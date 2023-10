Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023: Ấn tượng triển lãm đổi mới sáng tạo của CMC

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) diễn ra trong 5 ngày từ 28/10 đến 1/11 năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, NIC phối hợp với các đối tác uy tín tổ chức. Đây là một sự kiện lớn mang tầm quốc tế, quy tụ khoảng 300 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế. Cùng với Tập đoàn CMC còn có sự tham gia của nhiều chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, mạng lưới chuyên gia, trí thức, quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

CMC cam kết đồng hành cùng đổi mới, sáng tạo

Sáng 28/10, Triển lãm được tổ chức kết hợp cùng lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của NIC với sự có mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính và các đại biểu đã tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Đổi mới sáng tạo đang là xu thế tất yếu, là sự lựa chọn mang tính đột phá chiến lược đòi hỏi khách quan, ưu tiên hàng đầu ở nước ta. Việc khánh thành Trung tâm có vai trò ý nghĩa to lớn trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thể hiện rõ nét tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để phát triển."

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của NIC.

Một số doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ quốc tế lớn như: CMC, Viettel, Google, Samsung và các quỹ đầu tư như: ThinkZone, BK Holdings... sẽ có nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện VIIE 2023 và khánh thành cơ sở hoạt động mới của NIC tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.



Tham dự lễ cắt bằng khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động kêu gọi của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Theo đó, CMC cam kết sẽ là một trong các doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động đầu tư và phát triển đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam trở thành quốc gia hiện đại, lớn mạnh trên bản đồ công nghệ thế giới.

Đặc biệt, trong lễ khai mạc sáng nay, Viện Nghiên cứu Ứng dụng CMC (ATI) vinh dự được nhận giải thưởng Top 12 Giải pháp Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Vượt qua 758 giải pháp, sản phẩm chuyển đổi số được gửi tới từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải pháp CIVAMS do CMC ATI phát triển được đánh giá cao bởi khả năng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và đạt Giải thưởng chuyển dịch tương lai.

Giải pháp phân tích và quản lý hình ảnh thông minh CIVAMS được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ CMC phát triển và đưa vào triển khai từ 2019.

Trong 5 ngày tới, triển lãm sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 8 lĩnh vực trọng tâm của NIC, gồm: Nhà máy thông minh, Đô thị thông minh, Truyền thông số, Công nghệ môi trường, An ninh mạng, Công nghiệp bán dẫn, Hydrogen và Y tế. Đồng thời, bên lề Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như các hội thảo quốc tế về ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen, công nghiệp game; Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VVS); Ngày hội STEAM; Chương trình Better Choice;...



Thành công từ uy tín và công nghệ hiện đại

Năm nay, CMC mang đến VIIE 2023 những sản phẩm tiêu biểu được các đơn vị thành viên nghiên cứu và phát triển. Đây là thành quả của sự đầu tư về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong suốt 30 năm xây dựng Tập đoàn. Đặc biệt, Tập đoàn vinh dự khi được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu trong nước, quốc tế đến tham quan gian hàng.

Anh Lê Minh - CTO CMC TS tiếp đón các vị lãnh đạo cấp cao tại gian hàng triển lãm của Tập đoàn.

Các lãnh đạo và đoàn đại biểu thể hiện sự quan tâm lắng nghe đại diện của CMC là anh Lê Minh - CTO CMC TS giới thiệu về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ở 4 khối chủ lực gồm: Khối hạ tầng viễn thông, Khối Công nghệ & Giải pháp, Khối Kinh doanh Quốc tế và Khối Nghiên cứu & Giáo dục. Đồng thời khi trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mang tính tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo của CMC tại gian hàng, các vị lãnh đạo đều cho đánh giá cao.



CMC đã sử dụng song song hai hình thức: trưng bày sản phẩm vật lý kết hợp trình chiếu kỹ thuật cảm ứng với công nghệ motion graphic (đồ họa chuyển động) nhằm mang đến những trải nghiệm mới lạ, trực quan cho khách tham quan. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ ánh sáng được phát huy hiệu quả đã chạm tới đa giác quan của người tham gia. Thông qua đó, bức tranh toàn diện về một Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo đã khiến nhiều khách hàng cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Bà Nguyễn Kim Thanh, đại diện cho một doanh nghiệp tại Thái Nguyên chia sẻ: "Lần đầu đến tham dự Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo, tôi rất bất ngờ và ấn tượng trước gian hàng của CMC. Tôi nghĩ đây là gian hàng được đầu tư khá công phu, chi tiết từ hình thức đến sản phẩm. Bên cạnh đó, tôi thấy hệ thống sản phẩm của công ty rất đa dạng, xứng đáng là doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam".

