Danh sách trích ngang thành tích của 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023

TT TỈNH/TP HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH

1. An Giang Ngyễn Văn Sam Loại sản phẩm: Dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - Diện tích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 12 ha - Doanh thu trên 9,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ) trên 10 lao động, với thu nhập người lao động bình quân trên 500.000 đồng/ngày. - Đóng góp phúc lợi xã hội trên 50.000.000 đồng/năm. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC - Năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 giấy khen của UBND xã về công tác xã hội từ thiện; đóng góp bảo hiểm cho học sinh nghèo; xây dựng nông thôn mới. - Năm 2019, 2022 bằng khen UBND tỉnh An Giang khen tặng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi về thành tích có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. BR-VT Huỳnh Văn Thuyết Hoạt động sản xuất kinh doanh: Sản xuất muối thô + muối sạch, nuôi trồng thủy sản. - Diện tích: 3ha đất làm muối, 1,5ha nuôi thủy sản. - Lợi nhuận: 1.345.000.000 đồng - Thu nhập bình quân/người/tháng: 44.833.000 đồng. Giám Đốc hợp tác xã – kiêm Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Chợ Bến - Có 11 thành viên - Diện tích: 15ha sản xuất muối; 8ha nuôi tôm công nghệ cao theo chương trình liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm - Năng suất: 72 tấn/năm - Doanh thu: 2.850.000.000 đồng/năm - Lợi nhuận: 1.150.000.000 đồng/năm Phúc lợi xã hội: Vận động các mạnh thường quân ủng hộ và giúp đỡ 28 gia đình diêm dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 112.000.000đ; tặng 46 xuất học bổng cho con em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 18.400.000đ; ủng hộ xây 04 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 205.000.000đ; 08 căn nhà tình thương với số tiền 245.000.000đ; Vận động mạnh thường quân đóng góp phòng chống đại dịch Covid-19 với số tiền là 122.700.000 đồng Hình thức khen thưởng: 2007, 2018, 2019, 2020: Bằng khen của UBND tỉnh BRVT. 2010: Giấy khen của UBND huyện Long Điền. 2021, 2022, 2023: Giấy khen của UBND xã An Ngãi.

3. Cao Thị Hồng Vân Sản xuất, kinh doanh: Đông trùng hạ thảo dòng Cordieepin Militaris - Diện tích: 350m2 - Lợi nhuận: 800 triệu/năm - Các sản phẩm: Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô, rượu đông trùng hạ thảo, bột sinh khối và đầu ra ổn định. -Hướng dẫn, phổ biến, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho 30 lao động. – Số lao động: 20 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ thu nhập bình quân của từ 5 đến 10 triệu đồng/người/ tháng, lao động mùa vụ được hưởng hoa hồng trên sản phẩm (20% tổng doanh thu bán hàng). Thành tích đạt được: 2017: Bằng Khen hiệp hội trang trại VN "Trang trại tiêu biểu. 2022: Bằng khen của Chủ tịch phòng thương mại Việt Nam " Có thành tích phát triển cộng đồng doanh nghiệp Đông Nam Bộ". 2022: Bằng Khen của Phòng thương mại Việt Nam" Nữ doanh nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ". 2022: Giấy khen của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà Rịa Vũng Tàu về thành tích chung sức xây dựng nông thôn mới. Số:

4. Bạc Liêu Bùi Nghĩa Hiệp Hoạt động sản xuất: Nuôi tôm thẻ. - Diện tích sản xuất: 25 hecta. Tổng sản lượng 500 tấn tôm thẻ/ - Tổng doanh thu 90 tỷ/năm. -Tổng lợi nhuận: 20 tỷ. - Số lượng lao động sử dụng: 30-45 lao động. - Phúc lợi xã hội: hàng năm đóng góp khoảng 120.000.000 đồng. - Công nghệ sử dụng: Sử dụng máy cho ăn tự động; Hệ thống máy lọc nước xử lý nước bằng tia cực tím và hệ thống xử lý nước thải bể biogas. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: - Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ: Đại lý thức ăn tôm và thuốc thú y thủy sản. - Tổng thu nhập/năm: 30 tỷ đồng. - Lợi nhuận/năm: 6 tỷ đồng. - 01 Bằng khen của Hội nghề cá VN, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2016. - 01 Bản tuyên dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc liêu, cá nhân đạt thành tích cao năm 2021. - giấy khen Năm 2019, Có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

5 Bắc Kạn Hoàng Văn Duẩn Sáng kiến, phát minh: Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. + Năm 2019: Chế tời gắn trên máy kéo nông nghiệp. + Năm 2020: Chế thêm khung cẩu dùng tời để kéo. + Năm 2021: Chế thêm hệ thống gắp đa năng (gỗ, rác xưởng gỗ bóc…) -Máy công nghiệp "Dàn nâng, gắp, xúc, ủi gắn trên máy kéo nông nghiệp": giải phóng sức người, tăng năng suất lao động, tối ưu chi phí máy móc do hoạt động nông, lâm nghiệp; dàn đa chức năng, có thể giải quyết được ba việc là gắp, nâng hạ, xúc ủi hàng hóa, đất; một dàn tương đương công suất 21 người lao động thủ công… Hình thức khen thưởng: - Đạt giải ba của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI năm 2020-2021. - Đạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

1. Bắc Giang Nguyễn Văn Hữu HTX sản xuất nông nghiệp và thương mại Thanh Hải: trồng cây có múi, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, là mô hình điểm trong tổ chức chương trình du lịch "Lục Ngạn – Điểm hẹn mùa quả chín". - Diện tích vườn đồi trên 9ha. - Vốn đầu tư: Trên 3 tỷ đồng. - Sản lượng: bình quân 90 tấn bưởi da xanh/năm, 15 vạn bưởi ngọt/năm, 15 vạn bưởi đào đường/năm, 10 tấn cam lòng vàng/năm, 10 tấn cam đường canh/năm. - Năm 2022 doanh thu 5,3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,5 tỷ đồng. Hình thức khen thưởng: - 2017 Bằng khen của UBND tỉnh có nhiều đóng góp tích cực tại Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ II. - 2019 Bằng khen của UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2017 – 2018 số 69/QĐ-UBND - 2020 Giấy khen của UBND huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐ yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 - 2021 Bằng khen của UBND tỉnh đã có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giả nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2021 - 2022 Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐ yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2022

1. Nguyễn Hữu Quý Hoạt động sản xuất: Chăn nuôi gà lai chọi thả vườn thương phẩm - Diện tích: 5,4ha vườn đồi. - 20 chuồng nuôi và hệ thống tường bao chắc chắn. - Vốn đầu tư: Trên 5 tỷ đồng. - Sản lượng: 40.000 con gà lai chọi thả vườn/năm. - Doanh thu 6,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,1 tỷ đồng/năm. - Số lượng lao động từ 8-14 lao động cho thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng/người/tháng. - Hàng năm ủng hộ quỹ vì người nghèo, tết vì người nghèo, quỹ khuyến học, hộ gia đình khó khan tại địa phương trên 20 triệu đồng. Thành tích đạt được: - 2019,2021 Giấy khen của UBND huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi. - 2020 Bằng khen của UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác - 2020 Bằng khen của TƯ HNDVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua, SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2022.

1. Bắc Ninh Nguyễn Thị Quyên - Hoạt động sản xuát: Chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn thực phẩm và phát triển mô hình cây ăn quả. - Năng suất/sản lượng: Trung bình đạt khoảng 880 tấn/năm. - Diện tích đất trực tiếp sản xuất: 8ha. - Diện tích liên kết: 30ha. - Chi phí đầu tư: 14 tỷ đồng. - Lợi nhuận hàng năm: 4,5 – 5 tỷ đồng. - Thu nhập bình quân/người/tháng: 40 triệu đồng/tháng/người. 1. Hình thức khen thưởng: 2019: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Bằng khen của Tổng hội NN&PTNTVN ngày 21/10/2019. 2020: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

1. Phùng Văn Nam 1. Tên sáng kiến, phát minh: Chế tạo máy nông nghiệp gồm: - Chế tạo máy lên luống mini (dùng cho trồng cây hoa màu diện tích nhỏ lẻ).Từ đầu năm 2013 bắt đầu nghiên cứu thực địa thấy được nhu cầu của bà con cần lên luống trồng hoa màu. Thiết kế máy lên luống mini cầm tay để phục vụ nhu cầu thực tiễn cần thiết của bà con nông dân. - Chế tạo dàn phay lên luống 5 trong 1 lắp ráp vào máy cày (dùng cho những nông trại và trang trại quy mô lớn). Dàn phay lên luống được 5 loại luống khác nhau như Luống cà rốt; Luống trồng ray ăn lá; Luống trồng dưa hấu; Luống dưa lê; Luống trồng hành vụ đông. - Chế tạo dàn đào lắp ráp vào máy cày (dùng cho đào rãnh trồng mía và đường ống). - Chế tạo dàn khoan lắp ráp vào máy cày (dùng cho khoan hố đất trồng cây lâu năm và cây công nghiệp, lâm nghiệp). - Thời gian bắt đầu nghiên cứu chế tạo: Năm 2013. - Hiện nay các sản phẩm đã được bà con nông dân các địa phương 45/63 tỉnh thành đón nhận và sử dụng tiêu biểu như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, TPHCM, Lam Đồng, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Long An, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ninh, Nam Định, Sơn La… và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệpp với quy mô lớn như: Wingroup, GOC, Dabaco… - Thành tích đạt được: 2019: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh "Nông dân đã có nhiều tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018-2019". 2020: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh "Nông dân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 2020: Chứng nhận của HND tỉnh Bắc Ninh cho cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Ninh lần thứ II" 2020: Chứng nhận của HNDVN về Tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ Ba, năm 2020.

Bến Tre Trần Văn Hừng 1. Hoạt động sản xuất: Tôm thẻ chân trắng - Diện tích sản xuất: 3,5 ha nuôi tôm công nghiệp. - Năng suất: 47 tấn/năm. - Lợi nhuận trên 3 tỷ đồng/năm; riêng năm 2022 sản lượng 55,8 tấn, lợi nhuận: 4,6 tỷ đồng. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 17 người. - Từ năm 2017 đến năm 2022 hỗ trợ cho 02 hộ nghèo xây dựng 02 căn nhà tình thương và 01 hộ sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 150 triệu đồng; đóng góp 70 triệu đồng sữa chửa 02 cây cầu trong địa bàn ấp; hỗ trợ 12 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học. 2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ: Đại lý thuốc, hóa chất, thức ăn nuôi tôm; nuôi chim yến và kinh doanh hạ thế bình điện. - Diện tích kinh doanh: 0,2 ha kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất nuôi tôm và 0,1 ha nhà yến. - Doanh thu hàng năm bình quân trên 35 tỷ đồng. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 04 người. - Hình thức khen thưởng: - Bằng khen của UBND tỉnh năm 2019: Có thành tích xuát sắc trong lao động sản xuất - Đạt danh hiệu ND Bến tre xuất sắc giai đoạn 2018-2020 - Đạt Hộ NDSXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2014-2019

1. Lê Văn Sấm Hoạt động sản xuất: Tôm biển (thẻ chân trắng). - Diện tích sản xuất: 30 ha. - Năng xuất/sản lượng: 400 tấn/năm - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 50 lao động. - Công nghệ sử dụng: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao. - Tổng thu nhập/năm: 70 tỷ/năm. - Lợi nhận/năm: 50 tỷ/ năm. - Đóng góp phúc lợi xã hội: 400.000.000 đồng /năm.

1. Bình Dương Nguyễn Hồng Quyết Hoạt động sản xuất, kinh doanh: Trồng dưa lưới theo quy trình công nghệ cao, trồng cây ăn trái (Bơ, sầu riêng, vải, nhãn). - Diện tích sản xuất: 07 ha. - Sản lượng trung bình: 150 tấn/năm. - Thu nhập hàng năm: 3,7 tỷ đồng. - Lợi nhuận đạt được: 1,5 tỷ đồng. - Số lao động: 5 lao động thường xuyên và 6 lao động theo thời vụ. - Ủng hộ tài chính và các mặt hàng thiếu yếu đến các phong trào như: Tết Trung thu, mua văcxin phòng, chống Covid - 19, tổ chức 10 chuyến xe luồng xanh đưa nông sản, nhu yếu phẩm tới vùng dịch Covid-19 trong tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, Quỹ Hỗ trợ nông dân... Thành tích đạt được: 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương đã có thành tích xuất sắc trong phong thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương 2019: Bằng khen của Bộ NNPTNT: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã 2019: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2020: Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh:Nông dân xuất sắc lần II 2021: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Bình Dương Lâm Thành Thương Hoạt động sản xuất: Cam sành, cam lồng vàng, quýt hồng, quýt đường, bưởi da xanh. - Diện tích sản xuất: 120 ha - Năng suất/sản lượng: Khoảng 5.400 tấn/năm. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): Từ 40-50 người. - Công nghệ sử dụng: Lắp đặt hệ thống tưới phun tự động. - Tổng thu nhập/năm: 96 tỷ - Lợi nhuận/năm: Ước khoảng 10 tỷ - Số lượng lao động : Từ 80-100 người.Thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội (một năm): Từ 80-100 triệu đồng/năm. Các thành tích đạt được: 2018: Bằng khen đã có thành tích trong nghiên cứu; phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; chuyển giao ứng dụng vào sản xuất của Hội NDVN 2019: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "NNDSXKG" của UBND tỉnh Bình Dương. 2019: "Nông dân Bình Dương xuất sắc" năm 2019. 2020: Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2019. của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 2021: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDTĐSXKDG giỏi giai đoạn 2019-2021 của UBND tỉnh 2022: Giấy khen đạt giải nhì 5 sao phần thi sản phẩm cam xoàn Hội thi trái cây 5 sao huyện Bắc Tân Uyên lần thứ II năm 2022. 2022: Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của UBND huyện Bắc Tân Uyên

1. Bình Định Võ Hoàng Sơn 1. Hoạt động Sản xuất: Nuôi gà lai sinh sản lấy trứng, gà con giống, 02 cơ sở nuôi và dẫn dụ chim yến…. - Diện tích chăn nuôi 2.500 m2 ; khu vực ấp gà: 200m2, 02 nhà yến với diện tích gần 1000m2. - Năng xuất/sản lượng: 500.000 con/ năm - Hiệu quả kinh tế: 2 tỷ/năm. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 30 người. - Đóng góp thuế (nếu có) và phúc lợi xã hội: 50.000.000 đồng/năm. - Công nghệ sử dụng: sử dụng máy Ấp hiện đại theo công nghệ nước ngoài, Sử dụng thức ăn khô và máng uống tự động; 2. Hoạt động Kinh doanh, dịch vụ: - Lĩnh vực Kinh doanh, dịch vụ: Cung cấp gà con giống, Tổ yến sau thu gom, … - Doanh thu/năm: 17 tỷ; Lợi nhuận/năm: 1,7 tỷ Thành tích đạt được: 2017 - Giấy khen của chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa về đạt danh hiệu "Gia đình học tập tiêu biểu’ 2020 - Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh về đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 2022 - Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Đạt giải 3 Hôị thi Sáng tạo Nhà nông tỉnh Bình định 2020-2021. - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi 2017-2022

1. Trần Duy Thủy Hoạt động sản xuất: Sản xuất cây giống lâm nghiệp (cây keo lai) và trồng rừng sản xuất (trồng cây keo nguyên liệu giấy) - Diện tích sản xuất cây giống lâm nghiệp: 1,4 ha - Diện tích rừng trồng: 21ha. - Lợi nhuận tính bình quân: 1,5 tỷ đồng/ năm. - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 12 lao động, 10-15 lao động mùa vụ: - Công nghệ sử dụng : sử dụng công nghệ tưới nước tự động Hình thức khen thưởng 2015: UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015). 2017: Hội ND tỉnh tặng bằng khen: thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào NDTĐSXKDG 2017: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, giai đoạn từ 2013 – 2017). 2020: Hội ND tỉnh tặng bằng khen: thành tích điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020). 2021: Hội ND tỉnh tặng bằng khen: có thành tích 05 năm thực hiên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính tr 2022: Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định: thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022).

