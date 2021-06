Trao kinh phí xây "Nhà tình thương" cho thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 bị thương khi làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, trước đó, khoảng 23h25 phút ngày 3/6, sau khi uống rượu bia, 2 đối tượng Trần Thanh Điền (SN 1996, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) và Lương Bá Đạt (SN 2000, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) điều khiển xe mô tô đi từ xã Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) qua địa bàn thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ hai từ phải sang) trao kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Đạo xây dựng nhà tình thương- Ảnh Công an An Giang cung cấp

Khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập), lực lượng chức năng tại chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống dịch.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo, thành viên của chốt, trực tiếp đo thân nhiệt Đạt và Điền. Sau đó, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập.

Đến khoảng 0h10 phút, ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay. Chém xong, Điền chạy lên cầu ném bỏ hung khí xuống sông rồi lên xe Đạt chờ sẵn chạy đi.

Các lực lượng Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố tiến hành truy đuổi bắt giữ hai đối tượng. Anh Đạo được mọi người đưa đi điều trị, với tỷ lệ thương tật 2%.

Được Công an huyện Thoại Sơn báo cáo hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của gia đình anh Đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng, nhằm giúp gia đình anh Đạo xây dựng lại căn nhà.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi động viên gia đình anh Đạo. Ảnh Công an An Giang cung cấp

Đại tá Đinh Văn Nơ i- Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã biểu dương lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy trước những tình huống phản kháng manh động của các đối tượng cố ý chống người thi hành công vụ.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an huyện Thoại Sơn khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi côn đồ, gây thương tích cho anh Đạo.