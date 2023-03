Trồng bông cải trắng đồng, nông dân Long An nói nhanh thu được tiền

Bông cải trắng hay còn gọi là súp lơ trắng thường được trồng ở vùng đất cao nguyên. Thế nhưng, ông Nguyễn Thanh Trọng (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) đã trồng thử nghiệm thành công giống cây vốn chỉ thích hợp với xứ lạnh này.

Để minh chứng bông cải trồng ở đồng bằng phát triển không kém vùng đất cao nguyên, ông Trọng đưa chúng tôi đi tham quan vườn bông cải đang độ thu hoạch.

Những luống bông cải trắng tươi tốt, phát triển đồng đều được ông chăm sóc tỉ mỉ dưới cái nắng chói chang. Qua trò chuyện, chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí và nghị lực dám nghĩ, dám làm của ông Trọng.

Ông kể, trước đó, gia đình ông trồng thanh long. Thời gian gần đây, không còn “mặn mà” với cây thanh long do giá cả bấp bênh nên ông tìm hướng đi mới. Sau thời gian nghiên cứu, ông chuyển đổi trên 2.000m2 đất trồng thanh long sang trồng bông cải trắng.

“Tôi chọn trồng bông cải trắng vì đây là loại nông sản nhiều dinh dưỡng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Trồng bông cải trắng đòi hỏi phải làm đất kỹ, đất phải tơi xốp và có độ ẩm. Đồng thời, phải thăm, theo dõi cây thường xuyên và bón phân định kỳ để bông cải phát triển tốt.

Để giữ độ ẩm cho đất, tôi sử dụng rơm để che phủ chứ không dùng bạt vì tôi đã thử phủ bằng bạt nhưng không hiệu quả. Tôi thấy bông cải trắng phù hợp đất ở đây, ít bị bệnh, chủ yếu là phòng trừ sâu” - ông Trọng chia sẻ.





Ông Nguyễn Thanh Trọng, nông dân xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, (tỉnh Long An) đã trồng thử nghiệm thành công bông cải trắng (súp lơ trắng).

Dù chỉ mới trồng thử nghiệm nhưng với niềm đam mê và sự quyết tâm, thành công đã mỉm cười với ông Trọng. Sau 2 tháng chăm sóc, bông cải trắng cho năng suất cao, bán với giá 14.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, ông Trọng thu lợi nhuận vài chục triệu đồng.

Kết quả ban đầu mà ông Trọng thu được góp phần tạo động lực cho người dân địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Anh Nguyễn Văn Út Hậu (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) nói: “Thấy mô hình trồng bông cải trắng của anh Trọng đạt hiệu quả nên tôi thường đến tham quan, học hỏi. Anh Trọng luôn vui vẻ, nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm về cách trồng, phòng trị bệnh. Vốn đầu tư trồng bông cải ít hơn những loại rau màu khác, khâu chăm sóc cũng đỡ vất vả hơn nên tôi dự định sẽ chuyển sang trồng bông cải trắng”.

Nhận xét về mô hình trồng bông cải trắng của ông Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (tỉnh Long An)- Phạm Minh An cho biết: “Với tính chịu khó, ham học hỏi, ông Nguyễn Thanh Trọng đã xây dựng được mô hình kinh tế mang lại hiệu quả bước đầu khả quan. Ông là một trong những người đi đầu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương”.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp ông Nguyễn Thanh Trọng thu được hiệu quả kinh tế cao. Bông cải trắng (súp lơ trắng) là một trong những giống cây trồng mới, mở ra hướng phát triển kinh tế cho nông dân trên địa bàn TP Tân An (tỉnh Long An).