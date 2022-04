TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ buông 2 tay rồi múa khi lái xe máy; cho vay lãi suất đến... 540%/năm

Xử phạt cô gái trẻ buông 2 tay rồi múa khi lái xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, trang Facebook Công an TP.Hà Nội trước đó nhận được một clip phản ánh từ người dân. Theo đó, clip thể hiện một cô gái trẻ buông cả hai tay khi điều khiển xe máy tại tuyến đường trước Công viên Hoà Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đ.T.H được xác định là người buông 2 tay khi điều khiển xe máy rồi múa trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đầu tháng 4/2022, Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời người điều khiển phương tiện là chị Đ.T.H (SN 1998, hộ khẩu thường trú ở Nghệ An) đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị H đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị H về các lỗi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe... Tổng mức phạt đối với chị H là 8,8 triệu đồng.

Tạm giữ hình sự nữ đối tượng để điều tra việc cho vay lãi suất đến... 540%/năm

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hợp (SN 1975, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, lúc 10h30' ngày 22/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Hợp đang thu tiền lãi của chị Võ Thị B. (SN 1978, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) tại tiệm tạp hoá Quang Vinh, thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Qua kiểm tra, công an thu giữ tang vật, gồm: Gần 30 triệu đồng, 4 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền, nhiều tờ lịch ghi chép việc cho vay tiền lãi, xe SH mang BKS: 70D1-379.75, nhiều sổ bảo hiểm của công nhân nghèo, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Qua điều tra ban đầu, công an xác định năm 2017, đối tượng bắt đầu bỏ hơn 2 tỷ đồng cho khoảng 50 người dân nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, TP.Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và huyện Dương Minh Châu vay mỗi người từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Hợp cho các nạn nhân vay lãi suất thấp nhất là 120%/năm, cao nhất 540%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Thanh niên đâm "tình địch" gạ tình vợ qua Facebook

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Huỳnh Đình Tiến (SN 1987, trú tổ 28, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội “Giết người”.



Theo cáo trạng, ngày 29/3/2021, anh L.V.A (SN 1995, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) dùng tài khoản Facebook của mình là “V.A” nhắn tin tán tỉnh chị V.T.N.T (SN 1993, trú trú Hải Châu, TP.Đà Nẵng), chủ tài khoản Facebook “V.N.T.”. Chị V.T.N.T là vợ của Huỳnh Đình Tiến.

Thấy tin nhắn của anh L.V.A tán tỉnh, gạ gẫm vợ mình, Tiến liền đóng giả là chị T để trả lời nhằm dò hỏi địa chỉ thì biết anh A. đang cư trú trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Huỳnh Đình Tiến tại tòa. Ảnh: PV

Ngày 30/3/2021, Tiến lấy trộm cái kéo tại một quán nhậu trên địa bàn quận Hải Châu rồi chạy xe máy đi tìm anh A để “xử”. Đến phòng trọ trên đường Âu Cơ, thấy anh A đang nằm trên giường xem điện thoại, Tiến cầm kéo lao vào đâm một nhát vào lưng rồi vứt kéo, dép chạy ra lấy xe máy bỏ trốn.

Anh A. được người dân đưa đi cấp cứu và kết quả giám định là bị đâm thấu lưng, thủng phổi, thương tích 13%.

Tại phiên xét xử, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết vì quá bức xúc trước việc anh A. tán tỉnh, gạ gẫm vợ mình nên không làm chủ được bản thân.

Tiến từng đi tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 3 lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp và xâm hại sức khỏe người khác. Do sử dụng nhiều loại ma túy, Tiến cũng từng bị loạn thần, rối loạn nhân cách và hành vi, từng nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Sau khi xem xét toàn diện vụ việc, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Đình Tiến 9 năm tù tội “Giết người”.

Bắt 2 đối tượng lừa cho số trúng thưởng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/4, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng Trần Văn Quý (SN 1999, trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) và Trần Viết Lợi (SN 1998, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Quý là đối tượng chủ mưu thực hiện vụ lừa đảo cho số trúng thưởng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng tháng 2/2022, Trần Văn Quý chạy quảng cáo bài đăng với nội dung biết trước kết quả xổ số, cho số với tỉ lệ trúng cao trên mạng xã hội Facebook kèm theo số điện thoại có tài khoản Zalo của mình.

Để tạo lòng tin, Quý còn tự nhận mình có quen biết với cán bộ thống kê, con của chủ tịch công ty xổ số… rồi cho số điện thoại của những người này để nạn nhân liên lạc. Thực chất những số điện thoại này đều do Quý sử dụng.

Đối tượng Trần Viết Lợi.

Với thủ đoạn này, Quý phối hợp với Trần Viết Lợi đã lừa đảo số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của một nạn nhân nữ trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, trong vụ án này, Quý là đối tượng cầm đầu chủ mưu, còn Lợi là kẻ giúp sức cho Quý để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhóm côn đồ kề mã tấu vào cổ chủ nhà, phá tài sản vì "dám" nhắc nhở tiếng nẹt pô

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 24/4, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập các đối tượng liên quan vụ một nhà dân bị đập phá. Trước đó, chiều cùng ngày, ông T.H.K. (50 tuổi, chủ trọ ở khu phố An Hoà, phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát) dự đám giỗ của một gia đình trong khu trọ.



Tại đây, khi nghe thấy một nam thanh niên liên tục “chửi thề” trong quá trình ăn uống nên ông K. nhắc nhở rồi bỏ ra về. Lúc này, nam thanh niên cũng bực tức lên xe nổ máy nẹt pô ầm ĩ.

Cửa nhà nạn nhân bị đập bể. Nguồn: Tiền Phong

Lúc này, người nhà của ông K. ra nhắc nhở nam thanh niên không được nổ máy trong khu nhà trọ và yêu cầu dừng hành động nẹt pô gây mất trật tự, sau đó hai bên xảy ra cự cãi.

Khoảng 40 phút sau, nam thanh niên đi cùng nhiều đối tượng chạy xe máy cầm theo mã tấu, kiếm Nhật tìm đến nhà ông K. (ngôi nhà ông K. trước khu trọ) lớn tiếng chửi bới. Sau đó, các đối tượng dùng hung khí lao vào bên trong nhà, kề mã tấu vào cổ ông K. uy hiếp.

Clip: Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công chủ nhà. Nguồn: Tiền Phong

Lúc bấy giờ, người ở trọ đã nhanh chân chạy đến can ngăn yêu cầu nhóm đối tượng buông tha ông K.. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tổ chức bao vây căn nhà rồi dùng hung khí chém loạn xạ, đập phá nhiều tài sản, đồ đạc bên trong nhà ông K. để dằn mặt rồi nhanh chóng rời đi.



Công an TX.Bến Cát cho biết, hiện công an đã triệu tập 2 người liên quan để lấy lời khai.Quá trình ông K. bị uy hiếp đã chống cực, bị một vết thương nhẹ trên tay. Ngay sau đó, gia đình ông K. đã đến trụ sở Công an phường Hoà Lợi để trình báo sự việc trên; đồng thời yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản cho gia đình.