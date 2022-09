Đoạn clip ghi lại thanh niên mặc áo đen bẻ khóa trộm xe máy chưa tới 30 giây. Clip: MXH

Hình ảnh đối tượng trộm xe máy (áo đen) nhanh như chớp. Ảnh: Cắt clip

Ngày 25/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip hai thanh niên trộm chiếc xe máy trong nháy mắt. Đáng nói, cửa hàng điện thoại này nằm sát trụ sở Công an phường 10 (quận11, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trước một cửa tiệm sửa điện thoại trên đường Minh Phụng (phường 10, quận 11, TP.HCM). Anh G.C.H. (32 tuổi, ngụ quận 11) cho biết, khoảng 12h30 ngày 23/9, anh ngồi sửa điện thoại cho khách bên trong cửa tiệm.

Một lúc sau, anh phát hiện chiếc xe máy của mình dựng phía trước của tiệm không còn. Xem lại camera an ninh, anh H. thấy thời điểm trên có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến dừng phía trước.

Một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại đi đến tiếp cận, bẻ khóa lấy trộm xe chạy đi. "Xem lại camera tôi thấy kẻ trộm rất nhanh, chỉ trong vòng 30 giây đã mở khóa được", anh H. nói.

Anh H đã trình báo công an và cho biết chiếc xe bị trộm lấy mất, mua năm 2017 với giá 68 triệu đồng. Đại diện Công an phường 10 thông tin đang phối hợp Công an quận 11 truy xét hai đối tượng kể trên.