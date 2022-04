Đạo diễn Michael Bay: "Tôi chưa bao giờ thấy Will Smith nổi nóng như vậy"

Michael Bay là đạo diễn nổi tiếng, thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh hành động. Trong đó, hai bộ phim Bad Boys và Bad Boys II do ông chỉ đạo trên phim trường, được cho là mang lại thành công cho nam diễn viên Will Smith.

Chia sẻ về người từng làm việc chung, sau sự cố Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu trao giải Oscar 2022, Michael Bay nói: "Thật ra mà nói, tôi không mấy quan tâm. Hollywood nhiều khi dành sự quan tâm thái quá cho những gì xảy ra tại đó. Ở Ukraine, trẻ em đang là nạn nhân của bom đạn, đó mới là điều chúng ta nên nhắc tới".

Đạo diễn Michael Bay và Will Smith. (Ảnh: Variety).

"Tôi từng làm việc với Will Smith. Anh ấy không phải kiểu người như vậy. Tôi chưa từng thấy Will nổi nóng như vậy bao giờ. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một tình huống được sắp đặt vì Will đã cười sau khi tát Chris Rock. Chuyện sắp đặt này không phải chưa từng xảy ra trước đó. Đó là một cái tát chứ không phải một cú đấm hay điều gì tương tự. Will Smith đánh nhau rất giỏi bởi anh ta luyện tập rất nhiều", Michael Bay nói thêm.

Hai bộ phim Bad Boys của Will Smith và Michael Bay đã thu về hơn 400 triệu USD trên toàn thế giới. Smith trở lại với loạt phim này vào năm 2020 với mục thứ ba Bad Boys for Life. Bộ phim được đạo diễn bởi Adil El Arbi và Bilall Fallah, Michael Bay xuất hiện trong phim với vai trò khách mời. Bộ phim thứ ba đã thu về 426 triệu USD trên toàn thế giới.

Vụ Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022 là sự cố chưa từng có tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Ngày 1/4, tài tử Will Smith thông báo việc xin rút khỏi Viện Hàn lâm (AMPAS) sau sự cố tát Chris Rock trên sân khấu Oscar lần thứ 94. Anh chia sẻ: "Hành động của tôi khi tát Chris Rock là không thể tha thứ, bào chữa được. Danh sách những người bị tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm".