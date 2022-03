Trao giải Oscar 2022: Cuộc đua song mã gay cấn tới phút cuối cùng

Chỉ khi nào đêm trao giải Oscar 2022 chính thức bắt đầu, những người quan tâm mới biết được "số phận" của cặp đôi đạo diễn Kenneth Branagh và diễn viên chính Ciarán Hinds của bộ phim Belfast có thể tham dự được hay không.

Nguyên nhân bởi vì cả hai đã dương tính với Covid-19 sau khi tham dự Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh (BAFTAS) 13 ngày trước. Không chỉ vậy, theo nguồn tin của TheGuardian, nhiều khách mới của đêm trao giải Oscar 2022 cũng đang trong diện "nghi ngờ" sẽ không thể tham gia bởi lý do tương tự.



The power of the Dog từng "một mình một ngựa" trên đường đua tới đêm trao giải Oscar 2022. (Ảnh trong phim).

Trong khi đó, nhiều tháng trước khi Oscar 2022 chính thức diễn ra, bộ phim viễn Tây The Power of the Dog của nữ đạo diễn Jane Campion, với sự tham gia của ngồi sao Benedict Cumberbatch vốn được giới chuyên môn "gắn" với giải thưởng Phim xuất sắc nhất.

Bộ phim The Power of the Dog được cho là đi theo con đường của tác phẩm Nomadland, bộ phim được xướng tên trong hạng mục Phim hay nhất trong đêm trao giải Oscar 2021. Tuy nhiên, càng gần giờ G, sự "trỗi dậy" của tác phẩm điện ảnh kể về người điếc Coda càng nhận được sự ủng hộ. Thậm chí, hiện tại các tờ báo điện ảnh uy tín cho rằng, "chưa biết mèo nào cắn mỉu nào".

Coda là "ngựa chứng" cản đường The power of the Dog. (Ảnh trong phim).

Pha "dậy thì muộn" tới từ bộ phim của nữ đạo diễn Sian Heder khiến cho "chiếc ngai" mà The Power of the Dog đang hướng tới bị lung lay. Coda là tác phẩm điện ảnh gốc đầu tiên của Apple TV, xuất hiện tại Liên hoan phim Sudance hồi tháng 1 và ra mắt tại Mỹ vào tháng 8.

Với số lượng lượt chỉ là 375.000, Coda là bộ phim ít người xem nhất trong hạng mục Phim hay nhất tại đêm trao giải Oscar 2022. Bộ phim đã giành được giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh tháng trước và sau đó là chiến thắng tại Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ (PGA) vào tuần trước.

Với chiến thắng hết sức quan trọng tại PGA, không chỉ là giải thưởng cận kề đêm trao giải Oscar, nó còn cho thấy Coda không hề thua kém The power of the Dog khi được bình chọn trong giới chuyên môn, đặc biệt là với hệ thống bình chọn xếp thứ tự từ trên xuống.

Bộ phim viễn tây của đạo diễn Jane Campion tỏ ra hụt hơi khi có nhiều vấn đề về nam tính độc hại làm mất điểm, nếu không đứng thứ nhất hoặc thứ hai, nó thường nằm ở vị trí cuối hoặc gần cuối.

Ngược lại, tác phẩm điện ảnh nhẹ nhàng, ấm áp và mang nhiều điều tốt đẹp như Coda nhận được sự ủng hộ của đa phần người bỏ phiếu. Nếu nó không dừng ở vị trí cao nhất, thì cũng có rớt lại ở vị trí sau cùng. Ngay cả vợ chồng tổng thống Mỹ Joe Biden cũng yêu thích bộ phim này vì tính gần gũi, chân thực khi kể về các câu chuyện gia đình.

Jane Campion "băng băng" tới giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2022. (Ảnh: Variety).

Những cái tên dự đoán sẽ được vinh danh tại đêm trao giải Oscar 2022

Mặc dù Heder đã bị loại khỏi hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong đêm trao giải Oscar 2022, nhưng người hâm mộ Coda không phải lo lắng. Còn nhớ khi Ben Affleck cũng hứng chịu điều tương tự, bộ phim Argo của anh vẫn giành chiến thắng tại Phim hay nhất.

Nữ đạo diễn phim The power of the Dog, Jane Campion 67 tuổi người New Zealand, được cho là gần như chắc chắn chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Bà vinh hạnh là người phụ nữ duy nhất được đề cử hai lần, và có thể là người phụ nữ thứ 3 từng chiến thắng ở hạng mục này bên cạnh Chloe Zhao năm 2021 và Kathrun Bigelow năm 2010.

King Richard là màn thể hiện xuất sắc của Will Smith. (Ảnh trong phim).

Một lựa chọn an toàn nữa là Will Smith với hạng mục Diễn viên nam xuất sắc nhất. Màn trình diễn của nam diễn viên da màu trong vai bố ruột của Venus và Serena Williams trong phim King Richard khó ai có thể vượt qua nổi. Bên cạnh đó là Troy Kotsure cho nam diễn viên phụ trong Coda. Diễn viên nữ xuất sắc nhất được dự đoán thuộc về nữ diễn viên mới, Ariana Debose trong West Side Story.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được giới chuyên môn cho là cuộc đua cân bằng. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Olivia Colman đều là những cái tên có thể được xướng lên trong đêm trao giải Oscar 2022.