Đề nghị truy tố 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận vụ án nhóm golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc (ngày 17/8). Nhóm người này gồm nhiều người bị bắt quả tang chơi poker ăn tiền trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải golf tại sân Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).

Trong vụ án này tổng cộng có 45 người bị khởi tố nhưng một số đang bỏ trốn nên tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ đề nghị Viện kiểm sát truy tố 37 người về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; trong đó có 3 người bị đề nghị truy tố cả 2 tội.

Cảnh sát bắt quả tang vụ đánh bạc tại sân golf Vĩnh Phúc.

Đa phần các bị can đều là doanh nhân "tầm cỡ", gồm 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf gồm Lê Hùng Nam (SN 1974, ở Hà Nội) và Trần Thanh Tú (SN 1969, ở TP.HCM).

Các bị can khác có Thái Tấn Dũng (SN 1968), từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Đặng Đình Hậu (SN 1873), cựu thành viên Hội đồng quản trị VGS Group; Nguyễn Công Đức (SN 1987), doanh nhân về công nghệ thông tin; Nguyễn Hồng Thái (SN 1973), doanh nhân tại Hà Nội…

Có 5 người bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm Trần Anh Linh (SN 1976), Giám đốc Công ty Trần Lê Gia; Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, ở Bến Tre); Trần Thị Thanh Thủy (SN 1996, ở TP.HCM); Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, ở An Giang) và Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, ở TP.HCM).

Theo kết luận điều tra, một số golfer ở TP.HCM thường xuyên đánh bạc hình thức poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân (đang bỏ trốn) tại số 42/2, Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM). Bị can Nguyễn Thị Thu Kiều là người được thuê chia bài.

Kiều còn liên hệ nhóm của Trần Anh Linh để cùng nhau chơi poker, địa điểm tại nơi ở của một trong số những người tham gia.

Tháng 3/2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc với tuyển golf miền Nam tại sân Đầm Vạc (Vĩnh Phúc).

Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh (đội phó tuyển golf miền Nam) đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.

Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư (thư ký của Hiệp hội golf miền Nam) liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu.

Khuya 20/3, cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện các bị can đang chơi Poker tại 2 bàn, thu tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định một số bị can còn 8 lần đánh bạc tại TP.HCM. Những lần này đa phần đều diễn ra tại văn phòng của Nguyễn Quang Nhân.

Giết người do mâu thuẫn lúc nhậu

Ngày 19/8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ngụ Phú Nhuận) để điều tra xử lý theo pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: CAND

Khuya 18/8, Dũng cùng anh N.T.B (SN 1997, ngụ Phú Nhuận) ngồi nhậu tại một quán trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận. Trong lúc "chén chú chén anh" thì giữa Dũng và B xảy ra mâu thuẫn, B cầm ly bia tấn công vào mặt Dũng làm Dũng bị chảy máu. Người trong quán can ngăn, Dũng bỏ về.



Bực tức vì bị đánh, về đến nhà Dũng lấy con dao phóng lợn ra quán tìm B trả thù. Dũng dùng dao tấn công B khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Dũng đem hung khí cất giấu ở nhà một người quen.

Sợ B chết, Dũng quay lại quán chở đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng B không qua khỏi. Công an quận Phú Nhuận điều tra và bắt giữ Dũng ngay trong đêm.

Lý do nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bị kỷ luật năm 2022 do có vi phạm liên quan Công ty Việt Á. Vị này nghỉ hưu hồi tháng 5/2023 và không bị xử lý hình sự trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á.

Theo kết luận điều tra vụ Việt Á mới được Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành, ông Nguyễn Trường Sơn là người ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm của Việt Á. Đây là nhiệm vụ của cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhưng lúc đó, Bộ Y tế phân công ông Sơn cấp đăng ký lưu hành với các sinh phẩm xét nghiệm.

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án Việt Á.

Năm 2020, bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình đề xuất, ông Sơn đã ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời cho test xét nghiệm của Việt Á. Sau đó, Thứ trưởng này tiếp tục cho lưu hành chính thức.

Khai với cơ quan điều tra, ông Sơn thừa nhận Công ty Việt Á chưa đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành. Tuy vậy, ông ký cho lưu hành tạm thời nhằm kịp có test xét nghiệm phục vụ phòng chống Covid-19.

