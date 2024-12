Trận Việt Nam vs Singapore trên sân Việt Trì: Thắt chặt an ninh tối đa

Thắt chặt an ninh trận Việt Nam vs Singapore

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có văn bản gửi tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trận lượt về giữa Việt Nam vs Singapore diễn ra ngày 29/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Lên phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối cho đội tuyển và cổ động viên xem trận bán kết lượt về tại sân Việt Trì diễn ra ngày 29/12 tới. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo văn bản, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nêu rõ, trong thời gian ngày 29/12/2024 diễn ra trận đấu bán kết và 2/1/2025 dự kiến trận chung kết của ĐT Việt Nam tiếp tục được tổ chức tại Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu, đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Phú Thọ quan tâm, hỗ trợ, phối hợp về công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu sắp tới diễn ra tuyệt đối an toàn.

Cụ thể, VFF yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bên ngoài và trong sân vận động để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn, đặc biệt không để người không có vé vào sân, trèo qua hàng rào quanh sân; khán giả trong sân đốt pháo sáng, đứng chắn các lỗi ra vào, lối thoát hiểm và khu vực lối lên xuống khán đài.

Ban tổ chức tuyên truyền người hâm mộ sát cánh cùng ĐT Việt Nam với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng” để nâng tầm hình ảnh quê hương Đất Tổ đối với khán giả cả nước và du khách quốc tế. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng kiểm soát dưới sân không để khán giả xuống sân trước, trong, sau trận đấu. Tỉnh Phú Thọ bố trí 5 tổ an ninh thường trực, liên tục kiểm tra (gồm 2 cán bộ công an và 2 cán bộ an ninh của VFF) để kiểm tra giữ gìn trật tự tại các khu vực khán đài của sân Việt Trì.

Lực lượng chức năng Phú Thọ tuyên truyền khan giả đến sân thực hiện đúng các quy định về kiểm soát vé. Theo đõ, mỗi 1 vé chỉ được 1 người vào sân, không kèm trẻ em; ngồi đúng khu vực ghi trên vé.

Để đảm bảo công tác an ninh cho trận đấu bán kết lượt về diễn ra vào ngày 29/12 tới, Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 tỉnh Phú Thọ thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân đến xếp hàng mua vé và vào sân xem trận đấu văn minh, trật tự tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt mọi kế hoạch, phương án đã xây dựng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đội tuyển, cũng như cổ động viên trong trận bán kết lượt về tại sân vận động Việt Trì.

Sân Việt Trì cỏ xanh mướt sẵn sàng cho trận bán kết tối 29/12 tới. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, nắm tình hình, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra. Theo đó, lực lượng cảnh sát sẽ hướng dẫn khán giả đến khu vực, vị trí ngồi, các vật dụng không được phép mang vào sân...

Để đảm bảo tính công bằng cho những cổ động viên bỏ nhiều công sức, tiền mua vé vào sân, lực lượng công an sẽ tăng cường lực lượng chốt trực, kiểm soát từ ngoài cổng tới khán đài.

Đối với các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện nghiêm túc theo các kế hoạch, thực hiện nghiêm lễ tiết, tác phong, điều lệnh công an nhân dân, lực lượng khi làm nhiệm vụ phải đeo phù hiệu.

Ngoài ra, các đơn vị xung quanh khu vực sân vận động Việt Trì tăng cường kiểm soát các bãi trông giữ xe; tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách, phân luồng tránh ùn tắc giao thông trước và sau trận đấu.

Kiên quyết xử lý, giải tỏa đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành theo quy định tại khu vực Sân vận động Việt Trì và Nhà luyện tập, thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

Tăng cường công tác quản lý các điểm dịch vụ bán hàng, đặc biệt quanh khu vực Sân vận động Việt Trì, yêu cầu niêm yết công khai giá sản phẩm, dịch vụ…