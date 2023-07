Triệu Trường Quân là ai mà Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt phải kính nể?

Kiện tướng - kỷ lục gia từng chiến Chân Tử Đan phải bái sư

Tờ báo Cunman (Trung Quốc) từng có bài viết với tiêu đề: “Hồng Kim Bảo từng bó tay trước anh ta, Lý Liên Kiệt không thể đánh bại anh ta, Chân Tử Đan là học trò của anh ta, người này là ai?”. Nhân vật được nhắc tới trong bài viết này không ai khác chính là Triệu Trường Quân – người từng có 10 năm liên tiếp là kiện tướng quốc gia môn wushu của Trung Quốc.



Theo Cunman, ở Trung Quốc có ba ngôi sao võ thuật được đánh giá cao bậc nhất gồm Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan và Hồng Kim Bảo. Đây đều là những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ rất lớn và từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn ở Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, nếu xét thuần túy về trình độ võ thuật, cả ba người này đều thua xa Triệu Trường Quân.

Triệu Trường Quân – người từng vô địch wushu Trung Quốc đúng 10 năm liên tiếp từ 1978-1987.

Triệu Trường Quân sinh năm 1960. Ông luyện võ từ rất sớm, khi mới lên 6 tuổi. Nhờ những tố chất đặc biệt, Triệu Trường Quân được đào tạo chuyên nghiệp ở đội tuyển wushu trẻ quốc gia từ năm lên 10 tuổi. Năm 12 tuổi, ông đã đoạt HCV giải vô địch taolu toàn Trung Quốc.



Trong suốt sự nghiệp là một VĐV, Triệu Trường Quân từng giành vô số danh hiệu ở Trung Quốc và thế giới, trong đó có 54 tấm HCV ở các giải quốc tế về taolu và cả một số ít danh hiệu vô địch tán thủ. Người hâm mộ thậm chí còn đặt biệt danh “Ông vua của những nhà vô địch” để ca ngợi Triệu Trường Quân.

Theo website Masteringwushu.com từng ca ngợi về tài năng và kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Triệu Trường Quân: “Tốc độ và sức mạnh của Triệu Trường Quân là hoàn hảo. Triệu Trường Quân là nhân vật vô cùng hiếm hoi từng trở thành kiện tướng quốc gia suốt 10 năm liên tiếp, từ 1978 đến 1987. Cho đến nay, kỷ lục đó vẫn chưa bị phá vỡ ở làng võ thuật Trung Quốc.

Sau khi giải nghệ, sư phụ Triệu đã trở thành một HLV nổi tiếng thế giới. Từ năm 1991, một học viện wushu mang tên Triệu Trường Quân đã được thành lập với 5000 học viên nội trú hàng năm, từng đào tạo ra vô số nhà vô địch wushu quốc gia và quốc tế trong những năm qua”.

Triệu Trường Quân chụp cùng Hồng Kim Bảo và người học trò Chân Tử Đan.

Điều đặc biệt, Triệu Trường Quân từng đảm nhận vai trò làm cố vấn võ thuật cho một số tác phẩm điện ảnh ở Trung Quốc. Theo Cunman, Chân Tử Đan cũng từng phải bái Triệu Trường Quân làm thầy. Sau đó, Chân Tử Đan tập luyện dưới sự hướng dẫn của Triệu Trường Quân trong khoảng hơn 1 năm và học được thêm nhiều kỹ năng về kungfu.



“Có thể khẳng định rằng một phần lớn võ thuật của Chân Tử Đan là do được học từ Triệu Trường Quân. Triệu Trường Quân là nhân vật đóng vai trò rất quan trọng với những thành công trong suốt sự nghiệp của Chân Tử Đan” – Cunman viết.

Không chỉ Chân Tử Đan hết mực tôn trọng Triệu Trường Quân mà Hồng Kim Bảo cũng đặc biệt ngưỡng mộ vị võ sư họ Triệu. Theo Cunman, Hồng Kim Bảo từng nhiều lần thuyết phục Triệu Trường Quân hợp tác để cùng sản xuất một số bộ phim bom tấn nhưng Triệu Trường Quân luôn “từ chối một cách lịch sự”.

Giữa Triệu Trường Quân với Lý Liên Kiệt cũng từng có mối liên hệ với nhau. Có một lần, sau khi quay xong bộ phim “Thiếu Lâm Tự”, Lý Liên Kiệt đã bày tỏ nguyện vọng muốn được giao đấu với Triệu Trường Quân. Họ Triệu đồng ý.

Sau đó, hai người đã giao đấu theo hình thức mặc áo giáp để tính điểm. Kết quả, Triệu Trường Quân với tốc độ và sự chính xác cao hơn đã là người giành chiến thắng.

Triệu Trường Quân được đánh giá cao hơn Lý Kiệt Kiệt về khả năng võ thuật.