1. Bình Phước Phạm Ngọc Danh Hoạt động Sản xuất, kinh doanh: Trồng và chăm sóc cao su, cây ăn trái và trồng, kinh doanh bonsai, cây cảnh - Diện tích sản xuất: 14 ha cây cao su đang thu hoạch; 02 ha cây ăn trái và 3 ha cây cảnh - Năng suất/sản lượng: + Cao su: 5,4 tấn/năm + Cây ăn trái: 13 tấn/năm - Lợi nhuận: 500 triệu - 770 triệu đồng/năm - Số lượng lao động sử dụng : 20 thường xuyên người và lao động mùa vụ là 30 Hàng năm ủng hộ từ 15.000.000 – 20.000.000 đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thành tích đạt được: Năm 2021: Giấy khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật – trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước. Năm 2016, 2020: Bằng khen của UBND tỉnh: có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Năm 2017, 2020: Bằng khen của BCH Hội sinh vật cảnh Việt Nam. Năm 2018: Bằng khen Quyết định của UBMTTQ tỉnh Bình Phước có thành tích xuất sắc tham gia phong trào thi đua yêu nước Năm 2021: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

1. Ông: Nguyễn Viết Vị CT.HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã - Tên Hợp tác xã: Hợp tác xã TM-DV Phước Thiện - Quy mô, tổ chức: có 22 thành viên, với tổng diện tích canh tác của các hộ thành viên là 100 ha. Chuỗi liên kết các vùng lân cận là 2.000ha. Số lượng người lao động HTX sử dụng thường xuyên là 30, vốn điều lệ trên 5,6tỷ đồng - Lĩnh vực hoạt động: sản xuất kinh doanh cây giống, phân bón, VTNN và trồng cây mít ruột đỏ PT79, vú sữa Hoàng kim - Ứng dụng công nghệ cao: phần mềm quản lý IoT vào canh tác để giám sát từ xa, hệ thống tưới tiêu tự động, lưu trữ phần mềm kiểm soát độ ẩm, độ pH, gắn mã số cây trồng, vườn trồng và đã được cấp mã số vườn trồng. Hợp tác liên kết với 05 doanh nghiệp, hợp tác xã về sản phẩm mít ruột đỏ PT79 theo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; thu hút thêm 50 thành viên tham gia liên kết với diện tích đất canh tác mít lên đến trên 500 ha. Doanh thu, lợi nhuận sau thuế 568 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 8 triệu đồng. Thành tích đạt được: Năm 2018: Giấy khen của Sở NN &PTNT TP.HCM về đã đạt thành tích cao nhiều năm trong Hội thi trái ngon – An toàn Nam Bộ. Năm 2019: Giấy chứng nhận thương hiệu HTX Dịch vụ Phước Thiện đạt danh hiệu thương hiệu hội nhập toàn cầu và đạt sản phẩm dịch vụ xuất sắc – đẳng cấp quốc tế năm 2019. Năm 2020: Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam về đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2014 - 2020. Năm 2020: Giấy chứng nhận Đạt bảng vàng thương hiệu xuất sắc GOLD EXCELLENT BRAND AWARD 2020. Năm 2020: Giấy chứng nhận Đạt thương hiệu HTX thương mại – Dịch vụ Phước Thiện đạt Thương hiệu xuất sắc – EXCELLENT BRAND 2020 do Hội sở hữu trí tuệ TPHCM cấp. Năm 2021: Giấy khen của UBND huyện Bù Đốp về đã có nhiều đóng góp trog công tác Hội Doanh nghiệp năm 2021. Năm 2022: Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh Bình Phước về đã tham gia sản phẩm; Mít ruột đỏ tại hội thi "Trái cây ngon - Bình Phước 2022".

1. Bình Thuận Đinh Xuân Đào Mô hình sản xuất: Cây thanh long - Tổng thu nhập (03 năm: 2020, 2021, 2022): 27.000.000.000đ - Lợi nhuận (03 năm: 2020, 2021, 2022): 8.100.000.000đ Hoạt động kinh doanh: Mua bán thanh long - Tổng thu nhập/năm: 200 tỷ đồng - Lợi nhuận/năm: 2 tỷ đồng - Thu nhập bình quân/người/tháng: 31,25 triệu đồng, - áp dụng hệ thống tưới phun và nhỏ giọt trị giá trên 02 tỷ đồng. - Sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn Vietgap. - Số lao động được tạo việc làm: 200 lao động, có thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng trở lên. - Hoạt động xã hội, từ thiện: Đóng góp phòng chống đại dịch Covid-19; Phong trào tiếp bước cho em đến trường, tặng học bổng trị giá 25 triệu đồng; Ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân 10 triệu đồng; Ủng hộ Quỹ mua Vaccine 100 triệu đồng, ủng hộ cho công tác phòng chống Covid-19 là 42,5 tiệu đồng, ủng hộ 6 tấn trái thanh long, trị giá 25 triệu đồng, ủng hộ 02 tấn gạo trị giá 26 triệu đồng cho hộ nghèo.

1. Cà Mau Lê Minh Sang 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh tôm khô bóc vỏ, tôm khô chà bông, tôm sú –thẻ ép, mắm tôm Sông Đầm. - Lợi nhuận: 1.582.000.000 đ. Thành tích đã đạt được: -Từ năm 2018-2022 đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó năm 2022 đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW. - Năm 2020: UBND xã Tân Dân tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020 và thành tích trong "Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Năm 2021: UBND Tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 – 2020"; UBND huyện Đầm Dơi tặng Giấy khen Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào sản xuất năm 2020 với mô hình "Tôm khô Sông Đầm " - Năm 2022: UBND huyện Đầm Dơi tặng Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu thực hiện xây dựng xã Tân Dân đạt chuẩn xã nông thôn mới và thành tích tiêu biểu thực hiện các giải pháp duy trì nâng hạng đối với các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

1. BùiVăn Chương Hợp tác xã: sản xuất tôm khô, bánh phồng tôm đất, Bánh phồng hàu, bánh phồng cua, bánh phồng tôm sú, chà bông tôm, Bột tôm nêm canh, chả tôm, Tôm ép lụi, muối tôm, mắm ruốc tôm, tôm chua và các mặt hàng tươi sống - Lợi nhuận: 3.627.000.000/năm 2021; 3.090.106.000 đồng/năm 2022 Các sản phẩm của HTX thu mua và sản xuất chế biến từ một chuỗi liên kết: thu mua từ 2 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, khoảng 500 hộ nuôi trồng thủy sản, chế biến ra hơn 15 sản phẩm, trong đó 10 sản phẩm đạt được Ocop 3 sao và 10 sản phẩm nông thôn tiêu biểu đạt cấp tỉnh và cấp khu vực. có 3 sản phẩm đạt cấp quốc gia (tôm khô tách vỏ, bánh phồng tôm, chà bông tôm), có 14 đại lý phân phối... Các thành viên được chia lãi hằng năm hơn 200 triệu đồng/thành viên/năm. Các thành tích đã đạt được: -Bằng khen của Bộ NNPTNT trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. -Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021. - Giấy chứng nhận hội viên của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam. -Giấy khen của Liên Minh Hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 năm 2020. -Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2019.

1. Cao Bằng Nông Văn Nghiêm Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng cỏ voi, cây ăn quả, nuôi trâu bò và máy múc - Diện tích: chuyển đổi 37.663,0 m2 đất đồi tự nhiên sang trồng cây ăn quả, trong đó 3000m2 trồng cỏ voi - Số lao động: 06 lao động - Lợi nhuận/ năm: 1.544.000.000 đồng. - Hàng năm luôn được công nhận là gia đình văn hoá. - 7 năm liên tục đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện -Hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 09 lao động. Giúp đỡ được khoảng 35 hộ nghèo, hộ khó khăn, thiếu kiến thức khoa học kĩ thuật. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG - Hộ SXKDG cấp tỉnh giai đoạn 2017-2019 - Hộ SXKDG cấp tỉnh các năm 2020 - 2022 - Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng năm 2020

1. Diều Văn Hưởng Hoạt động Sản xuất: Cây trúc sào, chăn nuôi trâu, bò, lợn, Diện tích sản xuất: 10ha Năng suất/sản lượng: Năng suất 45 tạ/ha, sản lượng 108 tấn. Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 35 - 40 lao động/năm Công nghệ sử dụng: Sử dụng các loại máy móc và chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa. Hoạt động Kinh doanh, dịch vụ: buôn bán hàng hóa, dịch vụ máy xúc. Tổng thu nhập (đã trừ chi phí)/ năm đạt: 1.190.000.000đ Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên, mùa vụ): 35 - 40 lao động/năm Hình thức khen thưởng: Nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện trong năm 2020, 2021

1. Cần Thơ Phạm Văn Lơ (Út Lơ) Hợp Tác xã Nhãn Nhơn Nghĩa: trồng rau muống, thu mua trái cây Có 29 hộ xã viên, diện tích 22,5ha, Kinh doanh thu mua nông sản bao gồm các loại trái cây như: Nhãn, chanh, tắc, dâu, Vú sữa, để phục vụ nhu cầu của xã viên. * Về hiệu quả qua sản xuất cây Rau muống: Diện tích sản xuất (ha): 1 ha Năng suất (tấn/ha/năm): 22 Doanh thu: 550.000.000 đồng Lợi nhuận: 350.000.000 đồng Số lao động: Trên 130, thu nhập từ 9 triệu đồng/người/tháng Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Thu mua nông sản bao gồm các loại trái cây: nhãn, chanh, tắc (hạnh), dâu, vú sữa,… - Tổng doanh thu /năm: 20 tỷ - Lợi nhuận bình quân/năm: 1,5 tỷ đồng - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên, mùa vụ): 08 lao động thường xuyên - Thu nhập bình quân của người lao động: Từ 12.000.000 đồng/tháng - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội bình quân/năm: 300.000.000 đồng/năm Có thành tích trong phong trào xây dựng NTM: Hằng năm đóng góp trên 300 triệu đồng vào công tác phúc lợi xã hội. Hình thức khen thưởng - Giấy khen của Ban Dân vận Thành uỷ Cần Thơ, có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng . - Giấy khen của UBND huyện Phong Điền, đã có thành tích tốt trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014, giai đoạn 2012 - 2016 - Giấy khen của Hội nông dân huyện Phong Điền, đạt thành tích trong phong trào thi đua NDSXKDG (2009 – 2010). - Giấy khen của UBND huyện Phong Điền, Mô hình dân vận khéo năm 2015. - Giấy khen của UBND huyện Phong Điền, đạt thành tích thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, - Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình "Dân vận khéo" 05 năm (2016 – 2020). - Danh hiệu Hộ NDSXKD cấp thành phố, giai đoạn 2016 – 2020.

1. Nguyễn Ngọc Huấn HTX Nông Nghiệp Khiết Tâm với mô hình trồng lúa giống, lúa chất lượng cao - Có 40 hộ xã viên, diện tích 340ha, giải quyết cho 120 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định từ 6,5 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó HTX phân phối lúa giống cho thành viên với giá thấp hơn bên ngoài 3%, để phục vụ nhu cầu của xã viên. Về hiệu quả qua 4 năm sản xuất lúa giống Sản lượng (tấn): 121.5 Doanh thu (trđ): 1.275.750 Lợi nhuận(trđ): 446.250 Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Là đầu mối giới thiệu cho các thành viên trong HTX, các hộ dân trên địa bàn có đầu ra sản phẩm ổn định. Liên kết với cửa hàng vật tư nông nghiệp uy tín giới thiệu cho nông dân mua phân bón, thuốc BVTV trả chậm. Hình thức khen thưởng 1. Bằng khen của bộ NNPTNT về phát triển kinh tế tập thể 2. Bằng khen UBND TP Cần Thơ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; về đổi mới và phát triển HTX 3.Bằng khen của Liên Minh HTX Việt Nam hoàn thành xuất sắc đổi mới và phát triển

1. Đà Nẵng Bùi Thanh Phú Hoạt động sản xuất:Nước mắm nhĩ Hương Làng Cổ và các sản phẩm từ hải sản. - Diện tích sản xuất: 1.000 m2 và kết hợp cùng các hộ sản xuất trong làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô. Công nghệ sử dụng: Sử dụng phương pháp truyền thống, kết hợp sự hỗ trợ máy móc như: máy chiết rót, máy đóng nắp, máy dán nhãn để nâng cao năng suất của người lao động. Tổng Doanh thu/năm: 3 tỷ đồng Lợi nhuận/năm: 1 tỷ đồng/năm Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên, mùa vụ) : 10 người Thu nhập bình quân của người lao động: 6 triệu đồng/tháng Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội (một năm): 50 triệu đồng/năm Nước mắm Hương Làng Cổ là sản phẩm OCOP 4 sao của Đà Nẵng, là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Danh hiệu thi đua 2017: Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng. 2018: Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 2019: Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu 2020: Giấy khen của Sở Công Thương 2021: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

1. Đà Nẵng Lê Dũng Hoạt động sản xuất: Khai thác hải sản xa bờ: cá thu, cá ngừ - Diện tích sản xuất: Ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. - Hiệu quả kinh tế: 1,5 tấn/chuyến, 17 chuyến/năm. - Công nghệ sử dụng: Sử dụng máy dò cá đứng HaiYang, pin năng lượng mặt trời, máy icom 710, máy nhắn tin vx 1700, máy giám hành trình Vifish-18. - Tổng thu nhập/năm: 2,2 tỷ đồng - Lợi nhuận/năm: 1 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên, mùa vụ): 09 người - Thu nhập bình quân của người lao động: 7 triệu đồng/tháng Hình thức khen thưởng - Giấy khen của UBND phường Xuân Hà: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG năm 2009. - Chứng nhận của Hội ND thành phố. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2011. - Giấy khen của UBND quận Thanh Khê. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua NDSXKDG năm 2014. - Giấy khen của Biên phòng thành phố. Đã có thành tích trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển - đảo Tổ quốc năm 2014. - Giấy khen của UBND quận Thanh Khê. có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2021

1. Đắk Lắk Nguyễn Văn Sanh 1.Hoạt động Sản xuất: Mô hình VAC - Trồng trọt, Chăn nuôi, mua bán lúa, gạo . -Diện tích sản xuất: 20 ha - Doanh thu: 3,5 tỷ đồng/năm. - Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng/năm. Số lượng lao động sử dụng: 10 công nhân lao động liên tục , 30 lao động thời vụ. Thu nhập bình quân 6-9 triệu đồng / tháng Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội (một năm) làm đường giao thông nông thôn, mương nội đồng số tiền 150.000.000đ. - Trong đợt dịch covid 19 năm 2021 đã hỗ trợ cho: Xã Ea Bông, huyện Krông Ana 100kg gạo; công an huyện Krông Ana 100kg; UBMTTQVN huyện Buôn Đôn 1.000kg gạo; xã Cư Ê Bua thành phố Buôn Ma Thuột 500 kg gạo. - Giúp đỡ có hiệu quả 20 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn trở lên về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hình thức khen thưởng: 2015: Bằng khen của Liên minh hợp tác xã Việt Nam có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển hợp tác xã từ năm 2010 đến 2015. - 06 bằng khen (04 Bằng khen của UBND tỉnh ; 02 Bằng khen của LMHTX Việt Nam và 05 giấy khen của Hội nông dân huyện xã 2016, 2017, 2021: Bằng khen của UBND tỉnh Đăk Lăk có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới. 2018: Bằng khen của Liên minh hợp tác xã Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 2021: Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắl) Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển huyện Krông Ana

1. Nguyễn Văn Đạo - Hoạt động Sản xuất: Mô hình tranh trại tổng hợp VAC - Trồng trọt, Chăn nuôi, mua bán cám thức ăn gia súc. - Diện tích sản xuất: 16 ha, có 05 ha cây ăn quả; 03 ha cây hồ tiêu, 02 ha cây cao su, 02 ha trồng rừng 2,5 ha ao hồ để thả cá. Kết hợp chăn nuôi heo nái sinh sản từ 70 – 100 con, nuôi heo thịt từ 500 đến 700 con. - Tổng thu nhập: 5 tỷ đồng - Lợi nhuận 3,5 tỷ đồng/năm. - Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên 6 công nhân) công nhân thời vụ 20 người. Thu nhập bình quân 6 triệu đồng / tháng HÌnh thức khen thưởng: - 01 giấy khen UBND huyện EaKar đạt thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Eakar giai đoạn 2015-2020. - 01 giấy khen UBND xã Ea Sar đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền 2018 -2020. - 01 bằng khen Hội Nông dân Tỉnh đạt thành tích suất sắc trong phong trào" nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững " giai đoạn 2017-2020

1. Đắk Nông Nguyễn Thị Mai * Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: sản xuất nông nghiệp hữu cơ (cam, quýt, rau, củ quả) - Diện tích canh tác: 45 ha - Số lao động (thường xuyên và mùa vụ): 50 lao động - Tổng thu nhập: 10 tỷ/năm - Hiệu quả kinh tế lãi: 1,4 tỷ đồng - Đóng góp phúc lợi xã hội: 100 triệu đồng * Đóng góp phúc lợi xã hội: - Năm 2022 Tặng 1500 suất quà cho thiếu nhi nhân ngày tết thiếu nhi 1/6 trị giá 31 triệu đồng - Năm 2022 trao 17 suất quà cho thương binh liệt sĩ ngày 27/7 với giá trị 1,7 triệu đồng. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Năm 2020 nhận bằng khen của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. - Năm 2021, 2022 nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Krong Nô - Năm 2022 nhận Bằng khen của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Năm 2022 nhận bằng khen của Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh

1. Điện Biên Chang Váng Sinh 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp - Hoạt động sản xuất: cây ăn quả (xoài): 1ha; chăn nuôi trâu, bò:Tổng đàn bò :85 con. Tổng đàn trâu là 30 con. - Hiệu quả sản xuất trong năm: 1.235.000.000 đồng - Lợi nhuận mỗi năm: 950.000.000 đồng. - Sử dụng lao động trong năm: 06 người. Thu nhập từ 4.5 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng. - Lao động mùa vụ: 12-18 người. Thu nhập từ 4-4.5 triệu đồng/người/tháng. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Năm 2019 nhận giấy khen của Hội cựu TNXP - Năm 2021 nhận giấy khen của UBND huyện Mường Nhé - Năm 2022 nhận bằng khen của TT Chính Phủ Phạm Minh Chính.

