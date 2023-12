Triệt xóa băng "tuổi teen" mình đầy xăm trổ, gây hàng loạt vụ cướp giật ở TP.HCM

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa thành công 1 băng nhóm tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.



Qua điều tra, ngày 8/12, tại trước căn nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Nguyễn Văn Minh Hoàng (SN 2006, ngụ quận Tân Bình) và N.P.P (SN 2009, ngụ quận Tân Bình) đã giật 1 điện thoại hiệu Samsung của ông D.T.K (SN 1978, ngụ quận Tân Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 21/11, ông D.H.K (SN 1964, ngụ quận Tân Phú) đã bị N.D.T (SN 2009) và N.P.P giật điện thoại trên đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình.

Sau đó, 2 đối tượng đem đi bán điện thoại của ông K tại cửa hàng ở chung cư Bàu Cát 2, rồi tiếp tục trộm 2 điện thoại iPhone 11 và iPhone XS Max.

Để thực hiện vụ cướp giật tài sản này, 3 đối tượng gồm N.T.M (SN 2009, ngụ quận Tân Bình), V.M.Q (SN 2007, ngụ quận 6) và N.T.B.K (SN 2011, ngụ quận Tân Bình) lái xe máy theo T và P để cản địa khi bị chống trả hoặc người dân truy đuổi.

Thấy các đối tượng hoạt động phạm tội theo nhóm với thủ đoạn liều lĩnh, thời gian gây án liên tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và quận Tân Bình, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan, khẩn trương xác minh, bằng mọi cách truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để người dân an tâm.

Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, hôm 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ án trên; ngoài ra còn khai nhận cùng đồng phạm thực hiện 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Tân Bình.

Sau khi cướp giật tài sản, các đối tượng đều đem bán cho Nguyễn Văn Thạo (SN 1988, ngụ quận Tân Bình).

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thạo, thu giữ nhiều điện thoại di động và tang vật khác có liên quan vụ án.