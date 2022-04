Qua trao đổi, trước khi thực hiện mô hình trồng táo, gia đình anh Huy còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đến đầu năm 2017, thông qua một người bạn giới thiệu trồng táo đem lại hiệu quả, anh Huy liền bắt tay vào thực hiện. Ban đầu, anh tận dụng hơn 3 sào đất vườn xung quanh nhà để cải tạo, đầu tư mua 70 gốc giống táo Đào Vàng đem về trồng.

Những cây táo Đào Vàng sai trĩu của của gia đình anh Bùi Khắc Huy, hội viên Hội Nông dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) trong giai đoạn thu hoạch.



Anh Huy trồng táo thành công qua một thời gian học hỏi kinh nghiệm, cùng sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật của cán bộ Khuyến nông, áp dụng vào các khâu chăm sóc, cắt tỉa tạo tán cây thêm phát triển.

Nhờ chăm sóc tốt, hơn 7 tháng trồng, vườn táo Đào Vàng của anh bắt đầu ra hoa, kết trái. Chỉ một thời gian ngắn, táo bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên.

Tháng 6 cây táo bắt đầu ra hoa, kết trái và cho thu hoạch liên tục kéo dài đến tháng 12. Giống táo Đào Vàng cho chất lượng quả ngon, ăn giòn và ngọt ngay từ lúc nhỏ nên được nhiều người lựa chọn.



Tính đến nay, trung bình 1 gốc táo 4-5 năm tuổi nhà anh Huy cho thu hoạch 60kg/1 vụ với giá bán 30.000 đồng/kg, gia đình anh thu về 120 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả chi phí anh thu lãi khoảng 100 triệu đồng/vụ.

Anh Huy kể: Gắn bó với cây táo Đào Vàng đến nay cũng được 5 năm nhưng vất vả nhất là năm đầu tiên. Gia đình anh chưa có kinh nghiệm laị thêm kinh phí để lắp đặt giàn lưới, hệ thống máy bơm khá tốn kém.

Chỉ tính riêng khung sắt cho hơn 1000m2 là 80 triệu đồng, lưới bao xung quanh vườn 10 triệu đồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 10 triệu đồng. Vì vậy năm đầu anh và gia đình đã phải rất cố gắng chăm sóc vườn táo.

Việc đầu tư nhà lưới cho vườn táo giúp táo của gia đình anh không bị hao hụt do ruồi đục trái, chất lượng trái ngon, giòn hơn, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, nên giá bán cũng cao hơn nhiều so với táo thường.

Khu vực vườn trồng táo trong nhà lưới của nhà anh Huy rộng hơn 1000m2.

Anh Huy cho biết thêm: Vì là mô hình mới, đi đầu trong toàn địa phương nên anh luôn làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, khi cây táo ra hoa anh cuốn các vách lưới lên để cây đón gió và côn trùng, giúp hoa thụ phấn.

Đến khi cây đậu trái khoảng 60%, trái táo bằng đầu ngón tay thì dùng chế phẩm sinh học gồm: tỏi, gừng, ớt ngâm chung phun đuổi côn trùng ra nơi khác rồi thả các vách lưới xuống. Làm như vậy vừa giúp cây đậu trái, vừa ngăn được ruồi đục trái.



Anh Bùi Khắc Huy, hội viên Hội Nông dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bên khu vực vườn trồng táo của gia đình.



Mô hình trồng táo nhà anh Huy là một trong những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế được Hội nông dân xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) lựa chọn điển hình để tuyên truyền cổ vũ phong trào phát triển kinh tế trong hội viên nông dân của xã.

Việc lựa chọn cây trồng thích hợp trong chuyển đổi, thực hiện mô hình phát triển kinh tế, là điều kiện quan trọng giúp cho gia đình anh Bùi Khắc Huy, hội viên hội nông dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên có cuộc sống ngày càng ổn định.