1. Đồng Nai Lý Minh Hùng 1. Mô hình SXKD: Liên kết sản xuất chuối cấy mô Cavendisch (Già lùn) xuất khẩu chuối và các sản phẩm từ chuối. -Quy mô: 120 ha diện tích chuối canh tác theo hướng hữu cơ. -Thu nhập bình quân khoảng 3 tỷ đồng/ năm. -Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 80 - 100 lao động tại địa phương. -Mức thu nhập bình quân: từ 9 – 15 triệu đồng/tháng. 2. Đóng góp an sinh xã hội: -Hàng năm tham gia đóng góp Quỹ "vì người nghèo",Quỹ Hỗ trợ nông dân khoảng 5.000.000 đồng/năm… 3. Thành tích, danh hiệu đã đạt được: - Đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn: OCOP - Bộ đồ ăn 1 lần: 3 sao; chuối sấy: 03 sao - Nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2019. - Giải Nhì cuộc thi của Sở KHCN tỉnh Đồng Nai cho giải pháp máy se sợi chuối thành dây thừng. - Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai khen thưởng Giải nhất : Úng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sàn xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2021. - 07 năm liền là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

1. Đồng Tháp Nguyễn Văn Bé Hai 1. Hoạt động sản xuất: Lúa, vườn nhãn, chăn nuôi gà vịt - Diện tích sản xuất: 3,5 ha. - Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí: 387 triệu đồng/năm *Phúc lợi xã hội: - Vận động được mạnh thường quân và trực tiếp xây dựng cầu, đường nông thôn trong và ngoài tỉnh được 28 cây cầu với tổng kinh phí xây dựng là 9,8 tỷ đồng. 01 tuyến đường dài 4.000 km với tổng kinh phí là 1.1 tỷ đồng và 7.795 ngày công lao động. + Năm 2021: hỗ trợ 1000 suất quà trị giá 500 triệu đồng ủng hộ dân khó khăn ở Sa Đéc, ủng hộ 16 thùng khẩu trang, 500 thùng mỳ trị giá 300 triệu đồng. Tiếp tục hỗ trợ 500 thùng mỳ và 80 triệu đồng gửi tặng UBND huyện Châu Thành, UB Mặt trận Tổ Quốc… + Mua hỗ trợ 7,6 tấn nông sản cho nông dân trị giá 76 triệu đồng gửi tặng cho UBND huyện Hóc Môn, TP. HCM, bệnh viện đa khoa tỉnh Sa Đéc… + Là Phó ban trị sự Phật giáo ông đã cùng Ban trị sự của xã vận động kinh phí xây dựng trụ sở Ban trị sự với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng và gia đình thống nhất hiến 1.700m2 đất để xây dựng với giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng. *Danh hiệu, bằng khen đạt được: - Năm 2021 nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN, nhận bằng khen của Thủ Tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhận kỉ miệm chương vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam của Bộ Giao thông vận tải. - Năm 2022 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

1. Cao Văn Hùng 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng mít, nhãn - Diện tích sản xuất: 3,1 ha (2,1ha trồng mít; 0,6ha trồng nhãn) - Lợi nhuận sau khi trừ chi phí: trên 2,7 tỷ đồng. 2. Đóng góp an sinh xã hội - Vận động Nông dân tham gia trải đường bê tông trong ấp với 6,4 km, tổng giá trị 6,5 tỷ đồng. Trong đó gia đình đóng góp 300 triệu đồng - Vận động bắt mới 04 cây cầu Bê tông với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng trong đó gia đình đóng góp tiền và 80 ngày công trên 80 triệu đồng. - Vận động 93 hộ dân hiến đất làm lộ nông thôn theo chuẩn Nông thôn mới với 2,6km. - Hàng năm vận động quà cho học sinh nhân dịp tựu trường với số tiền bình quân 15 triệu đồng. Vận động quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn bình quân 25 triệu đồng/năm. - Hàng năm hướng dẫn giúp đỡ trên 45 lao động, trong đó 20 hộ khó khăn. Tạo việc làm cho 85 lao động/năm. Giúp đỡ có hiệu quả 15 hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật. Hướng dẫn phổ biến kiến thức cho 100 lao động. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Năm 2020 nhận giấy khen "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2020" của UBND xã Phong Hòa. - Năm 2022 nhận giấy khen " Đã có công đóng góp tốt trong an sinh xã hội tại địa phương xây dựng tuyến đường Xép A ấp Tân Phú – Tân Quới xã Phong hòa" của UBND xã Phong Hòa.

1. Gia Lai Phạm Thị Phương 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng nhãn, na, dừa, ổi, trồng rau màu và nuôi heo rừng lai. - Lợi nhuận hàng năm sau khi trừ các chi phí: 900 triệu đồng/năm. - Tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên có thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng 2. Đóng góp an sinh xã hội: - Giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn ở địa phương vượt khó khăn, vươn lên làm giàu. - Giúp đỡ 5 hộ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững. 3. Bằng khen, thành tích đạt được: Là Nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2017-2022.

1. Hà Giang Lưu Thị Hòa HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ 1. HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ: sản xuất và thương mại nông sản: mật ong bạc hà, lê, rượu lê, sâm khoai, phở sâm - Số lượng thành viên: 08 thành viên - Ngày, tháng, năm thành lập: 11/10/2017 - Vốn điều lệ: 700.000.000 đồng - Quy mô sản xuất: nhỏ - Mật ong bạc hà: 4.000 lít/năm; Lê: 80 tấn/năm; Sâm khoai: 90 tấn có khả năng mở rộng lên 50ha tương đương 1.500 tấn. - Doanh thu/năm: 1,5 tỷ đồng. - Lợi nhuận/năm: 155 triệu đồng - Số lao động: 08. Thu nhập/tháng: 4,5 triệu/người/tháng 2. Đóng góp an sinh xã hội Tích cực đóng góp cho cộng đồng các chương trình phòng chống Covid, tặng quần áo ấm cho bệnh nhân nghèo, ủng hộ nhân dịp Trung thu, ngày Tết thiếu nhi, đồng thời HTX cũng tích cực đi chia sẻ với cộng đồng những chương trình hay, kinh nghiệm trong sản xuất. 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số Quyết định số 1447KT, số 09 ngày 13 tháng 09 năm 2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký.

1. Triệu Tạ Hin – 1. Hợp tác xã chế biến chè Phìn Hồ: Mua bán, sản xuất và chế biến chè Shan tuyết - Quy mô sản xuất: HTX liên kết và bao tiêu sản phẩm cho 410 hộ nông dân trồng chè với diện tích 210ha. Hợp tác xã có nhà xưởng chế biến công suất đạt 8 – 10 tấn chè tươi/ngày. - Vốn điều lệ: 2,5 tỷ - Số lượng thành viên: 46 - Doanh thu: 8,9 tỷ - Lợi nhuận: 1,25 tỷ đồng. - Lao động sử dụng: 15 lao động 2. Việc đổi mới công tác quản lý, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất: HTX áp dụng công nghệ sao chè bằng máy sao chè bằng gas của Đài Loan để nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm. - Sử dụng máy đóng gói chè bằng công nghệ hút chân không cải thiện bảo quản sản phẩm được lâu dài. - Trong quá trình canh tác, chế biến áp dụng sản xuất chè theo hướng chè sạch, an toàn theo các tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. HTX có vùng nguyên liệu 138ha đạt chứng nhận sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. - Áp dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản phẩm trên Wesbsite của HTX, mạng xã hội, Shopee, Lanzada.... - Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2022 HTX Phìn Hồ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

1. Hà Nam Trương Minh Ngọc 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: * Hoạt động sản xuất: sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ - Diện tích: 2.600m2 - Lợi nhuận hàng năm sau khi trừ chi phí: 10 tỷ/năm - Tạo việc làm thường xuyên cho 74 lao động với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng 2. Đóng góp an sinh xã hội - Hàng năm gia đình phổ biến kiến thức, dạy nghề cho khoảng 30 hộ tại địa phương. - Tết hàng năm gia đình ông tặng 300 suất quà tương đương 150 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.Tham gia các công tác thiện nguyện khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. 3. Danh hiệu, thành tích đạt được: - Năm 2022 nhận bằng khen của BCH TW Hội NDVN - Năm 2022 nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam có thành tích xây dựng nông thôn mới.

1. Hà Nội. Nguyễn Thị Thu 1. Giám đốc HTX Tâm An, trồng, thu hoạch, chế biến các sản phẩm nông sản và phát triển thành sản phẩm bột rau củ sấy lạnh Tâm An đạt tiêu chí sản phẩm OCOP 4* thành phố Hà Nội. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. - Lao động thường xuyên 12 lao động thường xuyên; lao động mùa vụ 20. Thu nhập trung bình 4.000.000 đồng/tháng. 2. Đóng góp an sinh xã hội: - Thường xuyên trao tặng cây giống cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã, hướng dẫn kỹ thuật trồng và hỗ trợ thu mua nông sản. 3. Sáng kiến: + Đề tài: Thẩm định chương trình khung đào tạo của Bộ do Trường Cao đẳng nông nghiệp và PTNT Bắc bộ làm chủ trì. + Đề tài: Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện mua bán sát nhập hướng tới Công ty đại chúng ở Việt Nam do Trường Đại học kinh tế Quốc dân chủ trì + Tiểu dự án: Hỗ trợ Phụ nữ Sơn La, Lào Cai Khởi nghiệp và Kinh doanh nằm trong khuôn khổ dự án GREAT do Chính phủ Úc tài trợ và do WISE thực hiện. + Dự án Hỗ trợ cải thiện sinh kế tại Hương Ngải, Thạch Thất trong khuôn khổ dự án ENHANCED do Tổ chức Lao động Quốc tế được đại diện bởi Văn phòng lao động quốc tế ILO với Liên minh HTX Hà Nội thực hiện. + Dự án Rác - Sinh kế Phụ nữ Bắc Ninh do Tỉnh hội phụ nữ và Nông nghiệp sạch thực hiện. + Tham gia làm báo cáo viên trong các chương trình tập huấn mô hình điểm " Phụ nữ xử lý rơm rạ sau thu hoạch " do Hội phụ nữ Hà nội tổ chức 4. Thành tích, danh hiệu đã đạt được: - Danh hiệu "Người tốt việc tốt năm 2019" của Thành Phố Hà Nội tặng. - Danh hiệu "Thanh niên làm theo lời Bác năm 2019" Đoàn TNCS huyện Thường Tín . - Biểu dương "Top 10 sản phẩm sáng tạo năm 2019" do Hội LHPN Hà Nội - "Top 10 DEMO DAY 2019" của tổ chức WISE tổ chức dưới sự tài trợ của chính phủ Úc tặng. - Đạt danh hiệu "Én xanh năm 2019" của chương trình Tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững do UNDP, VCCI, CSIP tổ chức. - Giấy khen: "Có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước xã Khánh Hà" năm 2019. - Giấy khen: "Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020" của Hội Nông dân huyện Thường Tín. - Giấy khen: "Có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước xã Khánh Hà" năm 2019 và năm 2020 - Giấy khen: Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị do Đảng ủy xã Khánh Hà trao tặng. - Đạt danh hiệu "Top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020" do Thành đoàn Hà Nội trao tặng. - Đạt danh hiệu Nông dân thủ đô xuất sắc 2022

1. Hà Nội. Tạ Đình Huy 1.Phát minh, sáng kiến -Sáng chế ra chiếc máy cày đa năng với 15 tính năng, đã đăng ký bản quyền với Cục sở hữu trí tuệ. Chiếc máy nông nghiệp đa năng của anh đạt giải Nhất chương trình "Nhà sáng chế" do VTV tổ chức tháng 11/2014. 2. Đóng góp an sinh xã hội: -Tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng Nông thôn mới, làm đường bê tông nông thôn: 5 triệu đồng. - Ủng hộ các cuộc vận động do Hội Nông dân phát động như ủng hộ đồng báo miền Trung lũ lụt, góp đá xây dựng Trường Sa, miền Nam hạn hán xâm nhập mặn, hạt thóc vàng: 3 triệu đồng. - Ủng hộ các hoạt động văn hóa của thôn xóm như tết trung thu cho trẻ em, ủng hộ xây dựng làng văn hóa, lễ: 2 triệu đồng. 3. Thành tích, danh hiệu đã đạt được -Năm 2017: Bằng khen năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ -Năm 2018: Giải nhất Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VII của Hội nông dân Việt Nam -Năm 2019: Chứng nhận nhà khoa học của nhà nông của Hội nông dân Việt Nam -Năm 2022: Nhận bằng bảo hộ độc quyền Giải pháp hữu ích cho sáng chế : "Máy nông nghiệp đa năng" Cấp theo Quyết định số: 385w/QĐ-SHTT ngày 20/01/2022.

