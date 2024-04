Trộm xe ô tô của công an tỉnh, người đàn ông lĩnh án 13 năm tù

Ngày 3/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Thịnh (36 tuổi, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo cáo trạng, vào ngày 23/5/2023, anh Dương Khắc Giang (lái xe thuộc Phòng Hậu cần – Công an tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô mang BKS 81A-005.83 màu xanh chở Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh đi công tác tại huyện Chư Sê.

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Giang tự ý điều khiển xe ô tô nêu trên từ huyện Chư Sê đến thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) thăm người quen rồi quay về lại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) vào khoảng 22h30 phút cùng ngày.

Bị cáo Huỳnh Văn Thịnh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Khi điều khiển xe ô tô đến trước số nhà 149 đường Hùng Vương (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) thì anh Giang thấy mệt nên đã dừng xe ô tô nằm ngủ.

Đến khoảng 2h sáng ngày 24/5/2023, Huỳnh Văn Thịnh đi qua đoạn đường này phát hiện anh Giang đang ngủ say ở lề đường sát cửa lên xe ô tô và cửa xe đang mở sẵn. Từ đó, Thịnh đi lên xe ô tô thì thấy chìa khóa đang cắm trong ổ khóa điện và phát hiện trên xe có một số tài sản khác như điện thoại di động, ví tiền của anh Giang. Sau đó, Thịnh đã lén lút chiếm đoạt chiếc xe ô tô cùng tài sản trên sau đó điều khiển xe đi nhiều nơi.

Đến khoảng 12h5 phút cùng ngày thì Huỳnh Văn Thịnh bị cơ quan công an bắt giữ tại thị trấn Chư Sê. Qua giám định, tài sản mà Huỳnh Văn Thịnh trộm cắp có tổng trị giá hơn 852 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn chỉ rõ, anh Dương Khắc Giang là người được giao trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô mang BKS 81A-005.83. Tuy nhiên, anh Giang đã tự ý điều khiển xe ô tô của cơ quan đến thị trấn Nhơn Hòa để thăm người thân và bị Huỳnh Văn Thịnh trộm cắp xe ô tô là vi phạm quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện sự việc, anh Giang đã kịp thời trình báo Công an huyện Chư Pưh và cơ quan điều tra kịp thời bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản. Do vậy, hành vi của anh Giang không phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp". Phòng Hậu cần Công an tỉnh Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định kỷ luật anh Giang bằng hình thức Cảnh cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Văn Thịnh 13 năm tù.