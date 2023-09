Tối qua (22/9), tập 7 gameshow The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã được phát sóng. Đây là bảng đấu được đánh giá là có chất lượng tốt với loạt vocal "khủng" tham gia tranh tài: Voi Bản Đôn, Nàng Tiên Hoa, Cú Tây Bắc và Cáo Tiểu Thư. Thay vì kết quả vào thứ 4 tuần kế tiếp, màn lộ diện ngay trong tập khiến chương trình có phần thêm gay cấn.

Bước đến vòng 3, Nàng Tiên Hoa mang tới ca khúc nhạc dance vừa trình làng: Khôn ngoan. Giai điệu sôi động, chất giọng khỏe khoắn và cách làm chủ sân khấu khiến cô thuyết phục đông đảo khán giả. Trong khi đó, Voi Bản Đôn quyết định làm mới mình khi bước khỏi vùng an toàn với ca khúc R&B Lỗi tại mưa. Bản phối trong chương trình mang hơi hướng màu sắc nhạc rock, cũng chính là thể loại âm nhạc được Voi Bản Đôn yêu thích. Tuy không gây ấn tượng như tiết mục tại vòng trước, nam ca sĩ cho thấy cách xử lý thông minh qua việc gằn giọng hay những đoạn cao trào cảm xúc.

Cú Tây Bắc biểu diễn trong tập 7 gameshow "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSX)

Được dự đoán là một vị "cao nhân đắc đạo", ở tập này, Cú Tây Bắc mang đến ca khúc được xem là kiệt tác âm nhạc những năm đầu thập niên 70 – Ngày xưa Hoàng Thị. Chất giọng đầy trải nghiệm có chiều sâu, âm sắc đỉnh cao khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Hai cố vấn Trấn Thành và Bích Phương đều rưng rưng đến nghẹn lời.

Dàn cố vấn rưng rưng trước màn trình diễn của Cú Tây Bắc. (Ảnh: NSX)

Không giấu được xúc động, Tóc Tiên tâm sự: "Thế hệ trẻ bây giờ ít có cơ hội biết đến những kiệt tác âm nhạc như này, cảm ơn vì Cú đang đến chương trình để mang cái hồn âm nhạc thế hệ trước phổ cập cho thế hệ sau này. Đây là bản live cực kì xúc động".

Trấn Thành nghẹn ngào: "Em nói điều này hi vọng mọi người không hiểu sai ý, với riêng Trấn Thành thì đây chính là Ngày xưa Hoàng Thị hay nhất từng nghe". Không kìm được cảm xúc, Bích Phương chia sẻ: "Em đã từng vỗ tay và hú hét với rất nhiều phần trình diễn, riêng với tiết mục của Cú em chỉ đứng nắm chặt tay nghe Cú hát, bởi vì em sợ lỡ mất một câu hát. Đây là lần đầu tiên em được nghe bài này và cảm thấy đây là may mắn lớn khi được nghe Cú trình diễn. Em để ý tràng vỗ tay cho Cú là tràng vỗ tay dài nhất từ đầu chương trình đến giờ". Văn Mai Hương tiếp lời: "Khi nghe Cú hát bài này làm em nhớ ông ngoại, giọng hát đi vào hồi ức làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Em cảm thấy nổi da gà và cố gắng không khóc để có thể tập trung nghe Cú hát".

Vũ Thảo My xuất hiện sau lớp mascot Cáo Tiểu Thư

Tại phần công bố kết quả, Cú Tây Bắc xuất sắc nhận 37,86% lượt bình chọn, theo ngay sau với 35,92% lượt bình chọn là Voi Bản Đôn. Tiếp đó lần lượt là 14,56% lượt bình chọn và 11,65% lượt bình chọn thuộc về Nàng Tiên Hoa và Cáo Tiểu Thư. Như vậy, Nàng Tiên Hoa là mascot tiếp tục đi vào vòng trong, còn Cáo Tiểu Thư sẽ phải lộ diện ngay tại tập 7.

Ca sĩ Vũ Thảo My lộ diện tại chương trình. (Ảnh: NSX)

Ở vòng đấu trước, Hội đồng cố vấn đã đưa ra nhiều suy đoán về Cáo Tiểu Thư như: Giang Hồng Ngọc, Hằng BingBoong hay Vũ Thảo My. Tại vị trí cố vấn vòng 3, Văn Mai Hương chia sẻ: "Em có 3 suy đoán là Hải Yến Idol, Sofia, Vũ Thảo My. Em vẫn giữ quan điểm là Cáo từ một cuộc thi âm nhạc nào đó, cách trình diễn thoải mái, chuyên nghiệp, có thể đi biểu diễn nhiều năm rồi". Đúng như dự đoán của cố vấn Tóc Tiên và Trấn Thành, ngay khi cởi mặt nạ, Cáo Tiểu Thư lộ diện chính là nữ ca sĩ Vũ Thảo My.

Tập 8 chương trình Ca sĩ mặt nạ sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21h Thứ 6 (ngày 29/9) trên kênh truyền hình HTV2.