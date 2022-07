Theo các hộ trồng sầu riêng tại huyện Khánh Sơn, các năm trước giá sầu riêng chỉ từ 35.000 - 40.000 đồng/kg và thị trường tiêu thụ rất chậm. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, bà con địa phương vui mừng, bởi sầu riêng hiện dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg (tùy loại), với giá bán này nông dân sẽ có lãi.

Bà con nông dân trồng sầu riêng huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Công Tâm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, từ đoạn đường trung tâm huyện Khánh Sơn đến xuống các nhà vườn đã xuất hiện những chiếc xe ô tô tải từ các tỉnh về vận chuyển, bao tiêu sầu riêng của Khánh Sơn.

Mô hình trồng sầu riêng giúp cho nông dân có thu nhập cao và tạo được công ăn việc làm cho địa phương. Ảnh: Công Tâm

Ông Mai Văn Khang (thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) cho biết: "Với diện tích 10ha, gia đình tôi chăm sóc cho ra hoa sớm, mấy ngày qua vườn sầu riêng đã thu hoạch. Với diện tích trên, gia đình thu trên 60 tấn sầu riêng, giá bán dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg, doanh thu trên 3 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 2 tỷ đồng".

Hiện giá sầu riêng tại Khánh Sơn từ 50.000 - 54.000 đồng/kg, nhiều hộ nông dân trồng loại trái đặc sản này vui mừng. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Khang, sầu riêng của gia đình được làm theo hướng sạch VietGAP, nên sản phẩm đảm bảo cho người tiêu dùng, từ đó thị trường ngày càng ưa chuộng, thu hoạch đến đâu thương lái bao tiêu hết đến đó.

Các thợ cắt sầu riêng đang chọn những quả đúng tuổi để thu hoạch. Ảnh: Công Tâm

Được biết, với 2ha đất ban đầu, đến nay ông Khang đã mở rộng diện tích trồng sầu riêng lên 10ha, khoảng 1.500 cây. Trong đó, có khoảng 70% cây đã cho thu hoạch rộ. Từ năm 2018 đến nay, vườn sầu riêng của ông Khang mức thu nhập khoảng 1,2 - 1,5 tỷ đồng/năm. Ông là tấm gương nông dân sản xuất giỏi của địa phương, từ một hộ khó khăn đã vượt khó vươn lên làm giàu.

Ông Mai Văn Khang chia sẻ cách làm sầu riêng. Ảnh: Công Tâm

Theo UBND huyện Khánh Sơn, tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm toàn huyện là 4.263ha, đạt gần 85% kế hoạch năm; trong đó, có 2.000ha sầu riêng và diện tích cho thu hoạch khoảng 1.000ha.

Những quả sầu riêng thơm ngon đang được các thương lái bao tiêu. Ảnh: Công Tâm

Sản lượng sầu riêng Khánh Sơn năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19 không cao. Năm nay, sản lượng cũng dự kiến thấp do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão trong những tháng trước. Tuy nhiên, năm nay diện tích cho thu hoạch quả sầu riêng tăng hơn so với mọi năm nên nông dân vẫn đang kỳ vọng là sản lượng sẽ đạt hoặc cao hơn với năm 2021. Dự kiến, sầu riêng toàn huyện Khánh Sơn sẽ cho thu hoạch khoảng trên 10.000 tấn quả.

Ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng NNPTNT huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tháng 8 tới, UBND huyện Khánh Sơn sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần 2 năm 2022. Đây sẽ dịp để nông sản Khánh Sơn nói chung, sầu riêng Khánh Sơn nói riêng được quảng bá đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.