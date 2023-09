Trịnh Thăng Bình phủ nhận tin đồn liệt nửa mặt, xin lỗi về "những bất cập không nên xảy ra"

Trịnh Thăng Bình khẳng định hiện tại sức khỏe của anh đã hồi phục

Vừa qua, những thông tin lo ngại về sức khỏe của ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình gây xôn xao dư luận. Theo một số diễn đàn, anh bị liệt nửa mặt, có nguy cơ đột quỵ, đi kèm với chứng trầm cảm sau những ồn ào trong sự nghiệp.

Tối 12/9, Trịnh Thăng Bình đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe của bản thân. Anh cho biết: "Đúng là từ cuối năm 2022 đến tầm đầu năm 2023, tình hình sức khỏe của mình có những dấu hiệu không tốt lắm. Do lịch trình công việc và cũng hơi ỷ lại vào sức khỏe, mình vẫn hoạt động bình thường. Đến khi thật sự thấy không ổn, mình đã quyết định đi khám bệnh và nhận được kết quả: Do mất ngủ kéo dài cũng như vài lý do khác, mình bị đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi (chứ không phải liệt nửa mặt), mình nghĩ đây là triệu chứng chung của căn bệnh này".

Ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình. (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ cũng nói thêm, sau một thời gian điều trị và nghỉ ngơi, từ đầu tháng 6 năm nay, sức khỏe của anh đã hồi phục đáng kể: "Cùng với chế độ tập luyện khoa học, hiện tại mình đang "khỏe như trâu" nên mọi người đừng lo lắng quá. Về những show diễn trong thời gian mình gặp vấn đề sức khỏe, dẫn đến nhiều sự tranh cãi thời gian qua, mình xin được xin lỗi về những bất cập không nên xảy ra này. Mình cũng sẽ rút kinh nghiệm và sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn".

Trịnh Thăng Bình cho biết, hiện tại anh đã xuất hiện trở lại trong những show diễn và nhận được rất nhiều phản hồi tốt của khán giả. Nam ca sĩ cũng khẳng định anh vẫn còn rất nhiều năng lượng và sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh được đến với nhiều cai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, nhà sản xuất âm nhạc. Từ năm 2009 đến 2020, năm nào Trịnh Thăng Bình cũng sản xuất từ 1 đến 2 album ca nhạc. Anh từng lọt vào Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2013; Giải thưởng Album của năm, Ca khúc Pop/rock được yêu thích tại Zing Music Awards 2013; Top 10 ca khúc yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2019; Ca khúc nhạc phim được yêu thích trên Zing MP3. Các bản "hit" của Trịnh Thăng Bình có thể kể tới như Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn, Người ấy, Vỡ tan...