1. Hà Tĩnh Nguyễn Văn Minh 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ * Loại sản phẩm: Nhà gỗ; sản phẩm mộc cao cấp khác. - Diện tích sản xuất: 1500m2 - Mỗi năm thi công: 15-20 nhà/năm - Năm 2022 Tổng đầu tư 12,860 tỷ đồng - Lợi nhuận: 4,680 tỷ đồng - Tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 50 lao động mùa vụ. - Công nghệ sử dụng: các loại máy tiên tiến CNC đục khắc gỗ 3D, máy tiện CNC, máy cưa xẻ, đục khoan gỗ tự động và các loại máy móc ứng dụng công nghệ khác…v.v… 2. Đóng góp an sinh, xã hội: ủng hộ các quỹ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ phúc lợi ở địa phương. Mỗi năm ủng hộ từ 36-70 triệu đồng cùng quà và hiện vật khoảng 15-25 triệu đồng. 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2022 nhận giấy khen của UBND huyện Đức Thọ - Năm 2022 nhận giấy chứng nhận hộ SXKDG cấp tỉnh giai đoạn 2017-2022 của BCH Hội ND tỉnh Hà Tĩnh - Năm 2022 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

1. Hải Dương Bùi Mạnh Cường 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Nuôi lợn nái, thịt, trồng măng tây, và nho - Diện tích: nuôi lợn nái: 2000m2; trồng trọt 6ha - Chăn nuôi lợn thịt thương phẩm: 4000m2 - Diện tích chuồng chăn nuôi lợn công nghệ "chăn nuôi thông minh" hiện đại của Hà Lan: 15000m2 * Hoạt động dịch vụ cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các hộ trên địa bàn với sản lượng đạt gần 1000 tấn/năm. 2. Hiệu quả kinh tế: - Tổng doanh thu: 12,5 tỷ đồng. - Lợi nhuận: 1,7 tỷ đồng - 30-40 lao động thường xuyên với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng và 30 lao động thời vụ (mức thu nhập 300 ngàn/người/ngày công) 3. Đóng góp an sinh, xã hội - Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của nhà nước (30-40 lao động).

1. Nguyễn Thị Bình 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: - Loại sản phẩm: Nuôi đà điểu thương phẩm - Tổng diện tích: trên 10ha. Tổng số lượng đà điểu hiện này là 800 con. 300 con trong độ tuổi sinh sản, 500 con để khai thác thịt thương phẩm. - Hàng năm cung cấp ra thị trường trên 1.000 con giống đà điểu, trên 2000 trứng và khoảng 5 tấn thịt đà điểu thương phẩm. - Tổng doanh thu: 9,5 tỷ đồng . Lợi nhuận: 3 tỷ đồng. - 05 lao động dụng thường xuyên, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng, được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước. - Số lao động sử dụng mùa vụ: 20 lao động với 300.000đ/người/ngày công. 2. Đóng góp xã hội: - Hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid 100 triệu đồng. Tặng 800 thùng mỳ tôm cho người dân trong khu cách ly cùng các nhu yếu phẩm khác. Trao tặng 40-50 xuất quà trị giá trên 50 triệu đồngvào dịp lễ tết hàng năm. - Hỗ trợ kinh phí làm đường nông thôn mới với số tiền trên 50 triệu đồng… 3. Danh hiệu và thành tích đã đạt được - Năm 2022 nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào NDTĐSXKDG, của Hội NDVN.

1. TP. Hải Phòng Nguyễn Thị Hà 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: sản xuất cây rau màu, hoạt động dịch vụ trồng trọt, dịch vụ sau thu hoạch, thu mua nông sản, chế biến nông sản, sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ (lúa – rươi) - Năm 2022 tổng doanh thu: 5.679.835.218 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 2.806.768.066 đồng - Số lao động sử dụng thường xuyên: 45 người thu nhập mỗi tháng 7.5 triệu đồng/người/tháng. - Số lao động sử dụng mùa vụ: 145 người 2. Đóng góp an sinh xã hội - Trích doanh thu 40 triệu đồng để dành cho các hoạt động xã hội, từ thiện. 3. Danh hiệu và thành tích đã đạt được: - Năm 2022 nhận giấy chứng nhận hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 của BTV Hội ND TP Hải Phòng - Năm 2023 nhận giấy khen xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy.

1. Hòa Bình Hà Văn Sêm 1.Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Du lịch cộng đồng homestay kết hợp nghỉ dưỡng cap cấp Mai Châu Sky - Tổng thu nhập/năm: 3.548.000.000 đồng - Lợi nhuận/năm: 2.548.000.000 - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 11 lao động - Bên cạnh đó, ông Sêm còn gia tăng sản xuất với diện tích trồng lúa: 2000m2 và năng suất/sản lượng: 56 tạ/ha. 2. Đóng góp an sinh xã hội - Hàng năm đóng thuế và phúc lợi xã hội là 15 triệu/năm 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2020 nhận giấy khen, bằng khen của UBND huyện Mai Châu, UBND tỉnh Lai Châu - Năm 2021 nhận giấy khen của UBND huyện Mai Châu

1. TP Hồ Chí Minh Bùi Văn Mười 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: sản phẩm phôi nấm và trồng nấm các loại - Năng suất/sản lượng: 2 tấn - Năm 2022 doanh thu 1 tỷ - Lợi nhuận: 500 triệu đồng - Công nghệ sử dụng: nghiên cứu tạo meo để cấy meo giống nấm các loại. - Lao động sử dụng thường xuyên: 07 lao động 2. Đóng góp an sinh xã hội - Tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương: 10 triệu đồng/năm 2022. - Giúp đỡ người dân địa phương gặp rủi ro: 10 triệu đồng năm 2022 3. Sáng kiến, phát minh khoa học đã được ứng dụng đem lại hiệu quả kinh tế trong NN -Nghiên cứu thành công meo nấm các loại nhất là nấm linh chi đỏ. - Nghiên cứu lai tạo giống nấm bào ngư xám, nấm Hoàng Kim, sò hồng, bào ngư trắng…phù hợp với điều kiện khi hậu, thổ nhưỡng, đáp ứng được nhu cầu thị trường. HIện sản phẩm Nấm Mười SG được rất nhiều nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp sử dụng. Hiện đang Canh tác 3000m2 thu về sản lượng 6 tấn/vụ. với doanh thu 3 tỷ đồng/vụ. 4. Danh hiệu và thành tích đã đạt được - Năm 2022 nhận chứng nhận của Hội ND TPHCM "Đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố" giai đoạn 2017-2021. - Năm 2022 nhận giấy công nhận của HND TPHCM công nhận Nông dân tiêu biểu thành phố lần thư XV năm 2022. - Năm 2022 nhận bằng khen của UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu "Nông dân tiêu biểu TPHCM" lần thứ XV năm 2022. - Năm 2022 nhận huy hiệu của UBND TPHCM tặng huy hiệu HCM

1. Liêu Thị Kim Phượng 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: - Loại sản phẩm: Hoa lan Dendrobium - Diện tích sản xuất: 1500m2. Sản xuất theo hình thức liên kết vùng tới thời điểm hiện tại đã thực hiện trên 7000m2 - Năng suất/sản lượng: 1000 chai mô và hơn 25.000 cây giống mỗi tháng. - Hiệu quả kinh tế: 18 triệu đồng/tháng - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 04 lao động, mùa vụ 08 lao động. - Công nghệ sử dụng: nuôi cấp mô, hệ thống tưới tự động. 2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: - Tổng thu nhập: 400 triệu đồng/năm - Lợi nhuận/năm: 250 đồng/năm - Sử dụng lao động thường xuyên: 04 người, thời vụ 08 người. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2021 nhận bằng khen của Hội ND TPHCM về tôn vinh sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu TPHCM - Năm 2021 nhận bằng khen của UBND TPHCM về sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TPHCM – Cây hoa lan giống Dendrobium.TPHCM đạt danh hiệu ND tiêu biểu cấp TPHCM.

1. Lê Hoàng Duyên 1.Hoạt động sản xuất - Loại sản phẩm: Nuôi cá thát lát thương phẩm - Diện tích sản xuất: 7ha - Năng suất/sản lượng: 300 tấn/năm - Hiệu quả kinh tế: Ổn định - Số lượng lao động sử dụng: Thường xuyên: 12 người; mùa vụ: 20 người. - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội: 30 triệu đồng/năm 2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ - Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ: mua bán lúa, gạo - Tổng thu nhập/năm: 1,2 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động sử dụng mùa vụ: 30 lao động. Bình quân 300 đồng/người/ngày - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội/năm: 10 triệu đồng 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2020 nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDXSKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 - Năm 2020 nhận giấy khen của UBND thị xã Long Mỹ. - Năm 2021 nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang

1. Hưng Yên Nguyễn Văn Tú 1.Hoạt động sản xuất: nuôi trồng chế biến nấm ăn, nấm dược liệu (nấm linh chi, nấm đầu khỉ, nấm đông trùng hạ thảo) - Diện tích sản xuất: 2,2ha - Thu nhập: 6 tỷ/năm - Lợi nhuận: 1,5 tỷ/năm - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 21 lao động. Thu nhập bình quân: 5-6 triệu đồng/người/tháng. - Đóng góp phúc lợi xã hội: 50 triệu đồng/năm - Công nghệ sử dụng: khu sản xuất nuôi trồng khép kín công nghệ cao (nhà lạnh, máy xấy khô nhiệt, máy sấy thăng hoa, máy đóng trà, máy cô cao đặc, máy hút chân không, máy đóng gói…) 2. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2021 nhận chứng nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. - Năm 2021 nhận bằng khen , HTX có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện nghị quyết 13NQ/TW - Năm 2022 nhận giấy khen, có thành tích trong công tác hội Nông dân năm 2022.

1. Hưng Yên Hoàng Anh Tiến 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh - Ngành nghề chính: kinh doanh cây cảnh nghệ thuật, cây nhập khẩu, trang trí cảnh quan biệt thự, sân vườn… - Tổng diện tích phục vụ sản xuất: 20.000m2 - Sản lượng: +Cây nhập khẩu: 30-35 cây/năm +Trang trí cảnh quan biệt thự sân vườn: 10 công trình -Tổng doanh thu: 45 tỷ/năm - Lợi nhuận: 5-5,5 tỷ/năm - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên từ 15 lao động; lao động thời vụ từ 20-30 lao động với mức lương từ 10-15 triệu đồng/người/tháng. - Hàng năm đóng góp các quỹ phúc lợi của địa phương từ 80-150 triệu đồng. - Áp dụng công nghệ chăm sóc và dương cây theo công nghệ Nhật Bản. 2. Danh hiệu, thành tích đã đạt được: - Năm 2019, 2020, 2021 đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp TW. - Năm 2019 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - Năm 2019 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

1. Khánh Hòa Nguyễn Tiến Cường 1.Hoạt động sản xuất: - Loại sản phẩm: Cây mía, cây xoài ghép - Diện tích sản xuất 20ha - Năng xuất /sản lượng: Cây mía 70 tấn/ha; Cây xoài ghép 08 tấn/ha - Số lượng sử dụng lao động thường xuyên: 10 lao động 2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: - Lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ: Điện năng lượng mặt trời - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 02 lao động. Thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng 3. Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới Hiến 120m2 đất sản xuất Nông nghiệp để mở rộng đường, trị giá trên 100 triệu đồng, vận động người thân và gia đình tham gia bảo dưỡng đường đóng góp 20 ngày công lao động… Vận động hội viên nông dân tham gia thành lập HTX dịch vụ và trồng cây ăn quả với tổng diện tích 75ha. 4. Có sáng kiến, phát minh Khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao trong sx nông nghiệp - Tên/loại sáng kiến phát minh: Chuyển đổi dâu nuôi tằm thay thế dần cây thuần nông như: cây mía kém hiệu quả, năng suất thấp, không có lãi. - Hiệu quả áp dụng thực tế: Hiện đang phát triển và mở rộng diện tích trên địa bàn xã Ninh Thượng (20ha/20 hộ nuôi tằm); trồng dâu và nuôi tằm cho thu nhập ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao (một tháng cho thu hoạch kén 2 lần/15 ngày/lần). 5. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Năm 2020 nhận bằng khen Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020 - Năm 2020 nhận giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động SXKD giỏi, chung tay xây dựng NTM" giai đoạn 2017-2020.

1. Hồ Tấn Cường 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng táo Thái, đại lý bán vật tư nông nghiệp, thu gom tiêu thụ táo, xoài… - Tổng thu bình quân hàng năm 2,1 tỷ đồng -Tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động - Giúp 02 hộ thoát nghèo 2. Đóng góp an sinh xã hội Hàng năm HTX tạo việc làm cho từ 30-40 lao động có việc làm thường xuyên với thu nhập bình quân từ 6-8 triệu đồng/tháng, giúp các hộ nghèo vượt khó vươn lên làm giàu. 3. Danh hiệu, thành tích đã đạt được - Chủ tịch UBND TP Cam Ranh tặng giấy khen hội viên Nông dân xã Cam Thành Nam có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giao đoạn 2010-2020 - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thôn Quảng Hòa, xã Cam Thành Nam TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020.

1. Kiên Giang Phạm Huỳnh Quốc Thanh 1.Hoạt động sản xuất: Sản xuất nước mắm cá cơm ( Thành lập công ty TNHH MTV Nước Nắm Kim Hoa với số vốn điều lệ 14 tỷ đồng) - Diện tích sản xuất: 6.000m2 - Năng suất/sản lượng: 1200 lít/năm - Lợi nhuận: 2 tỷ/năm - Số lượng lao động sử dụng: 10 lao động thường xuyên với thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Đóng góp phúc lợi xã hội - Đóng góp vào công tác từ thiện xã hội tại địa phương khoảng 50 triệu đồng/ năm * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy khen của UBND thành phố Phú Quốc vì đã có thành tích tốt trong xây dựng, quản lý và phát triển Hội sản xuất nước mắm thành phố Phú Quốc, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 - Giấy chứng nhận OCOP của UBND tỉnh Kiên Giang: Sản phẩm Nước mắm Kim Hoa 35 độ đạm đạt sản phẩm 4 sao - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nộp ngân sách nhà nước năm 2018

1. Kiên Giang Nguyễn Văn Thum 1.Hoạt động sản xuất: trồng lúa, dừa, bạch đàn *Sản xuất nông nghiệp - Diện tích sản xuất: 8 ha - Năng suất/sản lượng: 7,5 tấn/ha, sản lượng 60 tấn - Doanh thu: 650 triệu - Lợi nhuận: 430 triệu * Số lượng lao động sử dụng: 8 lao động mùa vụ * Vườn ao: Diện tích vườn: 3 ha ( dừa, bạch đàn) Doanh thu : 170.000.000 đ/năm Lợi nhuận: 110.000.000 đ/năm * Số lượng lao động sử dụng: 2 lao động 2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ: Phân bón, thuốc trừ sâu, nuôi yến, nước đóng chai, cây cảnh Tổng lợi nhuận: 2.560.000.000 đ Sử dụng lao động : 22 lao động thu nhập từ 4,5 – 5 triệu/người/tháng 3. Đóng góp phúc lợi xã hội: Tết hỗ trợ cho các hộ nghèo 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng, hỗ trợ 50 suất quà cho bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy khen của UBND huyện Tân Hiệp- Kiên Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG giai đoạn 2017-2019 - Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021 tỉnh Kiên Giang

1. Kon Tum Bùi Văn Quyển 1.Hoạt động sản xuất: trồng cây ăn quả: - Diện tích sản xuất: 30 ha trong đó: 20 ha trồng sầu riêng - Lợi nhuận/năm: 2,2 tỷ đồng - Số lượng lao động sử dụng: 9 lao động thường xuyên, 25 lao động thời vụ. - Phúc lợi :Đóng góp xây dựng nông thôn mới số tiền 2.000.000 đồng/năm; đóng góp Quỹ an sinh xã hội và các loại quy khác do các cấp, các ngành phát động 2.000.000 - 4.000.000 đồng/năm. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy chứng nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 - Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích xuất sác trong phong trào thi đua yêu nước kỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 - Bằng khen của UBND tỉnh Kon Tim vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2023 trên địa bàn huyện Sa Thầy

1. Lai Châu Đào Huy Cương 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ Loại sản phẩm: Kinh doanh, nuôi trồng, sơ chế, chế biến các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo (Trà đông trùng hạ thảo); sản xuất, chế biến rượu thủ công ( rượu đông trùng hạ thảo) - Diện tích nuôi cấy và chế biến 3.000 m2 - Công nghệ sử dụng: 08 máy sấy thăng hoa, 10 máy lắc tạo giống - Số lượng lao động sử dụng: 65 lao động thường xuyên với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng - Năng suất/sản lượng: 600kg nấm khô sấy thăng hoa; 1,4 tấn nấm đông trùng hạ thảo tươi Tổng thu nhập: 6,5 tỷ đồng/năm Lợi nhuận: 1,4 tỷ đồng/năm - Vận động hội viên, nông dân trong chi hội tham gia đóng góp kinh phí làm cột cờ dọc đường quốc lộ 32, vận động hội viên đóng góp 45 ngày công, 3 triệu kinh phí xây dựng đoạn đường Chi hội Nông dân tự quản, trồng hoa. ủng hộ 20 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 2kg nấm Đông trùng hạ thảo tương đương với 20 triệu đồng; 3.Danh hiệu, thành tích đạt được: - Bằng Khen của UBND tỉnh Lai Châu, Tp Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 - Bằng Khen của UBND tỉnh Lai Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2020, 2021 - Đạt Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lai Châu lần thứ V năm 2022, Giải pháp kỹ thuật: Cải tiến máy sấy thăng hoa, máy lắc tạo giống cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Huy Cương - Bằng Khen của Thủ tướng :có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

