Các quân nhân Ukraine gần thành phố Bakhmut vào ngày 24/3/2023. Ảnh Getty

Một chỉ huy Ukraine mới đây chia sẻ câu chuyện các binh sĩ của ông cho nổ tung một tòa nhà của họ ở Bakhmut, chôn vùi nhóm lính Nga đã xông vào bên trong. Câu chuyện đã làm nổi bật bản chất khốc liệt của cuộc chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine để giành giật thành phố ở miền Đông Ukraine vốn đã bị chiến tranh tàn phá gần như toàn bộ.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The New York Times về tình hình chiến sự trên mặt trận Bakhmut, Đại tá Pavlo Palisa, Chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine đã kể lại một số tình huống chiến đấu cực kỳ cam go, nguy hiểm.

Ông Palisa cho biết trong một trường hợp, quân đội Nga đã sử dụng một chiếc xe tăng để bắn phá nhằm xuyên thủng các bức tường của một tòa nhà chung cư do lực lượng của Kiev trấn giữ ở bên trong thành phố Bakhmut.

Các lực lượng Ukraine sau đó để cho người Nga tiến vào tòa nhà và cuộc cận chiến diễn ra từ phòng này sang phòng khác, Đại tá Palisa mô tả.

Các binh sĩ Ukraine sau đó đặt chất nổ xung quanh tòa chung cư rồi nhanh chóng rút ra ngoài an toàn. Sau đó, họ cho nổ tung toàn bộ tòa nhà khi nhóm lính Nga vẫn còn ở bên trong.

Đại tá Palisa cho biết, các cuộc đọ súng ác liệt ở cự ly gần là chuyện thường xuyên xảy ra ở Bakhmut và thậm chí diễn ra nhiều lần trong ngày.

Các binh sĩ Ukraine khác nói với tờ The New York Times rằng đôi khi họ thấy mình ở gần lính Nga đến mức có thể nghe thấy đối phương nói chuyện trong các tòa nhà gần đó. Giao tranh đã diễn ra trên khắp các tòa nhà và tầng hầm bỏ hoang ở Bakhmut.

Trận chiến giành Bakhmut, một thành phố có dân số trước xung đột là hơn 73.000 người - đã kéo dài hàng tháng và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đây là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thậm chí, nó được so sánh với Trận chiến Stalingrad trong Thế chiến II.

Cả Ukraine và Nga đều chịu tổn thất nặng nề khi chiến đấu để giành Bakhmut, nơi có giá trị chiến lược hạn chế. Vì lý do này, các đối tác của Ukraine, bao gồm cả Washington được cho là đã gợi ý rằng Kiev nên chuyển sự chú ý và hỏa lực sang nơi khác nhưng Kiev vẫn quyết giữ Bakhmut.

Ukraine hiện vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt và Nga cho đến nay vẫn chưa thể chiếm được hoàn toàn thành phố. Ước tính, cho đến tuần này, quân đội Moscow đã chiếm hơn 76% Bakhmut, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ cho hay.