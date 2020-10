Trao thưởng cho đơn vị triệt phá đường dây ma tuý "khủng", thu hơn 100kg ma tuý

Chiều 27/10, UBND TP.HCM đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy tại trụ sở Công an TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM.

Trao thưởng cho các đơn vị triệt phá đường dây ma tuý "khủng" thu hơn 100kg ma tuý

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.HCM phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và nắm rõ phương thức hoạt động, ngày 22/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức bắt quả tang, tạm giữ 15 đối tượng trong đường dây trên.

Ma tuý thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 100 kg ma túy tổng hợp (trong đó có 12.000 viên thuốc lắc), 32 bánh heroin, cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng những chiến công, thành tích đạt được của các đơn vị đã triệt phá thành công đường dây ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trao khen thưởng, đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng những chiến công, thành tích đạt được của các đơn vị đã triệt phá thành công đường dây ma túy trên, biểu dương tinh thần chiến đấu hết sức kiên quyết, sáng tạo, khôn khéo của cán bộ chiến sĩ…

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mong rằng các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho người dân thành phố.