Nguyên Thứ trưởng này nêu thêm lý do: "Nhận thức pháp luật hạn chế, không được theo dõi về quy trình thẩm định nên chưa tiếp cận hồ sơ của Công ty Việt Á". Do vậy, ông Sơn không nhận thức được doanh nghiệp này không đủ điều kiện đăng ký lưu hành test xét nghiệm.

Về việc ký quyết định cấp số lưu hành chính thức cho Việt Á, ông Sơn khai Hội đồng tư vấn và Vụ Trang thiết bị và Công trình có báo cáo thể hiện doanh nghiệp đủ điều kiện cấp số.

Ông Sơn khi đó biết Việt Á còn thiếu một số điều kiện nhưng do "tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khẩn cấp" lại thêm Chính phủ chỉ đạo khẩn trương có sinh phẩm phòng, chống dịch nên ông vẫn ký quyết định cấp số lưu hành chính thức.

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định không được hưởng lợi từ Phan Quốc Việt hoặc Công ty Việt Á; không có động cơ cá nhân khi ký các quyết định liên quan doanh nghiệp này.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của ông Sơn giúp Công ty Việt Á kinh doanh, thu lợi trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước nên có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ông Sơn không phải người có nhiệm vụ thường xuyên cấp số lưu hành (thuộc lĩnh vực của cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường); không có động cơ vụ lợi; không thỏa thuận làm lợi cho Công ty Việt Á…

Cơ quan điều tra do vậy căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 Bộ luật Hình sự và điểm b, khoản 3, Điều 5 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán để miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Trường Sơn.

Bắt nguyên Chủ tịch và Bí thư xã bán đất trái quy định

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), đơn vị đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ công tác tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, để điều tra về tội "Lạm quyền trong thi hành công vụ".

4 bị can bị khởi tố gồm ông Nguyễn Văn Năm (64 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành; ông Nguyễn Văn Định (67 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành; ông Nguyễn Văn Thạch (63 tuổi), nguyên kế toán trưởng và ông Nguyễn Vĩnh Chinh nguyên là cán bộ địa chính xã (cả 4 người đến thời điểm bị khởi tố đã nghỉ hưu).

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm quyền trong thi hành công vụ". (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2004 - 2015, 4 bị can trên đã tiến hành bán 56 lô đất với tổng diện tích với khoảng 4.317m² đất các loại trên địa bàn xã.



Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Năm đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác thực hiện việc bán đất trên địa bàn xã, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 111 triệu đồng.

Việc làm của các bị can đã gây hậu quả nghiêm trọng làm cho quỹ đất của địa phương bị hao hụt và làm cho các quy định của pháp luật về đất đai không được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Theo khai nhận của các bị can trong vụ án, số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp nộp vào kho bạc, nhằm mục đích rút được 100% số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới cho địa phương.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

2 bé sơ sinh sinh đôi bị bỏ rơi ven đường

Sáng 19/8, lãnh đạo UBND xã Hợp Lý (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vào khoảng 4h sáng 18/8, người dân thôn Độc Lập (xã Hợp Lý) đi thể dục thì phát hiện hai bé trai sơ sinh bị bỏ ở ven đường, kèm mảnh giấy ghi "do điều kiện người thân không nuôi được, ai nhặt được xin nuôi đỡ, sau bố mẹ cháu không tìm lại".

Sau đó, người dân đã trình báo với chính quyền địa phương.

Một gia đình ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm đơn xin chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu bé bị bỏ rơi ven đường. Nguồn: Dân Trí

Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Lý đã lập biên bản và đưa hai bé trai tới trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Bước đầu, xác định đó là hai bé trai sinh đôi, được khoảng hai ngày tuổi. Một cháu nặng 2kg, cháu còn lại nặng 2,1kg. Hiện sức khỏe của hai bé rất tốt.

Lãnh đạo xã Hợp Lý cho hay hiện một gia đình ở địa phương bị hiếm muộn 20 năm, có điều kiện kinh tế và khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh đã làm đơn gửi UBND xã xin chăm sóc hai bé trai sinh đôi nói trên. Tạm thời, chính quyền đã bàn giao hai bé cho gia đình này chăm sóc.