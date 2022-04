Tranh chấp đất đai, một người bị chém tử vong

Gây án xong, ông Lễ tới cơ quan công an đầu thú. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghi do tranh chấp đất đai khiến 1 người bị chém tử vong.



Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Lý (62 tuổi, trú tại phường Long Phước, thị xã Phước Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 25/4, ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi, trú tại xã Long Giang, thị xã Phước Long) đi xuống rẫy tại thôn 7, xã Long Giang để dọn vườn.

Trong lúc ông Lễ đang dọn cỏ thì ông Nguyễn Quang Lý mang theo bình thuốc xịt cỏ đến và xịt cỏ chỗ khu vực vườn ông Lễ đang làm.



Cho rằng ông Lý xịt cỏ trên mảnh đất của mình nên ông Lễ đến yêu cầu ông Lý đi ra ngoài, không được xịt cỏ. Từ đó dẫn đến việc giữa ông Lễ và ông Lý xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì cả hai đều cho rằng mảnh đất ông Lý đang xịt cỏ là đất của mình.

Trong lúc cãi nhau, ông Lý lao đến dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng. Ngay sau đó, ông Lễ lấy dao rựa chém nhiều nhát vào cổ và đầu của ông Lý khiến ông này gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, ông Lễ đến cơ quan Công an xã Long Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.