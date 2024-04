TP.HCM triển khai chương trình tiếng Anh thực nghiệm: Chất lượng chuyên môn đặt lên hàng đầu

Tại TP.HCM, chương trình Tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được triển khai tại 2 trường tiểu học với 5 lớp từ năm học 2016 - 2017 đến nay.

Tăng trường, lớp tổ chức chương trình tiếng Anh thực nghiệm

Sau 8 năm triển khai, chương trình được mở rộng tại 45 trường tiểu học với tổng số lớp 501 lớp từ năm học 2023 – 2024. Cụ thể, quận 1 (7 trường), quận 3 (2 trường), quận 4 (4 trường), quận 6 ( 5 trường), quận 7 (6 trường), quận 10 (1 trường), quận 11 (1 trường), quận Gò Vấp (12 trường), quận Tân Bình (7 trường).

Học sinh Trường Tiểu học Phú Lâm học chương trình tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm. Ảnh: ICIC

Trong năm học này, chương trình đã triển khai giảng dạy dưới hình thức giáo viên Việt Nam giảng dạy trực tiếp với video của giáo viên nước ngoài tại 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về nội dung giảng dạy, chương trình Tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài được triển khai 2 tiết/1 tuần theo giáo trình Amazing Science & Math in My World do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành, Sở GDĐT TP.HCM phê duyệt. Trung tâm ngoại ngữ ICLC là đơn vị được Sở GDĐT cho phép triển khai hợp tác, giảng dạy chương trình trên tại các trường tiểu học dưới hình thức xã hội hóa giáo dục.

Chương trình giảng dạy tiếng Anh thông qua những hoạt động thực nghiệm của môn toán và khoa học. Thông qua việc được học tiếng Anh qua các thuật ngữ toán và khoa học, học sinh được rèn luyện và trải nghiệm qua những hoạt động thực nghiệm thực tế sau phần lý thuyết bài học. Chương trình được đánh giá định kỳ vào cuối học kì 1 và cuối học kì 2.

Chất lượng chuyên môn phải đặt lên hàng đầu

Chỉ đạo về việc thực hiện chương trình này, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, quan điểm của Sở GDĐT TP.HCM từ trước đến nay luôn yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục khi phối hợp thực hiện chương trình nhà trường nào thì cần phải lắng nghe phản hồi từ nhiều phía.

Theo đó, cứ mỗi cuối năm, các đơn vị phải lắng nghe sự nhận xét, phản hồi từ nhiều phía, như nhà trường, thầy cô, phụ huynh, học sinh… Những phản hồi này phải nghiêm túc tiếp thu, để sau đó có sự thay đổi, điều chỉnh về phương pháp, cân đối nội dung phù hợp với các em học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) trải nghiệm tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm với giáo viên nước ngoài. Ảnh: T.H

"Chúng ta phải làm sao nội dung chương trình ngày một bám sát, phù hợp hơn với học sinh, chương trình tốt hơn, có được niềm tin từ phía phụ huynh, nhà trường", ông Nguyễn Bảo Quốc chia sẻ.



Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM cũng yêu cầu, đơn vị triển khai đào tạo phải đảm bảo đúng định hướng của đề án phát triển nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh; đảm bảo đúng quy định, từ việc tuyển chọn nhân sự, tổ chức, phối hợp tổ chức tốt với nhà trường, đảm bảo tốt về chất lượng chuyên môn. Chất lượng chuyên môn phải đặt lên hàng đầu.

Báo cáo từ ICLC cho biết, trong năm học 2023 - 2024, đội ngũ giáo viên nước ngoài của Trung tâm là 61 giáo viên được Sở GD-ĐT TP.HCM thẩm định và cập nhật trên trang web (cập nhật tới tháng 2/2024). Trong đó, có 52 giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm.

Các giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh, Toán - Khoa học thực nghiệm có các bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, như bằng đại học, chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, TEFL…) và phải làm thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định.

Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ yêu cầu của mỗi bài dạy thực nghiệm, bên cạnh giáo viên đồng giảng tại trường, còn có các trợ giảng hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong các giờ học tại các lớp của trường tiểu học TP.HCM, đặc biệt các lớp đầu cấp.