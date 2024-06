Có loại quả rừng miền Tây nhỏ bé, đen mọng như nho, là đặc sản mùa hè, ký ức tuổi thơ của bao thế hệ

Trâm rừng - Loại quả rừng đen mọng như nho xuống phố

Khi nhắc đến quả trâm rừng, nhiều người sẽ nhớ ngay đến bài đồng dao quen thuộc:

"Trời mưa lâm râm.

Cây trâm có trái.

Con gái có duyên…".

Những câu hát ấy đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ ở miền Tây. Đến hẹn lại lên, khi tiết trời chuyển sang hè, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ghé qua, cũng là lúc những trái trâm chín rộ, báo hiệu một mùa trâm lại đến.

Trái trâm rừng chín mọng với màu tím nổi bật cùng hương vị đặc trưng gắn liền ký ức tuổi thơ nhiều người. Ảnh: Coedo

Quả trâm, còn được gọi là trâm mốc, trâm vối hay vối rừng, mọc dại trong rừng từ rất lâu đời, đặc biệt là ở vùng Bảy Núi (An Giang). Cây trâm thích hợp với khí hậu miền sơn cước, không cần chăm sóc, tưới phân, cứ đến mùa là trổ hoa, kết trái. Vì thế, nhiều người gọi trâm là thứ đặc sản "trời cho".

Hoa trâm ra vào đầu mùa hè, từng chùm hoa trắng nhỏ chi chít, tỏa hương thoang thoảng. Khi hoa tàn, những chùm trái non xanh bắt đầu xuất hiện. Quả trâm có hình bầu dục, to bằng đầu ngón tay, màu xanh khi còn non, rồi chuyển sang đỏ, tím và đen khi chín. Vào khoảng cuối tháng 5 đến tháng 7 âm lịch, những trái trâm tím lịm, căng bóng rực rỡ, mời gọi ánh nhìn của bất kỳ ai đi ngang.

Hương vị quả trâm là sự pha trộn tuyệt vời của ngọt, chua và chát. Khi thưởng thức, vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn chút chát nhẹ tạo nên cảm giác mới lạ và thú vị. Đặc biệt, trẻ em miền Tây thường hái quả trâm chấm với muối ớt, một món ăn dân dã nhưng đầy hấp dẫn.

Là một loại quả rừng được nhiều người biết tới, những năm gần đây vào mỗi mùa thu hoạch, quả trâm rừng đang được xuống phố và thu hút đông đảo người tiêu dùng dù giá không hề rẻ. Ảnh: NDT

Không chỉ ngon miệng, quả trâm còn có giá trị dinh dưỡng cao. Loại quả này còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, riboflavin, thiamine, choline, acid folic và acid nicotinic. Các loại đường chính trong quả trâm là glucose và fructose. Những thành phần này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng dược liệu như hạ lipid máu, hạ đường huyết và bảo vệ gan.

Trâm rừng - hàng hiếm ở chợ Việt, kiểm soát đường huyết cực tốt

Theo Health Shots, loại quả này có nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Quả trâm rừng có hàm lượng calo thấp, giàu chất chống oxy hóa polyphenol. Nhóm hợp chất này có thể giúp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định. Theo đó, polyphenol bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tuỵ khỏi quá trình oxy hoá bởi các gốc tự do; giúp giảm viên; ngăn chặn tinh bột và carbs đơn giản tiêu hoá hoàn toàn, giúp ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu.

Trong loại quả này có chứa nhiều vitamin C và chất sắt, quả trâm làm tăng huyết sắc tố. Điều này giúp máu vận chuyển thêm oxy đến các cơ quan và giữ cho bạn khỏe mạnh. Chất sắt trong quả trâm giúp thanh lọc máu.

Món quà quê dân dã ngày nào giờ đã được người dân ở Tri Tôn hái bán để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NĐT

Quả trâm chứa nhiều kali nên rất có ích cho tim. Trong mỗi 100 gram quả trâm có khoảng 55 mg kali. Loại quả này giúp người ăn tránh được những bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ. Nó còn giúp ngăn ngừa nguy cơ xơ cứng động mạch.

Ngoài ra, trâm rừng còn rất nhiều công dụng khác.

Ngày nay, quả trâm rừng đã trở thành một loại quả đặc sản được nhiều người săn đón. Trên các chợ mạng và sàn thương mại điện tử, quả trâm được rao bán với giá lên tới 130.000 đồng/kg. Mặc dù giá khá cao nhưng quả trâm vẫn được ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng phong phú.

Trong khu vườn nhà những người dân sống tại xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, vẫn còn giữ lại vài cây trâm để trồng cho mát. Vào mùa này, trâm bắt đầu chín rộ, thấy thế những người dân nơi đây đã hái để cung ứng cho thị trường các tỉnh và TP.HCM. Mặc dù, trái trâm được bán với giá khá cao nhưng vẫn được thị trường ưa chuộng.

Quả trâm rừng hay còn có tên gọi khác là trâm mốc, trâm vối hay vối rừng. Ảnh: Công Luận

Cây trâm rừng không chỉ mọc dại mà còn được người dân miền Tây trồng để tăng thu nhập. Cây trâm khoảng 7 năm tuổi mới bắt đầu cho thu hoạch, và tuổi thọ của cây kéo dài đến trên 50 năm. Cây càng lớn tuổi, trái càng sai. Tuy nhiên, việc hái trâm không hề đơn giản, phải trèo lên những ngọn cây cao rồi dùng tay để hái từng chùm trái chín mọng.

Trái trâm rừng có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Coedo

Với nhiều người, quả trâm rừng không chỉ là một loại trái cây, mà còn là ký ức ngọt ngào của những ngày hè thuở bé. Hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư rủ nhau đi hái trâm, tiếng cười giòn tan giữa thiên nhiên hoang dã, vị ngọt ngào của trái trâm chín, tất cả đều là những kỷ niệm khó quên.

Mỗi khi mùa trâm đến, cảm giác hạnh phúc và bình yên lại ùa về. Trái trâm không chỉ làm dịu cơn khát, làm thỏa mãn vị giác, mà còn làm ấm lòng những ai xa quê, nhắc họ về một thời đã qua, về những giá trị truyền thống và tình cảm gia đình thiêng liêng.