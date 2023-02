Triệt phá nhóm cướp giật

Sáng 3/2, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng nai cho biết vừa bắt giữ 9 đối tượng trong băng nhóm cướp giật tài sản xuyên Đồng Nai - TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra xử lý băng nhóm này.

Triệt phá băng nhóm cướp giật. Ảnh minh hoạ

Nhiều tháng qua, trên địa bàn Nhơn Trạch, Đồng Nai liên tiếp xảy ra trước tình trạng xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương rà soát, điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án, trả lại sự bình yên trên địa bàn.

Qua truy xét, công an lần lượt bắt giữ 9 đối tượng độ tuổi khoảng trên 20 là những kẻ cộm cán tham gia băng nhóm cướp giật tài sản này. Các đối tượng khai nhận đã dùng xe Exciter 135, gắn biển số giả thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường gồm dây chuyền, túi xách, điện thoại…

Giai đoạn từ đầu năm 2022 đến hết tháng 1/2023 các đối tượng này đã gây ra trên 40 vụ cướp tài sản thuộc hai địa bàn Đồng Nai và TP.HCM. Đặc biệt nhóm này thường dàn thành nhóm để đi "săn mồi" và có kẻ “cắt đuôi” nên khi xảy ra cướp, bị hại khó truy đuổi.

Trong đó, tại Đồng Nai đối tượng chọn khu vực đường vắng vẻ, ít người qua lại để cướp tài sản nhằm dễ tẩu thoát; còn tại TP.HCM các đối tượng hoạt động khá manh động, chúng thực hiện hành vi trên các tuyến đường lớn như đường Mai Chí Thọ, gần cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn.

Cũng theo Công an huyện Nhơn Trạch để nhanh chóng làm rõ hành vi, nội dung vụ án, sớm đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử trước pháp luật cũng như có cơ sở trao trả tài sản cho người bị hại, công an huyện mong muốn các bị hại đến cơ quan công an để trình báo về việc bị cướp giật tài sản.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra vụ án.