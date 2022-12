Gian nan cung đường mang “Đông ấm” về bản làng

Tại chương trình “Tết ấm vùng cao”, 100 phần quà bao gồm cá khô, dầu ăn, gia vị đã được người dân hỗ trợ đoàn từ thiện mang vào trong bản Nậm Tin 2. Con đường đi vào bản rất khó khăn do đường đất và dốc, không cẩn thận rất dễ bị ngã. Do đường đi khó khăn, không đảm bảo an toàn nên đoàn từ thiện phải đi bộ để vào trong bản. Ảnh: PV