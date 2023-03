Trồng tre tứ quý bán măng mập mạp, anh nông dân An Giang ngày nào thu tiền cũng như trúng số Trồng thứ cây thẳng tuồn tuột, mọc mầm mập non tơ, anh nông dân An Giang hễ cắt bán là hết sạch

Đến nay, vườn tre tứ quý của anh Ngọc (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trồng được hơn 2 năm. Mỗi ngày, anh hái 20-30kg măng; những lúc rộ hái 200kg/ngày. Giá măng bán cho thương lái từ 10.000-15.000 đồng/kg; lúc trái mùa có thể bán với giá 30.000 đồng/kg...

