Trao giải Tony "cấm bạo lực" sau sự cố của Will Smith tại Oscar 2022

Mới đây, theo NYPost, những nhà sản xuất của giải thưởng Tony danh giá lần thứ 75 diễn ra vào tháng 6/2022 đã đưa ra các cảnh báo cho người tham dự sự kiện có liên quan tới vấn đề bạo lực. Đây được cho là động thái để giữ "kỷ cương" cho lễ trao giải, sau sự kiện Will Smith tát Chris Rock trong đêm trao giải Oscar 2022 vào tháng trước.

Will Smith thẳng tay tát Chris Rock tại trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Variety).

"Giải thưởng Tony có quy định nghiêm ngặt nói không với bạo lực. Trong trường hợp xảy ra sự cố, đối tượng vi phạm sẽ bị buộc phải rời khỏi sự kiện ngay lập tức", thông báo từ nhà sản xuất giải thưởng Tony cho hay.



Bên cạnh đó, cũng có những hạn chế khác như khách mời và khán giả phải sử dụng cà vạt đen và đã tiêm phòng Covid-19. Vé tham dự trao giải Tony cũng không thể bán lại bởi chỉ người mua vé mới được phép vào cửa.

Thông báo của giải thưởng Tony được cho là khởi đầu của một loạt các quy định cụ thể về vấn đề bạo lực trong các giải thưởng khác. Cách đây một tháng, Will Smith đã tát Chris Rock trong đêm trao giải Oscar 2022 vì nam diễn viên hài trêu đùa cái đầu trọc của vợ Will Smith.

Ngày 20/4, nữ diễn viên Jada, vợ của Will Smith đã lên tiếng về sự cố kể trên. "Nhìn lại toàn bộ sự việc xảy ra trong vài tuần qua, gia đình Smith đang tập trung chữa lành mọi thứ theo hướng sâu sắc nhất", Jada Pinkett cho biết khi tham gia chương trình Red Table Talk.

Trong chương trình, Jada thừa nhận, cô từng trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi phải đối mặt với hội chứng tóc rụng từng mảng. Cô đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, bác sĩ nhưng không tìm ra được nguồn gốc căn bệnh. Cuối cùng, nữ diễn viên học cách chấp nhận sự thật và sống chung với tình trạng bệnh.

"Lúc mới bị rụng, tôi thấy thật kinh khủng và không biết đối mặt thế nào. Một ngày nọ, tôi hoảng hốt khi vuốt và thấy nắm tóc trên tay. Tôi sợ hãi và thốt lên: "Mình bị hói rồi sao?"", cô nói.

Vợ chồng nam diễn viên Will Smith. (Ảnh: NYPost).

Giải thưởng Tony tên cụ thể là giải thưởng Antoinette Perry cho Cống hiến Xuất sắc trong Nghệ thuật Sân khấu Broadway (tiếng Anh: The Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre). Đây là một giải thưởng cho nghệ thuật sân khấu Mỹ do Cánh Sân khấu Mỹ và Liên đoàn Broadway trao tặng hàng năm tại thành phố New York.

Giải Tony được lập ra để vinh danh các tác phẩm và thành tựu xuất sắc nhất của sân khấu Broadway. Ngoài ra còn có một giải Tony cho sân khấu địa phương, giải Tony Đặc biệt (không thông qua bầu chọn) và giải Tony Danh dự cho Cống hiến Xuất sắc trong Nghệ thuật Sân khấu và giải Isabelle Stevenson. Giải Tony được đặt tên của Antoinette “Tony” Perry, người sáng lập Cánh Sân khấu Mỹ.