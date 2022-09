Ngày 6/9, Công an huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy.

Đối tượng Bùi Thanh Quí (giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Kon Rẫy

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 4/9, tổ công tác của Công an huyện Kon Rẫy trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 24 (đoạn qua địa bàn xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) thì phát hiện Bùi Thanh Quí (23 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô mang BKS 60B3-891.76 di chuyển theo hướng huyện Kon Plong đi TP.Kon Tum có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, Quí không xuất trình được các giấy tờ về nhân thân và phương tiện trên.

Nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tổ chức đã tra cứu nhanh về nhân thân và phương tiện. Kết quả, phương tiện trên do anh Mai Văn Khanh (24 tuổi, trú tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) là chủ sở hữu.

Tại cơ quan công an, Quí khai nhận chiếc xe mô tô trên được đối tượng trộm cắp vào ngày 1/9 tại thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Sau đó, đối tượng điều khiển phương tiện từ Long An đến Quảng Ngãi để thăm bạn. Ngày 4/9, khi trên đường về tỉnh Long An, đến địa phận huyện Kon Rẫy thì Quí bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đến ngày 5/9, Công an huyện Kon Rẫy đã bàn giao đối tượng, phương tiện cho Công an huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.