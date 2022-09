Trói tay, dán băng keo vào miệng bạn tình đồng tính rồi cướp iphone 12 Promax

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú phường 13, quận Bình Thạnh) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Tấn Đạt đã trói tay, dán băng keo dùng dao đe dọa bạn tình đồng tính của mình rồi cướp điện thoại iphone 12 Promax, nhẫn vàng 18k trốn thoát. Ảnh: CACC

Thông qua mạng xã hội blued (nhóm dành cho người đồng tính nam), anh Nguyễn Ngọc S. (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Dương) quen biết và làm quen với Đạt. Khoảng 9h ngày 15/9, Đạt lái xe máy biển số 83D1 - 287.88 đến phòng trọ đón S. rồi đến khách sạn Heaven trên đường Phạm Huy Thông, phường 17 để tâm sự.

Đến phòng khách sạn, Đạt dùng dao đe dọa đánh anh S. rồi dùng dây dù cột 2 tay S. nằm úp mặt xuống giường và dùng băng keo bịt miệng, sau đó quan hệ tình dục với bạn đồng tính. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh S. cung cấp mật khẩu iPhone 12 Promax nhưng anh S nói không nhớ mật khẩu.

Đạt sau đó cướp 1 nhẫn bằng vàng 18K, điện thoại của anh S. rồi đi ra khỏi phòng, xuống quầy lễ tân khách sạn thanh toán tiền phòng rồi lên xe máy tẩu thoát. Anh S. tự cởi trói cho mình rồi đến Công an phường 17, quận Gò Vấp trình báo.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh, truy xét đối tượng gây án. Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định Đạt đang tạm trú tại căn nhà trọ trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh nên theo dõi và bắt giữ đối tượng.

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu được xe máy biển số 83D1- 287.88, 1 ba lô bên trong 2 cuộn băng keo màu xanh, 4 con dao rọc giấy, 2 bó dây rút bằng nhựa màu trắng, 2 đoạn dây dù, 2 thẻ ngân hàng ACB cùng 2 điện thoại di động.

Đạt khai nhận sau khi cướp được tài sản của bạn tình, Đạt mang chiếc điện thoại bán cho anh N.N.T. (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh) và bán chiếc nhẫn vàng cho T.V.L. (SN 1984, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh). Qua làm việc, cả hai L. và T. đều khẳng định không biết số tài sản nêu trên là do Đạt phạm tội mà có.