Trồng cây xanh, khám bệnh miễn phí cho người dân ở xã đảo duy nhất TP.HCM

Ngày 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM và huyện Cần Giờ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) tại xã đảo Thạnh An.

Chương trình tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu”. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM (quận 4, TP.HCM). Tại đây đã tổ chức tuyên dương 35 gương cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng TP.HCM tiêu biểu.

Trong chương trình cũng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024 với sự tham gia của 600 trại sinh là đoàn viên, thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau Lễ khai mạc các bạn trại sinh đã di chuyển về Hải đội Biên phòng 2 (huyện Cần Giờ, TP.HCM) để tiếp tục tham gia những hoạt động của hội trại.

Bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Tại Trạm Y tế xã Thạnh An đã diễn ra hoạt động khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí do đoàn bác sĩ Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện. Đồng thời trao tặng quà cho 319 người dân tham gia khám sức khỏe do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Khu vực miền Nam và Hội cựu chiến binh thành phố thực hiện.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại kè đá khu neo đậu tàu thuyền xã Thạnh An. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Tại kè đá khu neo đậu tàu thuyền xã Thạnh An, Thành Đoàn đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Hoạt động đã tổ chức trồng được 100 cây xanh tại kè đá khu neo đậu tàu thuyền xã đảo Thạnh An.

Các nội dung trên đã mở đầu một ngày sôi nổi với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần thiết thực trong công tác chăm lo đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực “biên giới biển” của TP.HCM.