Khai giảng ở vùng tâm chấn động đất Kon Tum: Học sinh sẵn sàng ứng phó, tìm nơi ẩn nấp

Năm học 2022- 2023, Kon Tum có tổng cộng 166.080 học sinh, trong đó có 96.006 em dân tộc thiểu số, xếp thành 5.797 lớp. Đến nay, tỉnh Kon Tum có 361 trường mầm non và phổ thông, cụ thể 134 trường mầm non (trong đó có 111 trường mầm non công lập và 23 trường mầm non ngoài công lập), 91 trường tiểu học, 56 trường tiểu học và trung học cơ sở, 54 trường trung học cơ sở và 26 trường THPT.

Để đảm bảo điều kiện cho thầy – trò trong năm học mới, ngành giáo dục đã chủ động sắp xếp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch bổ sung, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng.