Triệu tập người đánh cụ bà F0 83 tuổi khi bị nhắc mở nhạc karaoke quá lớn

Ngày 4/3, Công an xã Tân Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, đã triệu tập Nguyễn Văn Đạt (41 tuổi, trú thôn Tiên Hội, xã An Tiến) lên làm việc để làm rõ hành vi hành hung hai phụ nữ.



Bà Hội bị thâm tím, rách chân tay sau vụ việc. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp

Theo nhà chức trách, tối 2/3, Đạt tổ chức liên hoan tại xưởng làm nội thất Minh Thành, thôn Tiên Hội.



Những người tham dự buổi tiệc này hát karaoke với âm lượng lớn.

Do nhà ở sát và đang mắc Covid-19, bà Nguyễn Thị Hội (83 tuổi) cùng chồng nhắc nhở nhóm người trên. Bị ý kiến, Đạt chửi bới lại.

Con gái bà Hội là Ngô Thị Hảo (40 tuổi) cho biết một lúc sau, Đạt đi xe máy qua, đạp cánh cổng đang khóa rồi xông vào nhà hành hung hai mẹ con bà.

Ông ta đấm, đá, tát liên tục và vật bà Hảo ngã đập đầu xuống đất. Người này còn lấy khúc cây (bà Hảo dùng phơi quần áo) đánh nhiều lần vào tay, chân cụ bà 83 tuổi xong mới rời đi.

Vụ việc khiến bà Hội bị sưng phù nề ở ngực, bụng, thâm tím, xây xước, chảy máu ở chân, tay và nhập viện cấp cứu. Con gái bà bị chảy máu mũi, tay xước và sưng ở phần đầu.

Sau khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra. "Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc và sẽ chuyển cho Công an huyện An Lão xử lý", vị chỉ huy Công an xã Tân Tiến nói.