà phê nghĩa trang" nổi tiếng nhất ở Thủ đô Berlin, nằm tại khu vực Kreuzberg của vùng ngoại ô Bergmannkiez. Ngay gần đó là nghĩa trang rợp bóng cây xanh, được nhiều người dân ưa thích bởi không gian yên bình và cảnh quan xanh mát.

Ngày nay Café Strauss là nơi sinh hoạt thu hút nhiều người dân tới thư giãn tại khoảng sân phía trước. (Ảnh: foursquare)

Café Strauss do vợ chồng kiến trúc sư Martin Strauss lập nên vào năm 2013 trên cổng vòm của một nhà nguyện lịch sử. Nhiều khách du lịch cũng tới đây cùng cư dân Berlin thưởng thức cà phê, bánh ngọt với cảm giác khác lạ như "bên cạnh những linh hồn".

The New Lucky Restaurant (Ấn Độ):

Nhà hàng The New Lucky (The New Lucky Restaurant) độc đáo, khi thực khách vui vẻ ăn uống bên cạnh những chiếc quan tài bằng đá xanh, với quan niệm sẽ thêm may mắn. (Ảnh: albawaba)

Nhà hàng The New Lucky (The New Lucky Restaurant) được xây dựng trên một khu chôn cất cổ ở thành phố Ahmedabad của Ấn Độ. Nguyên do là người chủ khi phát hiện ra khu đất mình mua thực ra là một nghĩa trang có niên đại từ khoảng thế kỷ 16, ông quyết định không động đến các ngôi mộ mà xây nhà hàng bao quanh chúng theo quan niệm "có mặt người chết sẽ mang lại may mắn". Việc kinh doanh nhà hàng sau đó ngày càng phát đạt, biến nơi đây thành một điểm mua sắm phổ biến tại địa phương…