1. Lai Châu Kim Văn Tân HTX Tân Tiến: thu mua chè tươi, sản xuất, chế biến chè khô - Loại sản phẩm: Chè búp tươi - Diện tích sản xuất: 3,7 ha - Năng suất: 51,8 tấn/năm (2021) - Số lượng lao động : 4 lao động theo mùa vụ - Doanh thu: 284.900.000 đ (2021) -Lợi nhuận: 145.000.000 đồng (2021) 2.Kinh doanh dịch vụ: Sao chế biến chè khô, bán phân bón - Tổng số chè tươi thu mua: 7.500 tấn/năm (2021) - Tổng số chè khô bán ra: 1.500 tấn/năm (2021) Tổng doanh thu: 82,5 tỷ đồng (2021) Lợi nhuận: 3,3 tỷ đồng (2021) Số lượng lao động: 26 lao động với thu nhập bình quân 6 -6,5 triệu đồng/người/tháng (2021) 3. Tham gia phong trào xây dựngNTM: Từ năm 2019 đã cho 4 hộ dân vay vốn để thực hiện xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, nhà vệ sinh, nhà tắm, giúp đỡ một số hộ nghèo trong khu vay vốn làm ăn không thu lãi, 3. Danh hiệu, thành tích đạt được: -Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019: có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh -Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu năm 2020: có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh năm 2020

1. Lào Cai Trần Chung Hưng 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Nông nghiệp - Loại sản phẩm: Nhà hàng, Trại nuôi cá Hồi, cá Tầm ( bán thương phẩm, không chế biến) - Diện tích sản xuất: 05 trại cá trên 08 ha đất - Năng suất/sản lượng: Trung bình 30-40 tấn - Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng - Số lượng lao động sử dụng: 25 lao động với thu nhập trung bình 96 triệu đồng/người/năm. Giúp đỡ 23 hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật. Hướng dẫn phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 23 lao động * Công nghệ áp dụng trong sản xuất, kinh doanh: Hệ thống lọc tuần hoàn RAS nuôi trồng thủy sản. * Đóng góp phúc lợi xã hội: Ủng hộ 10 bộ máy tính cho trường Võ Thị Sáu phường Ô Quý Hồ trị giá 80 triệu đồng, đóng góp phòng chống đại dịch Covid 19 10 triệu đồng. * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy khen của UBND thị xã Sa Pa năm 2020: có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua " Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2015-2020 - Đạt danh hiệu: Hộ Nông dân sàn xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh Giai đoạn 2015-2020 - Giấy chứng nhận của BCH Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Vinh danh Nông dân Lào Cai xuất sắc năm 2022 - Giấy Khen của Chủ tịch UBND phường Ô Quý Hồ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 ( Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 20/3/2023)

1. Lạng Sơn Đàm Thị Hoài 1.Hoạt động sản xuất đất nông nghiệp kinh doanh, dịch vụ: *Sản xuất nông nghiệp - Diện tích sản xuất: 8 sào ruộng, 6 sào ngô, 600 cây hồi - Hiệu quả kinh tế: - Tổng thu nhập/năm: 32.000.000 đồng ( thóc); 20.000.000 đồng ( ngô) , 60.000.000 đồng ( hồi tươi); - Lợi nhuận/năm: 230 triệu đồng ( hồi khô) * Bán thịt lợn: - Năng suất/sản lượng: 4-6 con /ngày ( 500-800 kg thịt) - Lợi nhuận: 200.000.000 đồng/năm 2. Hoạt động Kinh doanh dịch vụ vận tải, hành khách; Dịch vụ nấu cỗ, cho thuê khung rạp: * Hoạt động Kinh doanh dịch vụ vận tải, hành khách: Gia đình có 1 xe khách 16 chỗ và 01 xe con 7 chỗ chuyên vận chuyển hành khách và hàng hóa - Lợi nhuận: 20 triệu đồng/tháng; 240 triệu đồng/năm Phúc lợi xã hội : Năm 2021 ủng hộ khu cách ly tại huyện Hữu Lũng 300 suất ăn, ủng hộ lương thực thực phẩm khoảng 3 triệu đồng, hỗ trợ công nhân tại địa phương bị cách ly… ủng hộ khu cách ly tại trường cập III Điềm He 2,1 triệu đồng. 2. Có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới: Hiến 640m2 cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tràng Phái 3. Danh hiệu, thành tích đạt được: - 2020: Giấy khen của UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 2021:Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 2021:Giấy khen của UBND xã Tràng Phái: Đã có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 2022:Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn: Nông dân có mô hình phát triển kinh tế kinh tế hiệu quả, 2022: đạt danh hiệu: Nông dân Lạng Sơn xuất sắc

1. Lâm Đồng Nguyễn Phương Bắc ĐT: 0976870185 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: - Diện tích sản xuất: 12 ha -Vốn đầu tư: 60 tỷ đồng 1.1 Hoạt động sản xuất các sản phẩm nông nghiệp: Cà phê, Sầu riêng Dứa Cayenne; Cá Tầm , bò thịt. -Quy mô: 9ha trồng cà phê, 300 cây sầu riêng; trên 1000 cây Dứa Cayenne; 2ha ao nuôi Cá Tầm; 08 con bò thịt. -Năng suất/sản lượng: 20 tấn nhân (cà phê), 25 tấn quả (sầu riêng); 1,5 tấn (Dứa Cayenne); 25 tấn cá (Cá Tầm); 08 con bò thịt Lợi nhuận: 4,5 tỷ đồng/năm Công nghệ áp dụng: Bộ lọc sinh học, thiết bị cách nhiệt tốt, thiết bị làm lạnh nước…. đạt hiệu quả và tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa 1.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ: - Thu mua nông sản và xuất thô đạt sản lượng từ 300-500 tấn mỗi năm; - Cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ xe vận chuyển hàng hóa cho các nông dân trong thôn, bản - Lợi nhuận: 3,2 tỷ đồng. 2. Số lao động sử dụng thường xuyên: 14 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng 3. Đóng thuế và phúc lợi xã hội: trên 200 triệu đồng/ năm. Luôn đi đầu trong các cuộc vận động đóng góp xây dựng làm nhiều đoạn đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 4 của xã , mỗi đợt 50 triệu đồng. Mỗi năm đã giúp đỡ xóa nghèo cho 4 hộ nông dân trong xã. 5. Danh hiệu, Thành tích đã đạt được: - Bằng khen của HND tỉnh Lâm Đồng năm 2021: có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid 19 - Bằng Khen của UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2022: vì đã có thành tích trong phong trào " NDTĐSXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu" - Giấy khen của UBND huyện Đam Rông năm 2022: có thành tích tiêu biểu trong phong trào NDTĐSXKDG, giai đoạn 2017-2022 - Giây khen của UBND xã Rô Men vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân, giai đoạn 2018-2023

1. Lâm Đồng Nguyễn Thái Sơn ĐT: 0852335577 1. Hoạt động sản xuất: sầu riêng thái; quýt đường; bưởi da xanh. - Diện tích sản xuất: 40 ha - Năng suất: Quýt đường 36,7 tấn/ha; bưởi da xanh 23,5 tấn; Sầu riêng 40-70 tấn - Hiệu quả kinh tế: Tổng Doanh thu: 15 tỷ đồng/năm Tổng Chi phí: 10 tỷ đồng/năm Lợi nhuận: khoảng 05 tỷ đồng/năm. - Số lượng lao động sử dụng thường xuyên: 15 lao động với mức thu nhập 6-8.000.000đ/tháng. - Công nghệ sử dụng: Ứng dụng công nghệ 3 trong 1: tưới phun, bón phân, phun thuốc trừ sâu. 2. Có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới: - Ủng hộ trên 100 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ xây dựng hội trường thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường nông thôn. - Số hộ được tư vấn, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất: 25 đoàn với 462 lượt người. 3. Danh hiệu, thành tích đạt được: -Giấy khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM năm 2019: Giải thưởng Lương Đình Của do TW Đoàn TNCSHCM trao tặng - Giấy chứng nhận Trung ương Đoàn TNCSHCM năm 2020: chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 -Giấy khen của Chủ tích UBND huyện Đạ Tẻh năm 2022 điển hình tiên tiến trong " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Long An Dương Văn Tỷ SĐT: 0937983352 1.Hoạt động sản xuất: chăn nuôi gà đẻ lấy trứng, phân gà - Diện tích sản xuất: 1,5ha, 15.000 con - Năng suất/sản lượng: 4.653.750 trứng/năm - Tổng thu nhập: 7 tỷ đồng/năm - Lợi nhuận: 2 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động: 5 người - Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/thang - Đóng góp phúc lợi xã hội: 50.000.000 đồng/năm - Công nghệ sử dụng: ứng dụng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh hoạt và bảo vệ môi trường: nuôi gà chuồng lạnh. . Thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới Giúp đỡ cho 20 hộ khó khăn về vốn và kinh nghiệm trong chăn nuôi tại địa phương. Hiến 120 m2 đất mở rộng tuyến đường quốc lộ 50. Đóng góp trên 250 triệu đồng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn… 3.Các thành tích đã đạt được: Năm 2018, 2019: Bằng khen của HND tỉnh Long An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDSXKDG năm 2017, 2018 Năm 2020: Bằng khen của HND tỉnh Long An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Năm 2022: đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2021

1. Long An Nguyễn Văn Sành SĐT: 0938072446 1.Hoạt động sản xuất: nuôi tôm sú – tôm thẻ - Diện tích sản xuất: 2,5ha - Năng suất: 6 tấn/ha/vụ, thu hoạch 12 tấn/năm - Tổng thu nhập: 1.700 triệu đồng/năm - Lợi nhuận: 760 triệu/năm 2. Hoạt động kinh doanh: cung cấp thức ăn, thuốc thủy sản và thu mua tôm. - Tổng thu nhập 2 tỷ đông/năm - Lợi nhuận: 420 triệu/năm - Đóng góp công tác an sinh xã hội: 40 triệu đồng/năm - Ủng hộ Quỹ người nghèo 1,2 tấn gạo - Hiến 215m2 đất làm đường giao thông và thủy lợi; Vận động gắn camera an ninh và đèn chiếu sáng đường nông thôn 365 triệu đồng. - Hướng dẫn phổ biên kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 21 hộ, giúp đỡ cho 7 hộ khó khăn. Ứng dụng CNC: nuôi tôm bằng công nghệ sinh học, men vi sinh, theo quy trình 2 giai đoạn; sử dựng máy ăn tự động, oxy đáy ao nuôi, 3. Chủ nhiệm hợp tác xã : Tên hợp tác xã: Hợp tác xã Thủy Sản Phước Vĩnh Tây Giởi thiệu về HTX: HTX thành lập năm 2018 với 24 thành viên , vốn góp là 1 tỷ 350 triệu đồng Lĩnh vực hoạt động : Nuôi tôm thẻ chân trắng 4.Các thành tích đã đạt được Năm 2022: Bằng khen của TƯ HNDVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Năm 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Long An đã có thành tích thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 Năm 2019: Bằng khen của UBND tỉnh Long An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018

1. Nam Định Nguyễn Đại Dương SĐT: 0968923888 1.Hoạt động sản xuất: nuôi tôm, ngao - Diện tích nuôi tôm, ngao: 25 ha - Năng suất/sản lượng: 15-20 tấn tôm và nhiều tấn ngao - Doanh thu/năm: 9 tỷ đồng (2020); 10,5 tỷ đồng (2021); 15 tỷ (2022) - Lợi nhuận/năm: 1,4 tỷ đồng (2020); 1,8 tỷ đồng (2021); 2,5 tỷ đồng (2022) - Số lượng lao động: 15 lao động (2020), 15 lao động ( 2021), 20 lao động ( 2022), mức lương cơ bản từ 6 triệu- 8 triệu đồng/tháng/người 2. Có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới: Ủng hộ lắp đặt đường điện sáng dài 600m với tổng trị giá 200 triệu đồng, ủng hộ xây dựng đường, cầu, cống ra đầm với số tiền 300 triệu đồng. Hằng năm hỗ trợ tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn, ủng hộ các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn * Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân phát động giai đoạn 2015-2020 - Giấy khen của BCH HND xã Giao An: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua" Sản xuất kinh doanh giỏi Tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2022

1. Nam Định Nguyễn Văn Thành SĐT: 0985026466 1.Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Nuôi trồng nấm và sản xuất các sản phẩm làm từ nấm Hợp tác xã dịch vụ Linh Phát (thành lập năm 2014), tổng vốn điều lệ 1.550.000 đồng - Tổng số lao động: 30 lao động Thu nhập bình quân/lao động/tháng: 5-7,5 triệu đồng/người/tháng 2. Hiệu quả kinh tế: - Tổng doanh thu: 5,9 tỷ đồng (2020); 6,2 tỷ đồng ( 2021); 6,8 tỷ đồng ( 2022) - Lợi nhuận: 1,3 tỷ đồng (2020); 1,4 tỷ đồng (2021); 1,6 tỷ đồng (năm 2022) 3. Công nghệ áp dụng: Áp dụng quy trình VietGAP trong sản xuất Áp dụng quy trình công nghệ nhân giống, nuôi trồng, sản xuất nấm sạch khép kín với nguyên liệu hữu cơ tự nhiên như mùn cưa, rơm rạ. Hợp tác xã đã có 3 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP: + Rượu Linh Chi (Đạt tiêu chuẩn 3 sao, công nhận năm 2019) + Nấm Linh Chi (Đạt tiêu chuẩn 3 sao, công nhận năm 2019) + Nấm bào ngư Linh Phát (Đạt tiêu chuẩn 3 sao, công nhận năm 2020) 2. Đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội: - Hợp tác xã ủng hộ các phong trào của địa phương, các Quỹ khuyến học và đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, HTX đfã ủng hộ hơn 100 triệu đồng xây dựng NTM. Tạo việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương. 3. Danh hiệu, thành tích đạt được: - Giấy khen của có tinh thần khởi nghiệp phát triển phong trào hợp tác xã năm 2019 của Cục Kinh tế Hợp tác và phát triển nông thôn. - Giấy khen: có thành tích trong sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của UBND huyện Hải Hậu) - Bằng Khen: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 Hợp tác xã và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, năm 2018-2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Bằng khen : Thành tích trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Nghệ An Phạm Viết Đức SĐT: 0968088627 1. Hoạt động sản xuất: - Mô hình sản xuất: trang trại chăn nuôi lợn, gà; trồng keo nguyên liệu. - Quy mô sản xuất: 4ha, nuôi lợn nái 400 con và lợn thịt 3.000 con, gà 3.000 con, cá 1,5ha - Sản lượng: cung ứng 5.000 con lợn giống, 750 tấn lợn thịt, 50 tạ cá. - Doanh thu: 27 tỷ đồng, - Lợi nhuận : 7 tỷ đồng. - Tổng số lao động: 12 lao động thường xuyên và 10 lao động. Thu nhập bình quân: 8 triệu/người/tháng; kỹ thuật 15 triệu/người/tháng, quản lý 20 triệu đồng/người/tháng. 2. Hoạt động kinh doanh: chế biến thực phẩm sạch (giò lụa): sản lượng mỗi năm 30 tấn. - Thu nhập: 250 triệu/năm - Lợi nhuận sau khi trừ chi phí 50 triệu đồng/năm. - Ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, đóng góp các loại quỹ phúc lợi, quỹ từ thiện tại địa phương 100 triệu đồng; ủng hộ tôn tạo Đền Phủ Hòa Quân 5 triệu đồng; tôn tại nghĩa trang Liệt sĩ; xây dựng điểm cột cờ tại xã; ủng hộ xóm 6 xây dựng nhà văn hóa… 3. Các thành tích đã đạt được: Năm 2020: Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Tỉnh; Năm 2022: Giấy khen của UBND huyện Thanh Chương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021

1. Nghệ An Nguyễn Kim Tiến SĐT: 0967888988 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chăn nuôi gia súc gia cầm; trồng bưởi da xanh; nuôi cá nước ngọt Năng suất, sản lượng: + 100 con lợn sinh sản mỗi năm sản xuất 2.400 con lợn giống, 100 nái rừng và lợn rừng lai, mỗi năm sản xuất 2.000 con sau khi nuôi giết mổ 1/5 thịt được chế biến thành giò lụa, chả quê, giò thủ, ruốc bông, chả nem. + Nuôi cá nước ngọt với diện tích 1ha mặt nước cho sản lượng 30 tấn/năm, + Bưởi da xanh: cành giống chiết: mỗi năm sản xuất 3.000 cành giống, quả bưởi: mỗi năm 25 tấn - Doanh thu: trên 29 tỷ đồng lợi nhuận đạt 2-3 tỷ đồng/năm 10 lao động thường xuyên với mức lương từ 8-10 triệu đồng/tháng và hàng trăm lao động mùa vụ. 2.Các thành tích đã đạt được: Năm 2017, 2021: Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi từ năm 2019-2020 Năm 2023: Bằng khen của Bộ NNPTNT đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022 Năm 2020: đạt danh hiệu: Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Tỉnh; Năm 2019: Bằng khen của Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp VN. Năm 2022: Giấy khen của UBND phường Hòa Hiếu; Giấy khen của liên minh HTX tỉnh Nghệ An.

