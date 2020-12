Triển vọng cho thuê văn phòng hạng A cuối năm 2020

Theo báo cáo của Savills, thị trường văn phòng Hà Nội tiếp tục gặp khó khăn từ làn sóng COVID-19 thứ hai do một bộ phận khách thuê có nhu cầu thu hẹp diện tích văn phòng. Số liệu cho thấy tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tăng mạnh lên mức 24,1%. Nguyên nhân đến từ hai yếu tố chính: do ảnh hưởng của Covid-19 và sự gia tăng mạnh nguồn cung mới. Mặc dù vậy, công suất thuê Quý 3/2020 tương đối bình ổn, đạt khoảng 90%, giảm 4% so với quý trước và 1% so với cùng kì năm trước.

Cũng theo Savills, trong dài hạn, Việt Nam vẫn là điểm đến tốt nhất tại khu vực Châu Á. So với các thành phố lớn khác, thị trường văn phòng tại Hà Nội được xem là thị trường tiềm năng và phục hồi nhanh sau đại dịch. Ông Lê Tuấn Bình, Trưởng Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội nhận định: "Tính đến thời điểm hiện tại, các yếu tố vĩ mô đang mở ra cơ hội "vàng" cho Hà Nội. Thị trường tiếp tục đón làn sóng doanh nghiệp nước ngoài mở rộng danh mục đầu tư vào Thủ đô". Nhờ sự phục hồi bền vững sau đại dịch, Hà Nội được đánh giá là điểm đến tiềm năng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dòng vốn FDI đầu tư vào Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh một loạt hiệp định thương mại tự do được ký kết, bao gồm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020.

Bên trong tòa nhà TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh – một trong số văn phòng hạng A cao cấp tại Hà Nội

Trước tình trạng đó, các văn phòng hạng A cao cấp có chính sách hỗ trợ khách hàng linh hoạt trở thành điểm ngắm sáng giá cho các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư muốn đặt trụ sở văn phòng tại thị trường tiềm năng Hà Nội.

TNR Tower- điểm đến sáng giá cho doanh nghiệp lớn vào thị trường Thủ đô

Là một trong những toà nhà hạng A đầu tiên tại Hà Nội áp dụng nhanh chóng và kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách thuê, tòa nhà TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh do Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL làm chủ đầu tư được giới chuyên gia đánh giá là "ứng cử viên tiềm năng" cho các doanh nghiệp lớn trong công cuộc tìm kiếm mặt bằng văn phòng cao cấp tại trung tâm thủ đô.

Sở hữu vị trí đắc địa tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, tiếp giáp với quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, TNR Tower sở hữu liên kết vùng thuận tiện khi bao quanh bởi tổ hợp các trung tâm - văn phòng hành chính, khách sạn 5* và các dự án, tòa nhà đẳng cấp. TNR Tower còn gây ấn tượng nhờ sở hữu hệ sinh thái tiện ích bên trong tòa nhà như café, giáo dục, văn phòng sáng tạo,…

Với thiết kế khối đế từ tầng 1 đến tầng 6 dành riêng cho các tiện ích chung như sảnh đón, khu café, nhà hàng, trung tâm thương mại Vincom, ngân hàng Maritime Bank, hầu hết nhu cầu mua sắm, giải trí cũng như giao dịch của nhân viên các doanh nghiệp trong tòa nhà đều được đáp ứng nhanh chóng.

TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh

Tại TNR Tower, mọi trải nghiệm về tiện ích và không gian đều được chú trọng phát triển. Sở hữu hệ thống 11 thang máy được phân luồng thông minh với nhân công vận hành thang trong giờ cao điểm, tòa nhà đã giúp tối ưu thời gian di chuyển của phần lớn nhân viên đến văn phòng mỗi ngày. Bên cạnh đó, 4 tầng hầm đỗ xe hiện đại luôn sẵn sàng đảm bảo đủ chỗ để xe cho toàn bộ nhân viên. Với thiết kế chú trọng không gian mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, đề cao tính độc đáo, sáng tạo, mỗi ngày đi làm là một ngày đáng chờ mong với từng nhân viên tại TNR Tower.

Sở hữu ưu thế vượt trội về chính sách giá, vị trí "vàng" hiếm có, cơ sở vật chất, quản lý và vận hành chuyên nghiệp, TNR Tower Nguyễn Chí Thanh đang trong "tầm ngắm" của những doanh nghiệp nước ngoài, nhà đầu tư lớn muốn đặt trụ sở tại Hà Nội.