Trẻ 4 tuổi đột ngột tím tái, ngưng thở vì nuốt nhầm đinh vít sắc nhọn

Ngày 15/10, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện cấp cứu gắp thành công một trường hợp nuốt phải cây đinh vít cho cháu bé hơn 4 tuổi.



Hình ảnh chụp X-Quang cho thấy chiếc đinh vít sắc nhọn nằm ở vị trí phổi trái của bệnh nhi.

Trước đó, bệnh nhi N.Q.Đ (trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng khó thở, tím tái. Người nhà bệnh nhi cho hay, sau khi ăn trưa khoảng 30 phút, trẻ đột ngột xuất hiện ngất, tím tái, ngưng thở. Cháu bé đã được các cô giáo đưa đến cấp cứu tại trạm y tế. Sau hồi sức cấp cứu, trẻ tỉnh trở lại, được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục điều trị.

Chiếc đinh vít sắc nhọn được lấy ra từ phổi trái của bệnh nhi.

Tại đây, kết quả chụp X-Quang cho thấy có một hình ảnh dị vật cản quang phổi trái (hình dạng như chiếc đinh vít), kích thước khoảng 30 x 5mm, mất hoàn toàn thông khí phổi trái. Đây là một trường hợp dị vật đường thở nguy hiểm, nên quyết định nội soi phế quản cấp cứu.

Các bác sĩ đã gắp ra 1 chiếc đinh vít bằng sắt sắc nhọn từ phổi trái của bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.