1. Ninh Bình Lương Thị Thịnh SĐT: 0344790203 1. Hoạt động sản xuất: - Loạt sản phẩm: đá mỹ nghệ - Quy mô: 1.000 m2 - Hiệu quả kinh tế: năm 2022: 5.801.800.000 đồng - Số lao động: lao động thường xuyên 35 - Thu nhập bình quân: 8-12 triệu đồng/người/tháng - Công nghệ sử dụng: máy xẻ đá, máy tiện, máy cắt đá, máy bổ đá, máy mài… 2. Các thành tích đã đạt được: Năm 2018: Bằng khen của HND tỉnh Ninh Bình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018 Năm 2020: giấy khen của UBND huyện Hoa Lư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Hoa Lư; Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019-2020 Năm 2022: Giấy khen của HND Huyện Hoa Lư đã có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2021; Giấy khen của HND Huyện Hoa Lư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDTĐSXKDG

1. Ninh Bình Bùi Đức Thịnh SĐT: 0976496459 1. Hoạt động sản xuất: trồng trọt, thủy sản - Diện tích: 2,6ha - Năng suất, sản lượng: + Cá trắm đen: 1.500kg + Cá trắm cỏ: 45.000kg + Cá chép, cá trôi: 40.000kg + Bưởi diễn, bưởi đỏ: 2.500 quả - Hiệu quả kinh tế: năm 2022: 3.495.000.000 đồng - Số lượng lao động: 3-8 lao động - Công nghệ sử dụng: máy phát điện, máy bơm nước, máy cho cá ăn tự động, hệ thống xử lý môi trường, máy sục khí… 2. Các thành tích đã đạt được Năm 2022: Bằng khen của TƯ HND VN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào NDTĐSXKDG giai đoạn 2017-2022 Năm 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018

1. Ninh Thuận Trần Công Thắng 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh: Khai thác hải sản xa bờ - Quy mô: 5 chiếc tàu khai thác hải sản - Tổng thu nhập /năm: Từ 1 - 2,5 tỷ đồng. - Số lao động: 45 lao động/năm 2. Thành tích trong xây dựng Nông thôn mới: - Hướng dẫn giúp đỡ về vốn, vật tư, phổ biến kiến thức cho gần 30 hộ - Đóng góp xây dựng đường Bêtông và ủng hộ với số tiền: 2.500.000 đồng/năm. 3. Danh hiệu, thành tích: - Giấy khen; UBND Thành phố: Hội viên Nông dân chi hội khu phố 4 " Nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016-2020 - Bằng khen của UBND Tỉnh: Hội viên Nông dân khu phố 4 Điển hình tiên tiến, - Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Thuận: Hội viên CCB khu phố 4, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu - Giấy khen của UBND phường Đông Hải: "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới".

1. Phú Thọ Bùi Đức Luận SĐT: 0917507934 1/Hoạt động sản xuất: chăn nuôi lợn, cá công nghiệp và cây ăn quả - Diện tích sản xuất: 6ha - doanh thu: 20 tỷ đồng/năm - Lợi nhuận: 2,1 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động: 5-7 lao động thường xuyên, lao động mùa vụ 15-20 người. Thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng - Công nghệ sử dụng: hệ thống máy móc tưới tiêu tự động, lắp đặt biogas bảo vệ môi trường, hệ thống dây chuyền máy chế biến các sản phẩm từ lợn, nuôi cá công nghiệp 2.Hoạt động kinh doanh, dịch vụ - Lĩnh vực: cung cấp các sản phẩm từ thịt lợn, cá, bưởi diễn - Tổng thu nhập: 30 tỷ đồng/năm - Lợi nhuận: 3,5 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động: 12 lao động thường xuyên - Thu nhập bình quân: 5-7 triệu đồng/người/tháng 1. Các thành tích đã đạt được: Năm 2019: Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen Năm 2020-2021 UBND xã, UBND huyện tặng giấy khen Năm 2022: kỷ niệm chương của MTTQ VN; UBND tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, HND huyện Lâm Thao; Chủ tịch UBND xã Sơn Vi tặng bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022

1. Phú Yên Nguyễn Hai SĐT: 0917507934 I. Hoạt động sản xuất, kinh doanh: bánh tráng Hai Thơm - Diện tích sản xuất: 1.000m2 - Công nghệ sử dụng: Máy tráng bánh bánh tráng, dàng sấy hơi; máy nướng bánh tráng - Tổng thu nhập/năm: 2 tỷ/năm - Lợi nhuận/năm: 1 tỷ/năm - Số lượng lao động: 10 lao động thường xuyên tại chỗ, 15 lao động mùa vụ. II. Sáng kiến, phát minh khoa học đã được ứng dụng: Cải tạo máy tráng bánh có công suất nhanh hơn và không làm bánh nhàu và hỏng bánh, tự nghiên cứu và làm lò sấy hơi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đầu tư đường dây điện ba pha để tráng bánh và sấy bánh, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và các hộ xung quanh. III. Thành tích đạt được: Năm 2019: Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên, Giấy khen của UBND xã đã có thành thích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào NDTĐSXDKG giai đoạn 2016-2018 Năm 2020: Giấy khen của UBND huyện Gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

1. Phú Yên Nguyễn Văn Khoa SĐT: 0366363679 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: 3 tàu đánh bắt xa bờ và thu mua hải sản. 1.1 Hoạt động đánh bắt cá ngừ đại dương: - Sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương: 15-17 tấn (2020) ; 17-20 tấn (2021); 20-22 tấn (2022) - Lợi nhuận: 1,5 tỷ đồng (2020), 1 tỷ đồng (2021); 2 tỷ đồng (2022) - Lao động thường xuyên: 20 lao động - Thu nhập bình quân người lao động: 10-15 triệu đồng/người/tháng 1.2 Hoạt động thu mua hải sản: Lao động thường xuyên: 10 lao động với thu nhập 150 triệu đồng/lao động/năm -Cùng chi hội đã triển khai công tác vận động các nghiệp chủ hỗ trợ cho những lao động bị xấu số do tàu gặp nạn trên biển; những gia đình trong chi hội tàu cá bị thiệt hại không còn tài sản, cũng như luôn đi đầu trong việc đóng các khoản vận động do địa phương tổ chức Tham gia tổ tàu thuyền an toàn do Đồn Biên phòng Tuy Hòa tổ chức để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ tàu thuyền an toàn gồm có 12 tàu với 74 thuyền viên tham gia 2. Các thành tích đạt được: Năm 2019: bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên: đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào NDTDDSXKDG giai đoạn 2016-2018 Năm 2022: Giấy khen của HND Tp Tuy Hòa: đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

1. Quảng Bình Nguyễn Ngọc Cảnh SĐT: 0397594236 1. Hoạt động sản xuất: khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ. - 3 tàu đánh bắt - Năng suất/sản lượng: 125 tấn cá, mực thương phẩm (năm 2022) - Doanh thu: 9,7 tỷ đồng/năm - Lợi nhuận: 4,7 tỷ đồng/năm - Số lượng lao động: 22-34 lao động thường xuyên, thu nhập từ 15-20 triệu đồng/người/tháng. Tích cực tham gia các phong trào do HND các cấp phát động, quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương. 2. Các thành tích đã đạt được: Năm 2018: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Năm 2021: Huân chương lao động, của Chủ tịch nước đã có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1. Quảng Bình Bùi Thức Quang 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh: thu mua, chế biến thủy sản và xuất khẩu. - Quy mô: thu mua, sơ chế và cung ứng ra thị trường từ 2.000-2.400 tấn sản phẩm thủy sản các loại phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. - Tổng doanh thu: 10,2 tỷ đồng/năm - Tổng thu nhập hàng năm: 2,5 tỷ đồng/năm - 50 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 8.000.000 đồng/tháng và 20-30 lao động mùa vụ. - Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh cho mọi người 2. Các thành tích đã đạt được: Năm 2020: chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao sản phẩm mực ông Thanh Quang cắt lát và nguyên ngon của UBND tỉnh Quảng BìnhNăm 2021: chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao (11 sản phẩm) –của UBND tỉnh Quảng Bình Năm 2022: chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2022 ; Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022 của Cục Công Thương địa phương , Bộ Công Thương; Đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương 5 năm giai đoạn 2017-2021

1. Quảng Nam Trương Cảm SĐT: 0905169860 1.Hợp Tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa thành lập năm 1978 với 2.821 thành viên Ngành nghề sản xuất kinh doanh: + Dịch vụ thủy nông, làm đất, thu hoạch và dịch vụ bảo vệ thực vật, sản xuất và cung ứng giống cây trồng, con vật nuôi, cung ứng vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc nông dược); + Dịch vụ vận chuyển đường bộ, khu mổ gia súc tập trung, thu mua, chế biến tiêu thụ hàng hóa nông sản từ lúa, gạo an toàn… - Sản phẩm chủ lực: sản xuất giống lúa lai F1, thu mua lúa chế biến gạo an toàn Ái Nghĩa; bánh tráng Đại Lộc. - Tổng doanh thu/năm : 18,85 tỷ đồng (2022). - Thu nhập bình quân của lao động: 4,35-4,5 triệu đồng /người/tháng - Đóng góp từ thiện xã hội: 89,65 triệu đồng (2022); 117,41 triệu đồng (2021); 52,24 triệu đồng (2020) 2. Các thành tích đã đạt được: Năm 2017: Bằng khen của Thủ tướng CP đã có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai thi hành Luật HTX từ năm 2012, Năm 2019: Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Bằng khen của Bộ NNPTNT đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2018-2019 Năm 2020: Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ V-2020, Năm 2021: Bằng khen của BCH Liên minh HTX Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX năm 2021. Năm 2022: Giấy khen của UBND huyện đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi" giai đoạn 2017-2022

1. Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Hùng SĐT: 0919358797 1. Hoạt động sản xuất: Phụ tùng, máy gặt đập liên hợp, khung màn, chăn nệm - Năng suất/sản lượng : 5000 cái khung màn; 8000 cái chăn nệm - Diện tích sản xuất: 1.000m2 - Hiệu quả kinh tế: + Tổng doanh thu: 19 tỷ đồng + Lợi nhuận 7 tỷ đồng - Số người lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ): 90 lao động - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội: 50.000.000 đồng/năm 2. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: - Lĩnh vực kinh doanh: phụ tùng, máy gặt đập liên hợp, máy băm đất, máy cuốn rơm rạ - Tổng doanh thu: 6 tỷ đồng - Lợi nhuận: 2 tỷ đồng - Số lượng lao động (thường xuyên và mùa vụ): 50 lao động 3.Các thành tích đã đạt được Giấy khen của UBND huyện Mộ Đức đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2012-2016; Giấy khen của UBND xã Đức Nhuận đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; Giấy Chứng nhận của HND huyện Mộ Đức đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2012-2016 Năm 2020: Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của HND giai đoạn 2015-2020; Năm 2021:Giấy khen của UBND huyện Mộ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện Mộ Đức giai đoạn 2016-2021

1. Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn 0974239885 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng mơ và chế biến rượu mơ Yên Tử - Tổng số vốn: 8,5 tỷ đồng - Doanh thu/năm: 6,5 tỷ - Lợi nhuận: 3,1 tỷ - Công nghệ ứng dụng: 04 giàn máy lọc khử trị giá 600 triệu - Đầu tư mở rộng sản xuất: 1,5 tỷ - Số lao động: 40 LĐ Phúc lợi xã hội: - Giúp đỡ 15 hộ nghèo, khó khăn - Công tác xã hội, từ thiện: 30 triệu Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Chủ tịch UBND tỉnh QN tặng danh hiệu "hộ nông dân SXKD giỏi" (giai đoạn: 2011-2014 và 2014-2017) - Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh "đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua hộ Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh 3 năm (2011-2014)" - Giấy khen của UBND tp Uông Bí đạt thành tích xuất sắc giữ vững danh hiệu "gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục 2016-2019 - Giấy khen của UBND tp đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 - Được HND tỉnh công nhận là hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

1. Quảng Trị Hồ Văn Dương (Nguyên Chủ tịch HND xã) 0964957246 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trang trại tổng hợp (Lợn, nuôi trồng thuỷ sản, lúa…) - Diện tích sản xuất: 07 ha - Năng suất/sản lượng: lợn thịt 250 tấn, tôm 8,4 tạ, cá trắm cỏ, cá mè 4,2 tấn, lúa 20 tấn - Doanh thu: 12 - 13 tỷ - Công nghệ sử dụng: mô hình khép kín, dây chuyền lọc phân - Số lao động: 08 LĐ thường xuyên, 20 - 25 LĐ thời vụ Phúc lợi xã hội: - Hỗ trợ hàng trăm suất quà (200.000đ – 500.000đ/suất) cho hộ nghèo - Hàng năm, đóng góp xây dựng NTM 15 - 20 triệu - Triển khai các buổi hướng chăn nuôi và trồng trọt tại địa phương, - Hỗ trợ cho bà con bằng giống và nguồn vốn cho mượn Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2017: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" - Năm 2020: + Bằng khen của UBND tỉnh có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. + Giấy khen của HND huyện có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của HND, giai đoạn 2015 – 2020

1. Quảng Trị Nguyễn Trương Hải 0913.510.757 Hoạt động sản xuất: Cây công nghiệp - Diện tích sản xuất: 3 ha cây cao su và 1 ha cây hồ tiêu - Năng suất/sản lượng: cao su 13 tấn mủ tươi, tiêu 1,5 tấn - Lợi nhuận: 230 triệu - Số lao động: 5 LĐ thường xuyên (4 triệu/tháng trở lên), 10 LĐ thời vụ (3 triệu /tháng trở lên) - Công nghệ sử dụng: công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ sinh học Hoạt động Kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất vôi nông nghiệp - Diện tích sản xuất: 3.000 m2 - Năng suất/sản lượng: 5.000 tấn /năm - Lợi nhuận: 1,15 tỷ đồng - Số lao động: 10 LĐ thường xuyên (7 triệu/tháng trở lên), 25 LĐ thời vụ (5 triệu/tháng trở lên) - Công nghệ sử dụng: Lò vôi đứng, được sử dụng cho đá vôi nung. Thi công xây dựng các công trình dân dụng - Lợi nhuận: 350 triệu - Số lao động: 10 LĐ thường xuyên (ít nhất 5 triệu/tháng, 25 LĐ thời vụ (4 triệu /tháng trở lên) Phúc lợi xã hội: - Đóng góp 2 đèn năng lượng mặt trời (tổng 4,5 triệu) - Hỗ trợ 300 suất quà tại các điểm chốt dịch (trị giá 10 triệu) - Hỗ trợ đại dịch Covid: 20 suất quà (trị giá 4 triệu) - Ủng hộ 15 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo" - Hỗ trợ nhiều suất cơm và 3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều chuyến xe thiện nguyện đưa nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2020: + Chứng nhận: Hộ nông dân SXKD giỏi cấp TW giai đoạn 2016-2020 của TW HND VN + Bằng khen: Hội viên có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào SXKD giỏi của HND giai đoạn 2015-2020 của UBND tỉnh

1. Sóc Trăng Trần Quang Cần (Giám đốc HTX Hưng Phú) 0969694697 Hoạt động sản xuất: tôm thẻ, tôm sú - Diện tích sản xuất: 15 ha. - Năng suất:/sản lượng: 150 tấn/năm. - Hiệu quả kinh tế: 6 tỷ đồng - Công nghệ ứng dụng: không sử dụng kháng sinh, hóa chất. Áp dụng thành công bài thuốc nấu bằng các loại lá cây để ngăn ngừa và điều trị bệnh gan, đường ruột cho tôm. - Số lao động: 50 lao động Hoạt động Kinh doanh, dịch vụ: Mua bán tôm thương phẩm; Thu hoạch tôm; Bán thức ăn tôm thẻ chân trắng, tôm sú và sản phẩm tôm một gió - Tổng thu nhập: 10 tỷ đồng. - Lợi nhuận: 6 tỷ đồng. - Số lượng lao động: 50 lao động (bình quân 6 triệu đồng/tháng và 250.000 đồng/ngày). Phúc lợi xã hội: - Đóng góp các nguồn quỹ và phúc lợi xã hội: 130 triệu đồng. - Giúp 05 hộ thoát nghèo. - Vận động bà con trong xóm thực hiện xây dựng nông thôn mới Danh hiệu thành tích đã đạt được: - 2 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. - Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung: Đã có thành tích xuất sắc trong thực phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2020. - Nhiều năm liền được công nhận hộ NDSXKD giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương.