Học võ vì yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt

Triệu Trường Quân sinh tại huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Website Masteringwushu.com từng đăng tải cuộc phỏng vấn cùng Triệu Trường Quân. Ông tiết lộ về lý do ban đầu để ông tập luyện võ thuật:

“Ban đầu, tôi tập wushu chỉ để mạnh hơn. Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ rất yếu đuối. Tôi nhớ rằng mình từng đánh lộn với những đứa trẻ khác và tôi thường thua cuộc. Chính vì thế, tôi đã tìm đến võ thuật để rèn luyện và lựa chọn môn wushu.

Tôi đã thuyết phục cha cho đi học wushu để trở nên mạnh mẽ hơn và cha tôi đã đồng ý. Lúc đó, tôi luôn tâm niệm rằng phải luyện võ thật chăm chỉ để học cách chiến đấu.

Ngày ấy, HLV đã dạy tôi từng động tác nhỏ một cách rất cặn kẽ, những ứng dụng của nó, mục đích để tấn công hoặc phòng thủ. Nếu tôi không thực hiện chính xác một động tác, tôi sẽ bị HLV đánh bằng gậy“.

Triệu Trường Quân được đào tạo chuyên nghiệp từ năm lên 10 tuổi.

Triệu Trường Quân cũng kể lại một kỷ niệm có liên quan tới Lý Liên Kiệt từ thập niên 1970 sau khi ông đã trở thành một VĐV wushu chuyên nghiệp:



“Vào những năm 1970, Lý Liên Kiệt và tôi luôn là đối thủ của nhau. Anh ấy giành được nhiều danh hiệu sớm hơn tôi. Khi đó, tôi thường phải là người đứng thứ hai sau anh ấy.

Thế nhưng, tôi không thể hài lòng với điều đó. Một VĐV chuyên nghiệp luôn phải đặt mục tiêu rằng mình sẽ trở thành nhà vô địch giỏi nhất. Điều đó khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi luôn chiến đấu hết mình để trở thành người số 1.

Tôi vẫn nhớ như in về một giải đấu từ năm 1978. Các trọng tài sau khi chấm điểm đã nói rằng ngón tay út của tôi hơi cách xa so với các ngón tay còn lại và đó là lý do khiến tôi bị trừ điểm. Nếu tôi không mắc phải lỗi đó, điểm số cuối cùng của tôi có lẽ là cao hơn Lý Liên Kiệt. Cuối cùng, Lý Liên Kiệt đã hơn tôi 0,05 điểm và anh ấy trở thành nhà vô địch còn tôi chỉ ngậm ngùi giành Á quân.

Với tôi, đó là một bài học đắt giá. Đó cũng là lý do khiến tôi luôn phải hết sức cẩn thận trong quá trình tập luyện và thi đấu, từ những động tác nhỏ nhất. Chính điều đó đã giúp tôi liên tục vượt qua Lý Liên Kiệt để trở thành nhà vô địch ở những năm sau đó“.

Triệu Trường Quân có nhiều đóng góp cho việc phát triển môn wushu ở Trung Quốc và thế giới.

Triệu Trường Quân có một quan điểm hoàn toàn khác về võ thuật so với Lý Liên Kiệt hay một số ngôi sao võ thuật ở Trung Quốc. Ông quan niệm rằng tuy là một VĐV chủ yếu thiên về võ biểu diễn nhưng bản chất của võ thuật vẫn phải là tính chiến đấu. Thế nên với một người tập luyện wushu thực sự thì việc tập taolu (võ biểu diễn) và tán thủ (võ đối kháng) luôn phải được song hành với nhau.



“Mọi người vẫn biết rằng tán thủ và taolu là hai nhánh khác nhau của wushu. Đa phần các VĐV chỉ tập chuyên một trong hai nhánh này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia wushu thực sự, bạn sẽ phải tập luyện cả hai.

Đó là cách để trở thành một chuyên gia xuất sắc. Sẽ là rất thiếu nếu bạn chỉ tập taolu mà không biết gì về các phương pháp chiến đấu khác. Điều đó chẳng khác gì bạn đang đi bằng một chân chứ không phải hai chân”.

Với những triết lý riêng và bằng tài năng của mình, Triệu Trường Quân đã giành vô số danh hiệu trong suốt sự nghiệp mình. Mặc dù phần lớn danh hiệu của ông đều thuộc về taolu (võ biểu diễn) nhưng Triệu Trường Quân còn được đánh giá cao ở cả khả năng đối kháng do ông tập luyện tán thủ và một số môn võ khác trong nhiều năm.

Sau khi giải nghệ, ông không đi theo con đường của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh… để trở thành một diễn viên điện ảnh dù từng nhận được nhiều lời mời. Thay vào đó, ông lựa chọn con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp. Ông từng đảm nhận vai trò làm Phó Chủ tịch Hiệp hội wushu tỉnh Thiểm Tây và là người đứng đầu của học viện wushu nổi tiếng thế giới mang chính tên của ông.