Trinh sát kể chuyện: Sự thật phơi bày, cha vợ nhận tội thay con gái đánh chết chàng rể

Án mạng chấn động thủ phủ thanh long Nắng nóng buổi trưa ngày 26/6/2023 làm cho bầu không khí càng trở nên oi bức, ngột ngạt khó chịu ở thủ phủ vùng chuyên canh cây thanh long thuộc ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Thông tin nóng cha vợ ra tay sát hại chàng rể phút chốc lan nhanh làm ai cũng bàng hoàng, bán tín bán nghi. Bởi từ trước đến giờ, gia đình này ít có tai tiếng hoặc mích lòng với làng xóm. Nhiều người vẫn cho đó là "tin vịt" nên tò mò rủ nhau xem thử. Ngôi nhà tường của đôi vợ chồng trung niên nằm khuất sau hàng dừa, có con lộ đan nối liền khu dân cư. Tận mắt nhìn thấy thi thể, ai cũng giật mình tự đặt câu hỏi, vì sao anh Đầy bị đánh chết, thủ phạm vụ này là vợ hay cha vợ? Hiện trường nơi xảy ra án mạng làm anh Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) tử vong tại chỗ. Ảnh: Thiên Long Báo cáo ban đầu của công an, khoảng 9 giờ, chị Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh) có mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi, sống chung nhà tại ấp 5, xã Hiệp Thạnh). Anh Đầy vào phòng lấy toàn bộ quần áo, giấy tờ ra đốt, sau đó cầm búa ra sân xô xát đẩy vợ té ngã rơi cái búa xuống nền đất. Chứng kiến con mình bi hành hung, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, cha của chị Hồng) chạy tới cầm vật cứng đập nhiều cái vào sau gáy khiến anh Đầy bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ. Hơn 12 giờ cùng ngày, ông Khỉ cùng con gái là chị Hồng ra công an xã khai báo, ông tự nhận tội chính mình là thủ phạm gây ra án mạng. Tiếp cận nhanh hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Long An cùng Công an huyện Châu Thành khẩn trương khám nghiệm tử thi, ghi nhận khá chi tiết các vết đập phía sau gáy được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Khu vực xung quanh ngôi nhà, trước sân chỉ có một số bụi tro của giấy tờ vừa đốt, nhiều vết máu đọng khô, ngoài ra không có bất cứ hành động nào kháng cự quyết liệt giữa nạn nhân và nghi phạm làm xáo trộn đồ đạc. Chứng minh ngoại phạm của cha vợ Xem đi, xem lại báo cáo ban đầu, điều tra viên và trinh sát Cảnh sát hình sự tỉnh Long An tập trung một chi tiết: Tại sao cả hai cùng ra công an đầu thú, ông Khỉ lại thừa nhận giết chàng rể? Từng nội dung trong lời khai của chị Hồng gần trùng khớp với cha ruột về thời gian, diễn biến hai vợ chồng đánh nhau. Ông Khỉ là người thứ ba ra tay khi con rể đang ôm vật con gái dưới nền đất. Xem xét bản vẽ toàn bộ khu vực hiện trường, cảnh sát cảm thấy có điều bất ổn nên quyết định kiểm tra lời khai để chứng minh rõ hành vi phạm tội của ông Khỉ. Kinh nghiệm nhiều năm tham gia đấu tranh các chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, án truy xét, trinh sát hình sự đã đúc kết nhiều bài học quý báu quá trình thu thập chứng cứ. Nhiệm vụ là phải tìm được vật chứng, lời khai nhân chứng, nghi phạm... để xác định đâu là đầu mối, từ đó củng cố tài liệu bắt giữ đối tượng xử lý đúng người, đúng tội. Báo cáo ban đầu của công an, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) tự thú cầm búa đánh chêt con rể. Ảnh: Thiên Long Chàng rể tử vong, cha vợ thú tội. Bản tự khai của ông Khỉ thể hiện rõ hành vi phạm tội là lỗi của mình để cứu con gái đang bị chồng "vật" dưới nền đất, có khả năng bị đánh chết? Liên tục làm việc nhiều giờ, lời khai của cha ruột và con gái bắt đầu có những mâu thuẫn không trùng khớp. Ông Khỉ cho rằng, hai tay con rể đang ôm vật con gái ông làm rơi cái búa ra ngoài. Nhìn thấy nguy hiểm, chỉ tích tắc từ nhà ông chạy ra chụp lấy vật cứng chém vào đầu nạn nhân. Đi sâu phân tích dấu vết trên thi thể nạn nhân và lời khai, lúc này ông Khỉ cùng chị Hồng đều tỏ ra lo lắng, sau đó lúng túng. "Ở tuổi đã 83, sức khỏe không còn khỏe thì làm thế nào chạy từ nhà ra và cầm búa đập liên tục?". Câu hỏi này làm ông Khỉ giật bắn người. Án tử hình kẻ giết người làm nghề xe ôm trong vườn mít để cướp tài sản Mồ hôi bắt đầu thấm ướt áo, hai bàn tay cứ nắm chặt vào nhau, miệng lắp bắp. Ở một phòng làm việc khác, chị Hồng gần như không còn đôi co chối tội, sau đó tự thú tội: "Chính tôi đánh chết chồng". Ông Khỉ cuối cùng thừa nhận, sau khi con rể tử vong do nhiều nhát búa trúng vào phía sau đầu, ông bàn bạc với con gái để cha ra công an nhận tội thay con để chị Hồng ở nhà nuôi cháu ngoại còn nhỏ tuổi. Nghi phạm Hồng cúi đầu khai sự thật, tự tay cầm búa đánh chết chồng, còn cha ruột không hề liên quan án mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, vụ án được làm sáng tỏ, đối tượng phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do cá nhân gây ra. Bằng biện pháp nghiệp vụ cùng nguồn tin của nhân dân, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng tưởng chừng như rơi vào bế tắc cuối cùng công an cũng đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Vụ án này, dấu vết trên cơ thể nạn nhân đã tố cáo kẻ trực tiếp thực hiện.