1. Sóc Trăng Nguyễn Hữu Công 0387019162 Có sáng kiến, phát minh khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế: Lai tạo cây giống thành công từ cây nhãn long (Lạc tiên) qua chanh dây - Đăng ký thương hiệu độc quyền Chanh Leo ngọt Sáu Công, Sóc Trăng. - Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tưới tiêu tự động, hệ thống điều khiển từ xa - Áp dụng quy trình sản xuất Vietgap, tem, nhãn, bao bì - Đầu tư thiết kiểm tra độ mặn, truyền tải thông độ mặn của nguồn cho bà con biết để sử dụng nguồn nước vào sản xuất hằng năm. - Lợi nhuận: trên 2,7 tỷ đồng/ năm - Số lao động: 65 lao động Phúc lợi xã hội: - Đóng góp tiền, ngày công lao động sữa chữa, khắc phục các tuyến đường nông thôn bị hư hỏng, tổng chiều dài hơn 3,5 km - Vậu động đóng góp tiền làm đèn thắp sáng đường quê, tổng số tiền 350 triệu, 125 ngày công lao - Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, khoảng 50 triệu. - Vận động hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - UBND tỉnh công nhận SP Chanh leo ngọt Sáu Công đạt 3 sao đầu năm 2021, đạt chuẩn Vietgap - Năm 2010: Bằng khen của Chính Phủ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào " NDSXKDG " từ năm 2005 đến năm 2009 - Năm 2012: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "NDSXKDG" từ năm 2007 đến năm 2011. - Năm 2014: Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " NDSXKDG " tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2014. - Năm 2020: TW HND VN tặng bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của HND VN giai đoạn 2015-2020. - Năm 2022: Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen, Là NDSXKDG " giai đoạn 2019-2022. Từ năm 2015 – nay: công nhận là NDSXKDG giỏi cấp Trung ương.

1. Sơn La Nguyễn Thị Bình (Phó giám đốc HTX) 0977697185 Hoạt động sản xuất: sản xuất chế biến chè (chè xanh sơ chế, chè Trọng Nguyên) - Diện tích sản xuất: 05 ha - Năng suất/sản lượng: 302 tấn - Hiệu quả kinh tế: 12 tỷ - Số lao động: 04 LĐ thường xuyên, 30 LĐ mùa vụ - Sản phẩm đạt Ocop 4 sao Hoạt động kinh doanh dịch vụ: du lịch trải nghiệm nông nghiệp gắn với sản xuất (trải nghiệm với rừng cây, đồi chè, vườn hoa, khu check in chụp ảnh) - Từ 05/2022 đã có 3600 lượt khách tới trải nghiệm - Số lao động: 05 LĐ thường xuyên, 10 LĐ mùa vụ Phúc lợi xã hội: - Tham gia khắc phục hậu quả bão lũ , giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại - Trong đợt Covid 19: đóng góp 60 triệu - Tư vấn, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp cho các hộ có nhu cầu - Đóng góp xây dựng NTM trên 150 triệu Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Giấy chứng nhận đạt danh hiệu hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 của UBND tỉnh - Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển ngành du lịch Sơn La. - Bằng khen của Hội LH Phụ nữ VN có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016-2021". - Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La năm 2015, 2021 có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La SXKD nông nghiệp giỏi" năm 2021 của UBND tỉnh. - Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 - Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển các hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng vùng thuỷ điện Sơn La của UBND tỉnh

1. Sơn La Bùi Ngọc Thắng 0969357889 Hoạt động sản xuất: trồng cây ăn quả (hồng giòn, mận, bưởi …) - Diện tích sản xuất: 30 ha - Năng suất/sản lượng: 60 tấn quả/ha/năm - Công nghệ ứng dụng: vietgap, hệ thống phun sương tự động - Lợi nhuận: 3,8 tỷ - Số lao động: 15 lđ thường xuyên, 30 lđ mùa vụ Hoạt động kinh doanh dịch vụ: kinh doanh dịch vụ sinh thái nông nghiệp cây dược liệu; nhà nghỉ, lưu trú ngắn ngày; ăn uống, ăn uống, nhà hàng, vận chuyển hành khách (HTX du lịch Pha Đin) - HTX du lịch Pha Đin đang hoàn thành chủ trương đầu tư dự án Điểm du lịch sinh thái Pha Đin top được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, tổng đầu tư 80 tỷ. Được công nhận là 1 trong 5 điểm du lịch tại tỉnh Sơn La Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2019: Giấy khen của UBND huyện - Năm 2021: Giấy khen của Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La + Chứng nhận của Hội ngành nghề Nông nghiệp tỉnh - Năm 2022: + Giấy khen của Liên minh HTX + Bằng khen của UBND tỉnh

1. Tây Ninh Phạm Văn Toại 0919164948 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: chăn nuôi cá lốc bông và baba - Diện tích sản xuất: 3,7 hecta (54 ao nuôi). - Năng suất:/sản lượng: khoảng 400 tấn cá, 50 tấn baba - Lợi nhuận: khoảng 3,8 tỉ đồng - Số lao động: 17 LĐ thường xuyên (5 – 6tr đồng/tháng) - Công nghệ sử dụng: máy phân lường thức ăn tự động cho baba, cá lốc - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội: 40 triệu đồng. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - 05 năm liền đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp xã; đạt cấp huyện năm 2019, 2021 - Danh hiệu nông dân SXKD cấp tỉnh và TW giai đoạn 2017-2021. - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ "Là nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". năm 2020 - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh TN "Đã có thành tích xuất sắc, là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua do HND tỉnh Tây Ninh tổ chức, phát động năm 2017" - Nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

1. Thái Bình Nguyễn Thị Thanh Tâm 0969284555 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Lợn nái, Lợn thịt - Diện tích sản xuất: 40.057m2 - Năng suất: 200 heo nái sinh sản, 10.000 lợn thịt - Lợi nhuận: 2,4 tỷ - Công nghệ ứng dụng: Quy trình chăn nuôi khép kín - Số lao động: 30 LĐ (TB 5 – 10 triệu/tháng) - Hàng năm ủng hộ các phong trào của địa phương khoảng 30 triệu đồng - Giúp 20 hộ khó khăn về giống, vốn, quy trình chăn nuôi, KHKT, kinh nghiệm chăn nuôi… Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Giấy khen: Công dân tiêu biểu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi của Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương. - Giấy khen: Công dân tiêu biểu trên lĩnh vực phát triển chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn của Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương. - Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 – 2022

1. Thái Nguyên Nguyễn Huy Sơn (Giám đốc Công ty cổ phần trà Việt Thái) 0913080111 - Tên Công ty: Công ty cổ phần trà Việt Thái - Người đại diện: Nguyễn Huy Sơn – Chức vụ: Giám đốc . - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế biến chè - Thành lập: 03/09/2009 - Số cổ đông: 03 người - Quy mô sản xuất: + Diện tích nhà xưởng: 1.000 m2; + Diện tích vùng nguyên liệu: 21 ha; + Sản lượng/năm: 273 tấn búp tươi/năm; Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Lộc trà thượng hạng, Lộc trà đặc biệt, Lộc trà và Tâm trà - Diện tích sản xuất: 21ha - Năng suất/sản lượng: 273 tấn - Công nghệ ứng dụng: Đóng gói sản phẩm bằng máy hút chân không tự động - Lợi nhuận: 4,5 tỷ đồng - Số lao động: 10 LĐ thường xuyên, 5 LĐ mùa vụ (TB 5 - 8 triệu/tháng) Phúc lợi xã hội: - Hiến tặng: 300m2 đất; Hỗ trợ ngày công lao động: 50 ngày công. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2018: + Giấy khen: có thành tích trong công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 của UBND thị xã Phổ Yên + Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2018 + Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018 của Cục Công thương địa phương - Năm 2019: + Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua " Phổ Yên chung sức xây dựng NMT" giai đoạn 2010 – 2020 của UBND thị xã Phổ Yên + Chứng nhận đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp thị xã giai đoạn 2017-2019 của BCH HND thị xã Phổ Yên + Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2018 + Chứng nhận OCOP 4 sao cho sản phẩm Lộc trà thượng hạng của Công ty cổ phần trà Việt Thái của UBND tỉnh Thái Nguyên - Năm 2020: + Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam của Hiệp hội Làng nghề TW + Bằng khen Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm" vụ 5 năm liền 2014 -2018 của Tỉnh ủy Thái Nguyên + Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 + Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - Năm 2021: + Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND xã Phúc Thuận + Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

1. Thái Nguyên Tô Văn Khiêm ( Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX chè an toàn Khe Cốc) 0985797589 - Tên: HTX chè an toàn Khe Cốc - Chủ tịch HĐQT: Tô Văn Khiêm - Thành lập: 27/04/2018 - Số lượng thành viên: 15 Quy mô sản xuất: + Diện tích nhà xưởng: 1000m2; + Diện tích vùng nguyên liệu: 60ha; + Sản lượng/năm:115 tạ/ha + Thu nhập thành viên HTX: 6-9 triệu/người; +Thị trường: Trong nước và liên doanh nước ngoài; - Vốn điều lệ: 1.400.000.000 đ - Ngành nghề SXKD: Tổ chức sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: trà xanh, trà xanh túi lọc, matcha trà xanh, Kẹo lạc trà xanh (đã được cục sở hữu trí tuệ cấp bản quyền) - Tổng doanh thu/năm: 800 triệu - Lợi nhuận: 650 triệu - Số lao động: 10 LĐ (4,5 – 6 triệu /tháng), 30 – 40 LĐ thời vụ (300 nghìn /ngày.) Phúc lợi xã hội: - Xây dựng đường điện chiếu sáng (hơn 10 triệu) - Hỗ trợ tết vì người nghèo (2 - 5 triệu/năm) - Cho nhân dân mượn tiển không lấy lãi - Hiến gần 1000m2 đất để xóm xây dựng đường bê tông - Hỗ trợ kinh phí cho các hộ mua máy móc sản xuất chè - Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc chè theo hướng hữu cơ - Hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của các hộ nghèo - Đóng góp, hỗ trợ trên 150tr đồng, trên 200 ngày công lao động và 1500m2 đất Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2019: + Bằng khen: có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" Giai đoạn 2009 – 2019 của tỉnh ủy + Bằng khen: có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên" + Bằng khen: có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề chè truyền thống huyện Phú Lương - Năm 2020: + Danh hiệu nghệ nhân làng nghề Việt Nam. + Bằng khen: có thành tích trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015 – 2020 + Bằng khen: có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên" năm 2019 + Giấy khen Là doanh nghiệp tiêu biểu đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương năm 2020 của UBND huyện - Năm 2021: Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội doanh nghiệp huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2014 – 2021 của UBND huyện - Năm 2022: Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào " Nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017 – 2022 của TW HND VN - Giải nhất, nhì sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020, 2021, 2022

1. Thanh Hóa Lê Đình Tú (Giám đốc HTX dịch vụ Nông Lâm nghiệp Bình Sơn) 0979643936 Chủ nhiệm HTX có thành tích đặc biệt nổi bật: cung ứng giống cây, con, vật tư, trồng các loại cây lâm nghiệp, nuôi ong lấy mật. - Năng suất/sản lượng: gần 900 đàn ong, 9.000 giống cây ăn quả; hơn 200 tấn phân bón; 4,8 tấn lúa giống,.. các loại phân hữu cơ phục vụ sản xuất - Công nghệ ứng dụng: đóng gói hút chân không, chai rập nắp, có tem truy xuất nguồn gốc, có đăng ký mã vạch - Các nguồn thu của HTX mỗi năm lợi nhuận trên 4 tỷ đồng - Số thành viên : 120 người - Hội tín chấp và ủy thác trên 30 tỷ đồng, tổ chức mỗi năm 15 đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật - Phúc lợi xã hội: - 100% các thành viên HTX không có hộ nghèo, các hộ chiếm tỷ lệ khá, giàu của xã Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Trà xanh túi lọc Bình Sơn và Cà gai leo túi lọc Bình Sơn" được công nhận OCOP (3 sao) - Năm 2018, 2019: + Giấy khen của MTTQ xã. Có thành tích chỉ đạo cơ cấu chuyển đổi cây trồng trong sản xuất nông nghiệp + Giấy khen của Chủ tịch UBND xã. Có thành tích tham gia cùng ban MTTQ xã vận động ủng hộ do UB MTTQ huyện phát động - Năm 2020: + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 - Năm 2021: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về việc có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2016 - 2021 - Năm 2022: + Bằng khen của Bộ trưởng bộ KH và ĐT " đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/8/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh "đã có thành tích trong SXKD góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022".

