Hơn nửa triệu du khách đến Bình Thuận trong tháng 7/2022

Ngày 9/8, trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong tháng 7/2022, lượng khách du lịch nội địa đến tỉnh tăng so với tháng trước.

Cụ thể, có khoảng 515.765 lượt khách, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 922 tỷ, tăng 13 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng năm 2022, toàn tỉnh đón khoảng 2.909.254 lượt khách, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế khoảng 30.338 lượt tăng 49,3% so với cùng kỳ. Doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 5.417 tỷ, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Nhân, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn du khách, giá cả dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh trong các ngày nghỉ cuối tuần cơ bản được bảo đảm.