Trong một đêm bắt liên tiếp 2 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại nhập

Chiều 31/3, phòng Cảnh sát kinh tế Công An tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.Châu Đốc, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh và lực lượng Biên phòng, bắt giữ 2 vụ buôn lậu thuốc lá trong đêm, thu giữ gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập.

