Ứng viên "nặng ký" phim xuất sắc nhất tại Oscar 2022

Sức hấp dẫn của The Power of the Dog nằm ở sự mơ hồ và chiều sâu của câu chuyện. Sự phức tạp của tác phẩm cho phép cả Benedict Cumberbatch và Kirsten Dunst có màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Trong khi đó, diễn viên trẻ Kodi Smit-McPhee đã "thưởng" cho mình một đề cử xứng đáng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Benedict Cumberbatch thủ vai gã cao bồi Mỹ nam tính. (Ảnh trong phim).

Cuốn tiểu thuyết năm 1967 của Thomas Savage đã được các nhà sản xuất khác nhau lựa chọn tái bản năm lần trong 50 năm qua. Có lúc đạo diễn Paul Newman đã định đưa cuốn sách lên màn ảnh rộng, nhưng cuối cùng thì Jane Campion mới thực hiện được ý tưởng đó. The Power of the Dog nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn về các khâu đạo diễn, diễn xuất, quay phim và âm nhạc nền. Đa phần dự đoán Jane Campion gần như nắm chắc hạng mục đạo diễn tại Oscar năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại, tác phẩm đã nhận 305 đề cử và giành 257 chiến thắng tại nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Quan trọng nhất trong số đó phải kể đến chiến thắng kép cho phim và đạo diễn xuất sắc tại BAFTA, Critics Choice Award và Quả cầu Vàng 2022.

Bộ phim xoay quanh chủ đề nam tính và tình dục một cách trầm lắng, đầy chiêm nghiệm. Lấy bối cảnh tại bang Montana - Mỹ năm 1925, phim xoay quanh 2 anh em ruột Phil Burbank và George Burbank . Cả hai cùng là chủ nông trại giàu có nhưng tính cách và ngoại hình đối nghịch. Phil Burbank luôn tỏ ra mạnh mẽ, gia trưởng, độc đoán, cứng cỏi nhưng thực chất chỉ để cố che giấu bí mật xu hướng tính dục của bản thân.

Dù thắng lớn hay không, sự công nhận của giới phê bình và khán giả đối với The Power of the Dog (dẫn đầu bảng với 12 đề cử) đánh dấu một chiến thắng dành cho chủ đề phim đồng tính. Xung đột thế hệ và sau đó là mối quan hệ phức tạp giữa Phil và Peter thể hiện rất nhiều điều mà người đồng tính nam phải đối mặt như: Họ có ghen không? Có ham muốn không? Có cần bảo vệ không?...

The Power of the Dog là ứng viên "nặng ký" tại Oscar 2022. (Ảnh trong phim)

Diễn xuất hoàn hảo của Cumberbatch, nhập vai vào nhân vật luôn che giấu tâm hồn thật sự của mình. Sự vênh váo giả tạo của một người đàn ông tuyệt vọng không muốn từ bỏ bản thân, một các thức để sinh tồn trong môi trường mà anh lớn lên.

Cumberbatch nói: “Tôi rất thận trọng với việc nhân vật của mình đại diện cho giá trị gì, sự đa dạng sinh học cũng như cộng đồng đang bao bọc họ. Một trong những điều thú vị của việc nhập vai là ta nhận ra thế giới xoay quanh nhân vật mình thủ vai vẫn còn rất nhiều điều riêng tư, bị che giấu khỏi con mắt người đời.

Vai diễn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã thoáng băn khoăn liệu ta có buộc phải công khai danh tính những người mình mến mộ? Ta có cần phải giải thích về mọi khoảnh khắc riêng tư trong đời sống tình dục của mình? Tôi thì nghĩ là không”.

Đạo diễn Jane Campion từng thất bại với The Piano vào năm 1993 trước Steven Spielberg và Schindler. Tuy nhiên, năm 2022, có vẻ như là năm thành công của nữ đạo diễn này.