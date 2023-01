Nỗi nhớ mãi không nguôi ngoai

Tham dự chương trình Trao sổ tiết kiệm và quà Tết cho trẻ mồ côi vì COVID-19 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức, chị Phan Thị Loan (30 tuổi, công nhân Công ty TNHH giày Thông Dụng, ở thành phố Thuận An) đã bật khóc khi được lãnh đạo tỉnh hỏi thăm, động viên. Ôm đứa con nhỏ 16 tháng tuổi trong lòng, chị Loan nghẹn ngào kể, chồng mất vào tháng 8/2021 khi vừa sinh bé được 9 ngày. Một mình chị phải bươn chải lo cho con gái mới sinh và con trai 4 tuổi. May mắn là chị được mọi người quan tâm, hỗ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương hỏi thăm, tặng quà cho con công nhân mồ côi do COVID-19.

Trong số những người đến nhận quà Tết do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao tặng, chúng tôi thật sự ấn tượng với hình ảnh 3 cha con anh Trần Đức Hậu, công nhân ở thành phố Dĩ An, đùm bọc, che chở cho nhau. Qua trò chuyện, anh Hậu kể, mẹ các cháu mất do COVID-19 từ tháng 8/2021. Giờ đây, ngoài giờ học tại trường, con của anh là cháu Trần Gia Uy đã biết phụ cha làm việc nhà, chăm sóc em trai 9 tuổi Trần Gia Hưng.

Nụ cười hạnh phúc của các con khi được nhận quà Tết.

Có lẽ, hiểu được sự vất vả của cha nên cậu bé 12 tuổi Trần Gia Uy chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. Uy tâm sự, mỗi lần thấy các bạn có mẹ bên cạnh con buồn lắm nhưng không dám khóc, vì khóc thì em con sẽ khóc theo: “Mẹ con rất yêu con. Cái gì mẹ cũng mua cho con. Lúc không có mẹ, con rất buồn, con thấy ai cũng được mẹ yêu thương còn mình không có. Con cố học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng bố mẹ”.

Chia sẻ khó khăn

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 3.500 người dân ở Bình Dương, trong đó khoảng 700 người là công nhân. Cha, mẹ mất làm cho gần 200 con công nhân mồ côi. Chia sẻ khó khăn và động viên các con vượt qua nỗi đau, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương cũng đã vận động các cá nhân, tổ chức nhận đỡ đầu cho các bé. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao sổ tiết kiệm cho 148 cháu là con của đoàn viên công đoàn, công nhân tử vong do dịch COVID-19. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng được trao cho trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ và 20 triệu đồng cho trường hợp mồ côi cả cha và mẹ.

Đối với những cháu có cha, mẹ làm việc tại Bình Dương đã mất và hiện cháu được người thân đưa về quê, Liên đoàn đang lập danh sách kèm các giấy tờ có liên quan gửi về tổ chức công đoàn nơi các cháu cư trú để tiếp tục hỗ trợ và trao sổ.

Chị Huỳnh Thị Kim Khơi (42 tuổi), công nhân Công ty TNHH Shin Việt Nam ở thành phố Thuận An cho biết, mức lương không tăng ca chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng/tháng, không đủ lo cho 2 con ăn học, ăn uống trong gia đình. Do đó, nhận được số tiết kiệm, tặng quà chị vui lắm.

Chiều nay (8/1), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phối hợp, vận động trao tặng hàng trăm phần quà Tết cho trẻ em mồ côi vì tai nạn giao thông, vì COVID-19.

Chia sẻ khó khăn với công nhân, mới đây, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho 148 trẻ em con công nhân mồ côi do COVID-19 đến 18 tuổi.

Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương cho biết, các cháu không chỉ được thăm khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện mà khi cần chuyển viện lên tuyến trên thì cũng bệnh viện cũng đồng hành, hỗ trợ.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023, theo ghi nhận, các địa phương trong tỉnh Bình Dương đều có kế hoạch tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình “Tết yêu thương”; “Xuân yêu thương”... dành cho trẻ em mồ côi vì COVID-19. Qua đó, bù đắp những gì tốt nhất dành cho các em, để mọi trẻ em đều có một mùa Xuân ấm áp.