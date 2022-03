Bốn điều cần biết trước đêm trao giải Oscar 2022

Lễ trao giải Oscar diễn ra khi nào và ở đâu?

Lễ trao giải Oscar được lên kế hoạch diễn ra vào 8h tối ngày 27/3 (giờ Mỹ). (Ảnh: TWP)

Lễ trao giải Oscar được lên kế hoạch diễn ra vào 8h tối ngày 27/3 (giờ Mỹ). Chương trình sẽ phát sóng trên kênh truyền hình ABC như thường lệ và phát trực tuyến thông qua ứng dụng ABC cùng các dịch vụ như Hulu, YouTube.

Oscar bắt đầu tổ chức trong điều kiện "bình thường mới". Năm ngoái, Oscar đã diễn ra với quy mô nhỏ hơn tại Los Angeles thì năm nay sẽ trở lại địa điểm quyên thuộc là Nhà hát Dolby mặc dù vẫn còn hạn chế số lượng khách mời. Các nhà sản xuất yêu cầu những người được đề cử và khách mời cần có chứng nhận vaccine Covid-19 và hai xét nghiệm PCR âm tính.

Bộ ba ngôi sao dẫn chương trình

Wanda Sykes, Regina Hall và Amy Schumer (từ trái qua phải). (Ảnh: Variety).

Kể từ năm 2018, năm nay là lần đầu tiên Oscar trở lại với người dẫn chương trình. Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes sẽ luân phiên xuất hiện trên sân khấu. Nhà sản xuất buổi lễ Will Packer cho biết sẽ có nhiều điều bất ngờ trong đêm trao giải. Oscar năm nay có thể sẽ diễn ra với kịch bản chia làm ba phần chính, mỗi phần sẽ có một cặp dẫn chương trình khác nhau.



Amy Schumer đã nhận được 12 đề cử Giải Primetime Emmy. Năm 2015 cô giành giải cho loạt phim Inside Amy Schumer. Năm ngoái, Schumer đã có một vai diễn trong The Humans, bộ phim chuyển thể từ vở kịch của Stephen Karam. Vào năm 2022, Schumer sẽ đóng vai chính trong bộ 10 tập phim Life & Beth.

Regina Hall đã xuất hiện trong loạt phim Scary Movie và The Best Man, Little và The Hate U Give. Cô cũng đóng vai chính trong Girls Trip, do chính Will Packer sản xuất. Trong vài năm qua, cô đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình với bộ phim như Support the Girls đã giúp cô giành được Giải thưởng nhà phê bình phim New York cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đã tham gia Liên hoan phim Sundance năm nay với các màn trình diễn trong Master và Honk for Jesus, Save Your Soul.

Wanda Sykes là ngôi sao, người sáng tạo, nhà văn phim The Upshaws của Netflix và đã đóng vai chính trong The New Adventures of Old Christine, Curb Your Enthusiasm và Black-ish. Cô cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như Down to Earth, Rio và Bad Moms và sở hữu 14 đề cử giải Emmy cùng một lần chiến thắng.

Những cái tên đáng chú ý tại Oscar 2022

The Power of the Dog là ứng viên "nặng ký" tại Oscar 2022. (Ảnh trong phim)

The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion được nhiều người coi là bộ phim dẫn đầu trong cuộc đua Phim xuất sắc nhất, mặc dù CODA của Sian Heder cũng đang tiến sát nút phía sau.



CODA cũng được xướng tên trong các hạng mục diễn xuất, nam diễn viên phụ Troy Kotsur là ứng viên "nặng ký" của giải Oscar. Nữ diễn viên phụ xuất sắc là một cuộc so tài giữa Kirsten Dunst (The Power of the Dog) hoặc Aunjanue Ellis (King Richard), hoặc một chiến thắng cho Ariana DeBose, người sẽ là nữ diễn viên thứ hai giành chiến thắng vì đóng vai Anita trong West Side Story.

Mặc dù không thể phủ nhận đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) là một ứng cử viên "nặng ký", nhưng hạng mục này dường như thuộc về ngôi sao King Richard Will Smith. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là màn so tài giữa Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart và Jessica Chastain.

Và cuối cùng, Đạo diễn xuất sắc nhất thật khó để "thoát khỏi tay" Jane Campion - người phụ nữ đầu tiên được đề cử hai lần ở hạng mục này. Nhưng để đánh bại Kenneth Branagh, Ryusuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson và Steven Spielberg thực sự không phải điều dễ dàng.

Ca sĩ nào sẽ biểu diễn tại Oscar 2022?

Beyoncé và Billie Eilish là một trong các ca sĩ biểu diễn tại Oscar 2022. (Ảnh: RTE).

Các buổi biểu diễn trực tiếp các bài hát gốc được đề cử sẽ bao gồm: "Be Alive" của Beyoncé từ King Richard, "Dos Oruguitas" của Sebastián Yatra từ Encanto, "No Time to Die" của Billie Eilish trong phim James Bond cùng tên và Reba McEntire hát "Somehow You Do" trong Four Good Days.