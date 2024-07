Ngày 24/7, trang Sina đưa tin về sự xuất hiện của nữ diễn viên Triệu Vy tại sân bay Bắc Kinh sau chuyến du lịch Vân Nam. Khoảnh khắc Triệu Vy tươi cười chào hỏi người hâm mộ và bông đùa về việc không mang hành lý đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Nữ diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách" xuất hiện trẻ trung, phong cách và đặc biệt tâm trạng của cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những biến động tài chính gần đây.

Triệu Vy trở lại xinh tươi như hoa, "phớt lờ" bê bối tài chính

Theo Sina, dù tài sản của Triệu Vy liên tiếp bị đóng băng, gần đây nhất là một phần vốn khoảng 5 triệu NDT (690.741 USD) trong công ty "Hebao Entertainment Group Co., Ltd." nhưng cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vẻ ngoài rạng rỡ. Tuy nhiên, so với khối tài sản khổng lồ mà Triệu Vy và chồng cũ - thương gia Huỳnh Hữu Long từng sở hữu thì con số này được cho là không đáng kể.

Triệu Vy xuất hiện trẻ trung tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Sina.

Sự xuất hiện này của Triệu Vy đã làm dấy lên nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ về việc cô không thể trở lại hoạt động nghệ thuật. Nhiều người đã so sánh trường hợp của Triệu Vy với Phạm Băng Băng, một ngôi sao khác cũng từng bị phong sát vì trốn thuế. Trong khi Phạm Băng Băng đã tìm được hướng đi mới tại châu Âu, Đông Nam Á và thậm chí là Hàn Quốc thì Triệu Vy vẫn chưa có cơ hội quay trở lại với ánh đèn sân khấu.

Dù vậy, hình ảnh Triệu Vy vui vẻ, lạc quan tại sân bay Bắc Kinh đã phần nào xoa dịu nỗi lo lắng của người hâm mộ. Hy vọng rằng trong tương lai, nữ diễn viên tài năng này sẽ có cơ hội trở lại và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Triệu Vy sinh ngày 12/3/1976 tại Vu Hồ, Trung Quốc, là một nữ diễn viên, doanh nhân, đạo diễn, nhà sản xuất và ca sĩ nổi tiếng. Cô được biết đến rộng rãi qua vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách" (1998), đưa tên tuổi cô vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu châu Á.

Sau thành công của "Hoàn Châu Cách Cách", Triệu Vy tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình khác như: "Tân dòng sông ly biệt" (2001); "Họa bì" (2008); "Mẹ hổ bố mèo" (2015)... Cô không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ mà còn gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Kim Kê; Giải Bách Hoa; Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông...

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Triệu Vy còn lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn với tác phẩm đầu tay "Gửi tuổi thanh xuân" (2013) và sản xuất phim. Bên cạnh đó, cô cũng là một ca sĩ tài năng với nhiều album được yêu thích.