1. Thanh Hóa Nguyễn Văn Tú (GĐ Công ty) 0763136999 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Nuôi chim yến và sản xuất các sản phẩm từ tổ yến - Diện tích sản xuất: + Nhà yến: 300 m2 + Xưởng sản xuất: 1.000 m2 + Xây dựng và bao tiêu: 400 nhà nuôi yến trên cả nước. - Năng suất:/sản lượng: 150kg yến thô, 230kg yến tinh chế, 150.000 hũ yến chưng sẵn - Công nghệ ứng dụng: dây chuyền sản xuất yến sào tự động, khép kín; ứng dụng công nghệ sấy lạnh, sấy thăng hoa, nuôi cấy đông trung hạ thảo... - Lợi nhuận: 2,5 tỷ đồng - Số lao động: 12 LĐ thường xuyên (9 – 30 triệu/ tháng), 10 LĐ thời vụ. Phúc lợi xã hội: -Mỗi năm ủng hộ từ 100 - 300 triệu cho các quỹ từ thiện. -Ủng hộ xây dựng NTM 100 triệu đồng. Danh hiệu thành tích đã đạt được: -Sản phẩm đã được chứng nhận các tiêu chuẩn: HACCP; OCOP 4 sao - Năm 2019: + Danh hiệu Hộ nông dân SXKD giỏi cấp huyện của chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc + Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: Có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. - Năm 2020: + Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Năm 2021: + Giấy khen: Có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 + Giấy khen của Chủ tịch HND huyện Hậu Lộc + Giấy khen: Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc - Năm 2022: + Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. + Đã có thành tích trong hoạt động SXKD, đóng góp ngân sách Nhà nước và có đóng góp tích cực trong việc thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 + Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội góp phần vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2017-2021. + Chủ tịch BCH TW HND: có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017-2022. - Chứng nhận Top 100 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt - Sản phẩm Tổ Yến sào: OCOP 4 sao

1. Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tấn Sáu 091.4173682 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trang trại nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao kết hợp nuôi heo, nuôi cá hồ theo mô hình vườn, ao, chuồng - Tổng vốn đầu tư: 6.700.000.000đ - Năm khởi nghiệp: 2017 - Tổng diện tích trang trại: 05 ha - Tổng lợi nhuận/năm: 820.000.000đ - Số lao động: 07 người (11.700.000đ//người/tháng) Phúc lợi xã hội: - Ủng hộ phòng chống Covid 19: 8.420.000đ - Hỗ trợ, tặng quà cho bà con hộ nghèo 305 xuất quà (trị giá hơn 47.000.000 đồng). Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Giấy khen của UBND xã Phong Hiền "đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020" - Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Phong Hiền "đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2018-2021"

1. Tiền Giang Huỳnh Thị Thu Hà 0986399808 Hoạt động sản xuất: Các giống lúa OM 4900, OM6162, OM 7347; giống nếp IR 4615… - Diện tích sản xuất: 10 ha - Năng suất:/sản lượng:6 tấn/ha - Công nghệ ứng dụng: khâu làm đất, sạ, cấy lúa và thu hoạch sử dụng cơ giới, phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng lai cam - Lợi nhuận: 938 triệu - Số lao động: 50 LĐ Hoạt động kinh doanh dịch vụ: Cơ sở dịch vụ nông nghiệp lúa vàng - Doanh thu: 3,1 tỷ; Lợi nhuận: 1,55 tỷ - Số lao động: 40 LĐ thường xuyên - Công nghệ ứng dụng: máy sấy lúa và băng truyền tải. Phúc lợi xã hội: - Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội: 19.800.000 đ/năm - Tặng 100 phần quà cho cho hộ nghèo. Tồng 50 triệu đồng. - Giải quyết việc làm cho 40 lđ tại địa phương. - Đóng góp cầu, đường giao thông 150 triệu. - Đóng góp các loại quỹ như quỹ hỗ trợ nông dân 2,5 triệu; Ủng hộ " vì người nghèo", 2 triệu. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2019: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện : Có thành tích hoàn thành tốt trong phong trào chuyên đề thi đua "Nông dân SXKD giỏi" - Năm 2020: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 - Năm 2021: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng xã Tân Hội Đông đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021 - Năm 2022: +Bằng khen của BCH HND tỉnh: Có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện "Nông dân SXKD giỏi" tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2022 + Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua "Nông dân SXKD giỏi" cấp huyện trong 03 năm 2019-2021

1. Tiền Giang Châu Minh Hải 0946332617 Hoạt động sản xuất: Lúa VD 20, gạo đặc sản VD 20 Gò Công - Diện tích sản xuất: Liên kết sản xuất với các HTX, trên 1.000 ha/năm - Năng suất/sản lượng: 6,5 – 7 tấn/ha - Công nghệ ứng dụng: Áp dụng 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa - Số lao động: 20 LĐ thường xuyên, 200 nông dân liên kết Hoạt động kinh doanh dịch vụ: Bán buôn phân bón - Tổng doanh thu/năm: Gần 20 tỷ/năm - Lợi nhuận: gần 500 triệu/năm - Số lao động: 04 LĐ thường xuyên, 30 LĐ mùa vụ. - Thu nhập bình quân của người LĐ: 6 triệu/ người - Sáng kiến, phát minh: Xây dựng liên kết mô hình cánh đồng mẫu lớn, hỗ trợ đầu vào, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ kỷ thuật khi nông dân cần. - Tên cơ quan, tổ chức cấp chứng nhận: UBND tỉnh Tiền Giang - Giới thiệu ngắn gọn: + Hạn chế sử dụng phân bón hóa học, sử dụng phân bón theo hướng hữu cơ + Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ Thực vật bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân. - Trong 3 năm, cty phối hợp thực hiện liên kết trên 2500 ha lúa, 1700 ha cây ăn trái, 1000 ha rau màu...cung ứng 5000 tấn phân bón hỗ trợ giá cho nông dân - Đầu tư hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trên các loại cây như: cây sả ở Tân Phú Đông, cây sapo ở Châu Thành ... Chủ nhiệm các HTX có thành tích đặc biệt nổi bật: - Giám đốc Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại HK - Giám đốc: Châu Minh Hải + Doanh nghiệp liên kết với các HTX tại huyện Gò Công ( HTX Bình Nhì và An Lợi có chứng nhận VietGAP liên kết sản xuất lúa đặc sản VD 20 Cty hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông dân thu hoạch được. + Xây dựng thành công thương hiệu: Gaochukeo, gạo đặc sản Tiền Giang + Định hướng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ ... Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Giải nhì Gạo ngon thương hiệu Việt năm 2021. - Giải nhì Tuần hàng Việt Nam năm 2020. - Giấy chứng nhận sản phẩm gạo VD 20 đạt OCOP 4 sao. - Bằng khen của UBMTTQ tỉnh giai đoạn 2016-2021. - Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh Tiền Giang năm 2020. - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: có thành tích xuất sắc trong thực hiên chuyên đề thi đua " Nông dân SXKD giỏi" giai đoạn 2019-2022

Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Trồng lúa chất lượng cao và Dịch vụ nông nghiệp. - Diện tích sản xuất: 06 ha lúa - Tổng doanh thu/năm: 9 tỷ đồng - Công nghệ ứng dụng: sử dụng phân vi sinh, áp dụng máy gặt đập trong thu hoạch - Lợi nhuận: 6,7 tỷ đồng - Dịch vụ nông nghiệp: 07 máy gặt đập liên hợp, 01 xe cuốc -Phúc lợi xã hội: - Hướng dẫn, giúp đỡ 05 lao động khó khăn. - Giúp đỡ 55 lượt hộ khó khăn về vốn và kỷ thuật. - Tham gia đóng góp các phong trào, xây dựng NTM khoảng 40 triệu đồng/năm. - Xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, vận động đóng góp trên 20 triệu đồng. - Đóng góp phòng chống Covid-19 khoảng 60 triệu đồng. Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Giấy khen của BTV Hội Nông dân Tỉnh Trà Vinh nông dân XSKDG cấp tỉnh năm 2017 - Bằng khen của BTV Hội Nông dân Tỉnh Trà Vinh nông dân XSKDG giai đoạn 2014-2017 - Giấy khen của BTV Hội Nông dân xã Phú Cần "Hội viên xuất sắc tiêu biểu" năm 2018 - Giấy khen của UBND xã Phú Cần nông dân SXKDG cấp xã năm 2019 -2020 - Bằng khen của UBND Tỉnh Trà Vinh nông dân SXKDG giai đoạn 2017-2021 của tỉnh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Nuôi tôm công nghệ cao - Diện tích sản xuất: 4 ha tôm thẻ chân trắng - Vốn đầu tư: khoảng 28 tỷ đồng. - Tổng doanh thu/năm: 140 tỷ - Lợi nhuận: 42 tỷ - Số lao động: 40 LĐ thường xuyên (7 triệu/tháng) - Phúc lợi xã hội: - Sau 05 năm giúp đỡ 12 hộ thoát nghèo bền vững. - Gia đình kinh doanh thức ăn thủy sản nên hỗ trợ trả chậm cho hơn 258 hộ, số tiền hơn 100 tỷ đồng. - Vận động 15 hội viên thành lập HTX nuôi tôm công nghệ cao. Đóng góp Quỹ HTND 3 triệu đồng/ năm. - Hỗ trợ hàng tháng 06 em học sinh gia đình khó khăn được đến trường - Giúp đỡ 46 lượt hộ nghèo/năm, hộ chính sách, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vượt qua nghèo khó - Đóng góp hơn 50 triệu đồng phòn chống dịch Covid 19 Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2021: + Danh hiệu Nông dân XSKDG cấp Tỉnh của BTV HND tỉnh. + Bằng khen của Chủ tịch UBTW hội doanh nhân trẻ VN "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2017-2020" + Bằng khen của Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi VN "Đã có thành tích xuất sắc góp phần phòng chống dịch Covid 19, bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi VN năm 2021" + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh "Đã có thành tích xuất sắc trong vận động, đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bản tỉnh Trà Vinh" - Năm 2022: + Danh hiệu Nông dân XSKDG cấp trung ương của BCH Trung ương HND Việt Nam + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2017-2020"

1. Tuyên Quang Trịnh Văn Lực 0979.970.292 Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Chăn nuôi lợn nái sinh sản (200 con) và lợn thịt lợn (1.500 con) - Diện tích sản xuất: 25.000 m2 - Năng suất/sản lượng: 75 tấn - Doanh thu/năm: 5,7 tỷ đổng - Trồng bưởi (Da xanh, bưởi Soi Hà, bưởi Diễn) - Diện tích sản xuất: 1,7 ha - Năng suất/sản lượng: 30 tấn - Doanh thu/năm: 1,2 tỷ đổng - Công nghệ ứng dụng: Vietgap - Tổng thu nhập bình quân/năm: 6,2 tỷ - Lợi nhuận: 4 tỷ - Số lao động: 06 LĐ thường xuyên (TB 6 triệu đồng/tháng) - Số lao động: 8 LĐ mùa vụ, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng Phúc lợi xã hội: - Hằng năm, ủng hộ 50 triệu/năm Danh hiệu thành tích đã đạt được: - 2017 – nay: danh hiệu Hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương. - 2018 – 2022: được công nhận gia đình văn hóa - Năm 2017: Giấy khen có thành tích trong sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng NTM năm 2017 của UBND huyện Yên Sơn - Năm 2020: + Giấy khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của UBND huyện + Bằng khen có thành tích trong cuộc tác tham gia phòng, chống và ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban MTTQ + Giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của UBND xã Xuân Vân - Năm 2021: + Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (2016-2021) của Thủ tướng Chính phủ + Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của HND tỉnh - Năm 2022: + Danh hiệu công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang của UBND tỉnh + Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của UBND xã - Năm 2023: Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 của UBND xã.

- Tên Hợp tác xã: Hợp tác xã chè Quang Minh - Thành lập: 11/2/2002 - Giám đốc: Phạm Đình Huỳnh - Ngành nghề SXKD: Sản xuất chế biến chè, chế biến lâm sản, may và da giày. - Diện tích sản xuất: 7 ha - Năng suất: 700 tấn - Số lao động: 60 LĐ thường xuyên (6 triệu/tháng). - Doanh thu: 15,6 tỷ - Lợi nhuận: 9,6 tỷ - Năm 2022-2023 đầu tư nhà máy sản xuất da giày, diện tích 6.000 m2, vốn đầu tư trên 40 tỷ, 2023 bắt đầu đi vào hoạt động. - Số lao động: 500 LĐ thường xuyên (TB 6.000.000đ/ /tháng - Công nghệ sử dụng: máy sao tự động khép kín, sản xuất da giày theo công nghệ dây chuyền tự động hiện đại. Phúc lợi xã hội - Ủng hộ các loại quỹ: dựng nhà văn hóa thôn, kênh mương 100 triệu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo quốc phòng và an ninh 150 triệu, Hội thi Nhà nông đua tài 15 triệu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 20 triệu, công tác phòng chống dịch Covid-19 105 triệu - Đã giúp đỡ 20 hộ có khó khăn về vốn đầu tư sản xuất. - Đào tạo con em hội viên về kỹ thuật, tạo việc làm để vươn lên thoát nghèo 50 người. - 2020-2022: nộp Ngân sách Nhà nước gần 900 triệu Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH và CN cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bao bì, đóng gói, vệ sinh an toàn thực phẩm. - Năm 2017, 2019: Giấy khen Về thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế nhà nước của Tổng cục Thuế - Năm 2018: Giấy khen Về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của UBND huyện - Năm 2019,2020,2021: Giấy khen của UBND huyện về tích cực ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. - Năm 2022: + Giấy khen của UBND huyện về tích cực ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội khác. + Giấy khen của UBND huyện về công tác lãnh đạo Hội Doanh Nghiệp huyện Yên Sơn + Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Các sản phẩm nông nghiệp (Nhãn, vú sữa Hoàng kim, mít ruột đỏ) - Diện tích sản xuất: 2 ha - Năng suất:/sản lượng: 22 tấn trái/năm - Doanh thu: 1.650.000.000 đồng - Lợi nhuận : 1.450.000.000 đồng Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Mua bán Vật tư nông nghiệp - Tổng doanh thu/năm: 800.000.000 đồng/ - Lợi nhuận : hơn 650.000.000 triệu đồng/năm - Số lao động: 5 LĐ thường xuyên, khoảng 15 LĐ theo mùa vụ. - Phúc lợi xã hội: + Hiến 2200m đất xây dựng trường học, làm lộ, giao thông nông thôn + Tham gia sữa chữa, dựng mới 25 cột cờ; làm cỏ, trồng thêm hoa … tổng số tiền ủng hộ 1.200.000đ từ hội viên và nhân dân. + Thuờng xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, sử dụng thuốc BVTV cho nhiều ND Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2000: Kỷ niệm chương Thanh niên Đoàn viên lập nghiệp - Năm 2005 –2009: Bằng khen Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh - Năm 2012 – 2016: Giấy chứng nhận Nông dân sản xuất giỏi đạt danh hiệu cấp TƯ - Năm 2013: Bằng khen Hiến tặng đất xây dựng trường học

Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: trồng cây ăn quả (thanh long ruột đỏ, trồng ổi, nhãn bưởi...), nuôi trồng thủy sản và kinh doanh du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn - Tổng số vốn: 3 tỷ - Diện tích sản xuất: 21ha (thủy sản 14,5 ha, thanh Long, ổi, nhãn, bưởi 6,5ha) - Năng suất/sản lượng: Thanh long 12 tấn, ổi 10 tấn, nhãn 10 tấn, bưởi diễn 30.000 quả, cá 70 tấn, - Lợi nhuận: 1,8 tỷ đồng - Số lao động: 15 - 20 LĐ thường xuyên (TB 6-8 triệu) Phúc lợi xã hội: - Tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân nghèo, quỹ ngày vì người nghèo và các ủng hộ khác.... - Hướng dẫn trên 65 hội viên về kỹ thuật - kinh nghiệm chăn nuôi - Giúp đỡ 3 hộ nghèo thoát nghèo - Giúp đỡ nhiều hộ trong Hội xây dựng mô hình chăn nuôi bò, nuôi trồng thủy sản… Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Năm 2020: Giấy khen của Chủ tịch UBND xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022. - Năm 2021: Giấy khen của BCH HND xã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. - Năm 2022: Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ: HTX sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chè - Diệp trà (trà xanh); Hồng trà (Trà đen) Bạch trà; (Trà trắng); Hoàng trà (Trà vàng) - Năng suất:/sản lượng: 3000kg chè búp tươi/ ngày - Giá thành: 400.000đ/kg đến 10.000.000đ/kg - Tổng doanh thu/năm: 4 tỷ đồng - Số lao động chủ yếu là phụ nữ Mông - Thu nhập bình quân NLĐ: 4,5 - 7 trđ/ người Danh hiệu thành tích đã đạt được: - Tháng 5/ 2022: HTX đã chính thức ký hợp đồng dài hạn với Công ty Nhật Bản - Năm 2019 – 2022: Tuyết Sơn Trà là sản phẩm được công nhận Ocop 4 sao cấp tỉnh - Năm 2016: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi tham gia HTX) - Năm 2019: + Bằng khen của BCH Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" - Năm 2022: + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã có thành tích xuất sắc, đạt "Công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái" + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu: đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Tuần Du lịch – Văn hoá Lai Châu năm 2022 + Giấy khen của BCH Hội Nông dân huyện Văn Chấn