Sau khi trải nghiệm Hệ thống nhận diện khuôn mặt CIVAMS – một sản phẩm sáng tạo của Viện ATI - với khả năng nhận diện chính xác lên tới 99%, lắng nghe thông số phân tích phục vụ cho các mục đích liên quan đến Thành phố an toàn, Tòa nhà thông minh và Thương mại thông minh, ông Hiroki Hatashi (62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) cho biết: "Trước đây tôi đã từng tìm hiểu về hệ thống này trên mạng Internet và nghĩ rằng, đây là một sản phẩm rất hay. Nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh rõ nét và số liệu chứng minh độ bảo mật cao, tôi đã rất bất ngờ vì chúng còn tuyệt vời hơn so với những gì tôi từng hình dung”.

Tại sự kiện, CMC cũng mang đến các giải pháp đột phá, được phát triển và tối ưu dựa trên 03 trụ cột công nghệ của chuyển đổi số là: Chính phủ số, Kinh tế số & Xã hội số. CMC đã trình diễn nhiều công nghệ thông minh do chính Tập đoàn phát triển. Nền tảng CMC Cloud được giới thiệu tại triển lãm với nhiều tính năng, dịch vụ cải tiến, giúp doanh nghiệp xây dựng nhà máy thông minh hiệu quả và nhanh chóng. Bằng lợi thế hạ tầng số có đường truyền và Data Center, CMC Cloud hiện nay đang phục vụ hàng chục ngàn doanh nghiệp Việt ‘lên mây’ và bắt đầu hành trình chuyển đổi số. Với kiến trúc chuẩn quốc tế, CMC Cloud cũng đảm bảo những yêu cầu khắt khe về thiết kế hệ thống và an toàn thông tin, tính ổn định và sẵn sàng mở rộng, tuân thủ các tiêu chí an toàn bảo mật hàng đầu.

Bộ giải pháp Nhận dạng văn bản mẫu kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Tự động hóa quy trình (RPA), Hợp đồng điện tử và Chữ ký điện tử của CMC TS cũng được nhiều khách hàng doanh nghiệp quan tâm. Bộ giải pháp mang đến nhiều trải nghiệm số mới mẻ cho người dùng khi mọi quy trình ký kết đều được thực hiện online, mọi lúc, mọi nơi qua đa dạng thiết bị từ máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại… mà vẫn đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tối đa. Thông qua hoạt động triển lãm, CMC đã góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Tại triển lãm, các sản phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong công nghệ của CMC thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm.

Đi đầu về dịch vụ ITO tại Việt Nam, CMC Global giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ vượt trội giúp cho các khách hàng trong và ngoài nước chuyển đổi số linh hoạt, hiệu quả. Các sản phẩm, giải pháp này không chỉ ghi dấu thành quả của CMC trong lĩnh vực phát triển giải pháp CNTT, mà còn là bước tiến trong công cuộc làm chủ công nghệ mới mà tập đoàn đã phát động và theo đuổi trong suốt những năm vừa qua. Với thế mạnh về dịch vụ đẳng cấp quốc tế, dẫn đầu làn sóng công nghệ mới, CMC Global rất tự tin trên hành trình trở thành công ty chuyển đổi số hàng đầu khu vực trong vòng 5 năm tới.



Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng giám đốc CMC, khẳng định: “Những sản phẩm công nghệ của CMC luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp được những sản phẩm luôn cập nhật công nghệ, không ngừng cải tiến, sáng tạo và hướng đến người dùng”.

"Triển lãm mang đến những sản phẩm, dịch vụ công nghệ hiện đại, có tính ứng dụng cao, được hàng triệu người tiêu dùng công nghệ quan tâm. Đây không chỉ là nơi kết nối các chủ thể của hệ sinh thái Việt Nam mà còn là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới trong việc trao đổi, chia sẻ những thành tựu đổi mới sáng tạo tiêu biểu", Ban tổ chức cho đánh giá./.