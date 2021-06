Trưa 2/6, có 50 ca mới, vắc xin Covid-19 Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 3

Tính từ 6h đến 12h ngày 2/6 có 50 ca Covid-19 mắc mới (BN7626-7675), trong đó có 2 ca nhập cảnh tại An Giang.

48 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1).



Tính đến 12h ngày 2/6, Việt Nam có tổng cộng 6.166 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.509 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.596 ca.

2 ca Covid-19 nhập cảnh

Ca bệnh BN7673-BN7674 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 31/5/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.



48 ca Covid-19 ghi nhận trong nước

Ca bệnh BN7626-BN7635, BN7637-BN7642, BN7649, BN7651, BN7655, BN7658-BN7672, BN7675 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN7636 ghi nhận tại tỉnh Đà Nẵng: nữ, 72 tuổi, là F1 của BN3880; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 1/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN7643-BN7648, BN7650, BN7652-BN7654, BN7656-BN7657 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vắc xin Covid-19 Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 3

Theo Bộ Y tế, dự kiến đầu tháng 6/2021 sẽ bước vào giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 Nano Covax với số lượng tình nguyện viên tham gia dự kiến khoảng 13.000 người. Học viện Quân y đã huy động đông đảo bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên tham gia quá trình thử nghiệm để có thể sẵn sàng triển khai cùng lúc trên 10 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tiêu chí tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng là những người từ 18-75 tuổi, chỉ cần kiểm tra công thức máu và kháng thể với virus SARS-CoV-2. Những người đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 hoặc có sẵn kháng thể sẽ bị loại khỏi nhóm đối tượng thử nghiệm.

Giai đoạn 3 nhằm mục đích đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc xin đối với cộng đồng, được thiết kế ở nhiều trung tâm, mở rộng sang các địa phương khác với số lượng mẫu nhiều hơn chỉ với 1 liều tiêm. Dựa theo kết quả đánh giá, Hội đồng Đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học chọn tiêm thử nghiệm liều 25 mcg.

GS.TS. Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học cho biết, trong giai đoạn 3, đối tượng tiêm thử nghiệm sẽ mở rộng hơn. Đối tượng ở đây có nghĩa là địa bàn, có thể mở rộng đến địa bàn khác như công nhân trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, những vùng hay khu công nghiệp đang có các ca mắc Covid-19 không được lựa chọn thử nghiệm lâm sàng vì sẽ bị hiểu là do tình hình dịch khiến người dân đang quá lo lắng và chấp nhận tham gia nghiên cứu.