Triệt phá đường dây ma túy tổng hợp từ TP.HCM về Đà Nẵng

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng và thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Quang Thìn (31 tuổi, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10, thông tin về đường dây ma túy do Thìn đứng ra tổ chức đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng theo dõi, phối hợp cùng Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Thìn và Ngô Văn Truyền (38 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) từng có thời gian quen biết nhau nên Truyền ngỏ ý muốn lấy ma túy về bán. Truyền rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Lộc cùng ra Đà Nẵng để lấy ma túy.

Đến chiều 10/11, tại địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), các trinh sát đã tiến hành mật phục và bắt quả tang khi Thìn, Truyền, Lộc vừa thực hiện xong giao dịch ma túy.

4.000 viên thuốc lắc bị thu giữ.

Khám xét trên xe ô tô của các đối tượng, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện 4.000 viên thuốc lắc được các đối tượng cất giấu tinh vi.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.