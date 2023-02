Cựu Đội trưởng và đội phó cảnh sát kinh tế huyện lãnh án vì lấy tang vật là thuốc lá lậu mang bán

Ngày 21/2, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyên là Đội trưởng và đội phó, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện, nguyên Đội trưởng, 3 năm tù; Nguyễn Hồng Quang, nguyên Đội phó, 2 năm tù cho hưởng án treo; Lê Hoàng Ngọc, nguyên cán bộ đội, 2 năm tù và Phạm Thành Nhân, nguyên cán bộ, mức án 1 năm tù cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, sung quỹ Nhà nước.

Các bị cáo nguyên là Đội trưởng, Đội phó, cán bộ Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bán thuốc lá ngoại nhập lậu bắt được đem bán ra tòa lãnh án. Ảnh: TABT

Theo cáo trạng, thời gian từ 30/4/2018 đến 20/4/2020, Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Châu Thành làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt giữ, xử lý 56 vụ vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm với tổng cộng 21.639 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Số thuốc lá lậu được đưa vào quản lý tại kho vật chứng do Phạm Thành Nhân làm thủ kho.

Thời gian này, bị cáo Thiện thấy số thuốc lá điếu nhập lậu đã có quyết định tịch thu chờ xử lý tiêu hủy còn nhiều, nên đã bàn bạc thống nhất với Quang đem ra ngoài bán lấy tiền.

Thiện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đội lấy 3 lần tổng cộng 1.950 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang ra ngoài bán và thu lợi bất chính số tiền 51,8 triệu đồng. Ngoài ra theo sự chỉ đạo của Thiện, Nhân đã nhiều lần mở kho lấy 299 bao thuốc lá điếu nhập lậu để cho người khác.

Ngày 20/4/2020, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành kiểm tra kho tang vật phát hiện thiếu 2.999 bao so với số lượng đã thu giữ có trong biên bản nên tiến hành lập biên bản. Để đối phó việc làm này, Thiện, Quang bàn bạc sẽ đi mua số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bên ngoài đưa và kho tang vật, sau đó báo cáo lại lãnh đạo công an huyện lý do thiếu số lượng thuốc và đề nghị kiểm tra lại.

Sau khi thống nhất, Thiện và Quang lấy 50 triệu đồng tiền cá nhân, phân công cán bộ của đội đi mua 2.000 bao thuốc lá điếu ngoại, Ngọc đặt mua 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại để nhập trả lại kho tang vật cho đúng với số thất thoát, nhưng cuối cùng sự việc bị bại lộ.

Vụ án đã được khởi tố điều tra, các cá nhân bị đình chỉ công tác và đã ra toà lãnh án.