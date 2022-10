Bắt nhóm đối tượng mang "bom xăng", dao bầu, mã tấu đi xử đối thủ

Mang "bom xăng" đi đánh nhau

Chiều 9/10, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra xử lý vụ nhóm người mang “bom xăng” đi giải quyết mâu thuẫn.

Một số tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Biên Hoà

Theo thông tin, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 8/10, tổ tuần tra Công an phường An Bình (TP.Biên Hoà) đang đi tuần trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn thuộc KP.11, An Bình), bất ngờ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có cầm theo mã tấu nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng áp sát xe các đối tượng, đưa vào lề.

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai đối tượng này còn mang theo dao và nhiều “bom xăng".

Sau khi làm việc, công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an phường để tiếp tục xác minh. Làm việc với công an, các đối tượng khai tên Phạm Tiến Đạt (15 tuổi) và Phương Kim Hải Nam (18 tuổi), đều ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa.

Về lý do mang dao, mã tấu, "bom xăng" đi trên đường, cả hai khai do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội (trong đó có người tên Đức chưa rõ lai lịch) nên các đối tượng hẹn nhau ở khu vực phường An Bình để giải quyết.

Theo lời hẹn, Đạt và Nam mang theo 1 mã tấu, 5 dao bầu và 4 “bom xăng” đến điểm hẹn để giải quyết. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên đường đi thì nhóm đã bị công an phát hiện, ngăn chặn.