Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng đại diện UBMTTQ tỉnh An Giang, đoàn Đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hành là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam và Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam.



Ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà Tết cho bà con tại TX.Tân Châu, An Giang, sáng 13/1. Ảnh: Hồng Cẩm



Phát huy, kế thừa truyền thống "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm là rách", đoàn kết giúp nhau trong khó khăn; trong không khí cả nước náo nức đón chào năm mới, mừng Xuân Quý Mão 2023, cả nước chung tay vì người nghèo "Không để ai bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết", tại TX.Tân Châu, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức trao 300 phần quà (mỗi huyện 100 phần; mỗi phần trị giá 800.000đồng, gồm 600.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là thực phẩm) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện tại địa bàn 3 huyện, thị.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, thay mặt ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà Tết cho bà con tại TX.Tân Châu, An Giang, sáng 13/1. Ảnh: Hồng Cẩm



Phát biểu tại buổi lễ trao quà, bà Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Phú Tân, đã gửi lời cảm ơn đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn cùng các thành viên đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trong suốt thời gian qua đã đồng hành hỗ trợ cho huyện rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần, trong đó đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, nhất là trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua và các dịp lễ, Tết.

Bà Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Phú Tân trao quà của ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đến bà con huyện Phú Tân. Ảnh: Hồng Cẩm

Bà Thúy mong rằng trong thời gian tới đoàn đại biểu Quốc hội, Trung ương hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho huyện, nhất là trong công tác an sinh xã hội, cùng chăm lo tốt hơn cho người dân.

Xúc động nhận được phần quà ý nghĩa của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Võ Phi Hùng (79 tuổi, khóm Thượng, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân), cho biết, gia đình ông thuộc diện cận nghèo, gia đình số bằng nghề mua bán hàng rong ở chợ, thu nhập bấp bênh. Tết đến nhưng gia đình cũng chưa có tiền chuẩn bị Tết, phần quà của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với gia đình ông là rất lớn, ông rất xúc động và rất biết ơn.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Trợ lý Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao quà Tết cho bà con tại huyện Chợ Mới, An Giang, sáng 13/1. Ảnh: Hồng Cẩm

Lãnh đạo huyện Chợ Mới trao quà của ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đến bà con huyện Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam trao quà cho bà con TX.Tân Châu. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam trao quà cho bà con tại TX.Tân Châu. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang trao quà cho bà con tại TX.Tân Châu. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo huyện Phú Tân trao quà cho bà con tại huyện Phú Tân. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo huyện Chợ Mới trao quà cho bà con tại huyện Chợ Mới. Ảnh: Hồng Cẩm